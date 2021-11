Coronavirus: Restaurantele trag semnalul de alarmă

Cer plumburiu de noiembrie deasupra orașului Aachen, cu 280.000 de locuitori, situat în cel mai vestic punct al Germaniei. La Cafélysée, un local din centrul urbei, în apropiere de Domul din Aachen, totul este pregătit pentru masa de prânz. Șervețele de stofă perfect împăturite stau pe mesele de marmură, flancate de tacâmuri, pahare de vin și farfurii albe mici pentru pâine. Este aproape ora 12 și restaurantul este gol. "În mod normal, avem aici zilnic între 60 și 80 de clienți", spune proprietarul Konstantin Archontoglou. "Dar de la începutul lui noiembrie vin tot mai puțini."

Konstantin Archontoglou își așteaptă oaspeții la restaurantul său din Aachen

Proprietarul născut în Grecia este în mod evident îngrijorat. Noile cazuri de infectare cu coronavirus cresc vertiginos și de două săptămâni tot mai multe serbări de Crăciun sunt anulate. "O bancă tocmai a anulat rezervarea, ar fi urmat să vină în decembrie cu 50 de persoane." Serbări cu un număr total de 1500 de oaspeți erau deja rezervate, dar două treimi din ele au fost anulate.

Cifre de afaceri în cădere liberă

Pentru branșa gastronomiei, decembrie este cea mai importantă lună din an. De regulă, decembrie reprezintă cifre de afaceri cu 50% mai mari decât în alte luni, ceea ce înseamnă și angajarea de personal suplimentar. Pentru că nu mai găsește doritori să lucreze în domeniu pe piața germană a muncii, proprietarul de restaurant din Aachen a încercat să aducă chelneri și bucătari din Grecia, Italia, Spania și Tunisia. A făcut rost de locuri de cazare pentru aceștia și au semnat contracte de muncă pe termen lung. "Când aduci personal din străinătate, trebuie să oferi un contract pe cel puţin un an, altfel nu este rentabil pentru oameni."

Mesele în restaurant rămân adesea goale

Din cauza situației actuale, Archontoglou a decis să oprească angajările, dar contractele deja încheiate trebuie păstrate. "Avem prevederi de protecție împotriva concedierilor, nu le pot spune oamenilor să plece acasă pentru că nu mai avem vânzări." Nu știe încă în ce mod va reuși să acopere costurile. "Nu am reușit încă să acoperim pierderile financiare provocate de ultimul lockdown, am renunțat de șase luni la salariul meu și trebuie să încep în curând să plătesc creditele de ajutor oferite de stat în pandemie. Totul este înfricoșător."

Teste obligatorii și pentru cei vaccinați sau însănătoșiți?

La Aachen este încă valabilă regula 3G: în restaurante pot intra persoane vaccinate, însănătoșite sau care prezintă un test negativ. Dar lucrurile se vor schimba în curând. De săptămâna viitoare, în landul Renania de Nord-Vestfalia se va aplica pentru vizite la restaurant regula 2G, după cum a anunțat premierul regional Hendrik Wüst. Ceea ce înseamnă că persoanele nevