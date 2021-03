Coronavirus: Vaccin? Măşti? Teste? Eşec pe toată linia. Alo, Germania, ce se întâmplă?

"Ce bine s-a descurcat Germania şi ce greşit a estimat situaţia Marea Britanie", titra cotidianul britanic "The Telegraph". La rândul său, "New Zealand Herald" considera Germania o învingătoare pe frontul Covid, un adevărat exemplu pentru alte naţiuni prin strategia adoptată. În Israel, cancelara Merkel era apreciată drept fruntaşă în gestionarea crizei coronavirus şi era lăudată pentru "capacitatea de a-i face pe oameni să înţeleagă situaţia". Toate aceste cuvinte de laudă au fost rostite cu numai un an în urmă, deşi ne pare că a trecut mai mult de-atunci. Într-atât de altfel stau lucrurile astăzi.

Gestionarea pandemiei: Mai este asta Germania?

În vara anului trecut, mulţi am fi pus pariu că Germania e ţara care se va descurca cel mai bine şi cu un al doilea sau al treilea val de pandemie. Am fi pariat pe marca de succes "Made in Germany", pe talentul organizatoric al Germaniei, pe echipa de cercetători, care în timp record vor dezvolta un vaccin eficient anti-Covid. Dar cei care ar fi pus atunci acest pariu, ar fi azi păgubiţi.

Căci Germania a ajuns de la fruntaşă în administrarea pandemiei la un elev problemă. Măştile? Prea puţine. Campania de vaccinare? Prea ezitantă. Testările? Cu prea mare întârziere. Digitalizarea? La acest capitol existau oricum probleme şi înainte de Covid. În carneţelul de note al Germaniei am putea citi drept calificativ că se străduieşte, ce-i drept, dar se orientează după reguli prea rigide şi n-are creativitate.

Mai este asta Germania pe care o ştiam? - se întreabă mulţi dintre germani. Dar şi dincolo de hotarele ţării, nu puţini privesc nedumeriţi la ce se întâmplă aici. Sau îşi râd chiar în barbă, bucuroşi de eşecul elevului model, căruia îi plăcea să se laude cu lecţiile făcute mereu, sârguincios.

Marea Britanie: "Germania pierde coroana-COVID"

Criticile cele mai usturătoare vin de la britanici, care se umflă acum în pene că au vaccinat deja o treime din populaţie, în timp ce Germania bate pasul pe loc. Germania e "un melc" în materie de vaccinare, scrie "Daily Mail", citând cotidianul german de mare tiraj "Bild" şi adaugă: "Dacă în trecut era lăudată pentru cea mai bună strategie anti-Covid, Germania se confruntă acum cu o rată ridicată de infectări şi de decese şi cu un debut al campaniei de vaccinare care lasă de dorit. Într-o lună nu au fost vaccinaţi decât doi din o sută de cetăţeni germani, atât cât a reuşit să vaccineze Israelul într-o singură zi".

"Germania pierde coroana-COVID", titrează "Financial Times": "Germania este renumită pentru avansul în tehnică, inginerie şi pentru competenţa generală. Nu-i de mirare, aşadar, că actuala campanie de vaccinare anti-coronavirus a ajuns o ruşine naţională."

Iar "London Times" face trimitere la un comentariu publicat de "Bild", în care citim "Dragi britanici, vă invidiem". Şi "The Guardian" vorbeşte cu dispreţ despre eşecul Germaniei în lupta anti-Covid, în ciuda întregii tehnici care, iată, nu i-a servit la nimic.

Spania: Gata cu superioritatea Germaniei

Voci critice şi în Spania. "El País" din Madrid titrează: "Repetatele erori ale guvernului german au şters complet imaginea pe care o aveam despre competenţa şi superioritatea germană". Şi Spania a fost lovită crunt de coronavirus - cu cei peste 71.000 de morţi, puşi pe seama Covid, ibericii au aproape la fel de multe victime datorate pandemiei ca Germania, dar la o populaţie cu 36 de milioane mai mică. Spaniolii au acelaşi sentiment pe care îl împărtăşesc tot mai mulţi germani: că guvernul de la Berlin, care în prima fază a pandemiei s-a bucurat de multă încredere pentru modul exemplar în care a abordat problema, astăzi dă greş. "Germania nu este, în cele din urmă, aşa de deosebită faţă de alte state. Doar distanţa dintre percepţia de sine şi realitate e mai mare", notează, profund ironic, "El País".

Presa franceză şi din alte state europene îşi îndreaptă criticile nu atât împotriva Germaniei ci, mai ales, la adresa Uniunii Europene, care este acuzată pentru politica de achiziţionare a vaccinului anti-Covid. Căci, până acum, nicio ţară UE nu a primit destul vaccin şi nicăieri în spaţiul comunitar campania de vaccinare nu se desfăşoară aşa cum ar trebui.

SUA: De la admiraţie la milă

În ţara în care se vaccinează şi pe stadioane de fotbal, în centre drive-in, supermarketuri, până şi în biserici, ţara în care se injectează aproape 3 milioane de doze de vaccin pe zi şi unde, în statul federal New Jersey, până şi diagnosticul "fumător" este de ajuns pentru a primi vaccinul, mulţi oameni resimt, între timp, chiar milă vizavi de Germania.

Arnold Schwarzenegger, vaccinat în maşină, la centrul drive-in de la Dodger Stadium, în Los Angeles

Tocmai Donald Trump, pe care mulţi americani l-au făcut responsabil pentru moartea a aproape o jumătate de milion de oameni din cauza Covid, şi de care mulţi germani se temeau chiar mai mult decât de coronavirus, aşadar până şi el a făcut posibilă o vaccinare susţinută, nu aşa, cu ţârâita, ca Germania. Ex-preşedintele american a comandat în stil mare ser de la Moderna şi BioNTech-Pfizer, încă înainte să fie clar dacă vaccinurile sunt sau nu eficiente.

Apuse sunt demult vremurile în care americanii vorbeau admirativ de "German Covid-Response" - reacţia Germaniei la Covid. Aceasta în comparaţie cu SUA, când, la început de pandemie, Germania nu-şi plângea atâţia morţi şi a reuşit să treacă, relativ uşor, prin vara pandemică 2020, iar americanii îşi numărau în ritm alert morţii, atingând un record trist după altul.

În 2021, lunile de vară vor fi relaxate, probabil, în America şi nu în Germania. Preşedintele Biden tocmai şi-a făcut cunoscut ţelul ambiţios de a-i oferi, până la finele lunii mai, fiecărui adult american posibilitatea de a se vaccina contra Covid.

Rusia: Eşecul Occidentului în achiziţionarea de ser

Şi în Rusia se vaccinează la greu. Între timp, oricine doreşte poate fi vaccinat, gratuit, cu Sputnik V - indiferent de vârstă sau job. Şi aceasta în numeroase locuri, nu doar în clinici, ci până şi în incinta Operei. Neajunsurile şi disputele pe tema campaniei de vaccinare din Uniunea Europeană îi determină pe editorialiştii ruşi să atace, o dată în plus, vestul, acuzându-l de eşec în lupta anti-Covid.

Israel: Israelienii din Germania pleacă la vaccinare

În Israel lucrurile au mers de la bun început mai susţinut. Acolo s-a decis purtarea obligatorie a măştii faciale la nivelul întregii ţări cu mult mai devreme decât în Germania. Israelul a intrat în lockdown deja în septembrie, mai devreme decât au decis autorităţile germane, iar campania exemplară de vaccinare a făcut ca mai mult de jumătate din populaţia ţării să fi primit cel puţin o doză de vaccin. Un bilanţ pe care Germania îl va atinge, poate, abia în iulie sau august.

Apoi mai e şi aşa-numitul paşaport verde, introdus în Israel deja în februarie - un certificat care permite celor imunizaţi accesul la sălile de fitness şi de sport sau în cele de teatru şi concerte. De vreme ce aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv e redeschis, mulţi israelieni cu domiciliul în Germania intenţionează să plece în Israel în zilele de Pesah, de la sfârşitul lui martie, pentru a se vaccina. Pentru că, spun ei, în Germania le-ar veni rândul abia cândva în vară.

China: Germania ca "avertisment"

Poate cea mai dureroasă părere despre Germania, sub aspectul gestionării pandemiei, este cea împărtăşită de chinezi. Germania e dată ca exemplu pentru cum nu are voie să fie soluţionată criza. Adesea, astfel de comentarii sunt însoţite de apelativul "Avertisment".

În Germania, mulţi speră acum că aprobarea serului produs de Johnson & Johnson, cumpărarea de cantităţi mai mari de la toţi producătorii de vaccin anti-Covid, admişi pe piaţa UE, şi implicarea medicilor de familie în procesul de vaccinare, vor duce la o accelerare a ritmului. Dar ca Germania să reajungă, aşa cum era în vara trecută, un model în administrarea crizei, nu se mai aşteaptă, cu siguranţă, nimeni.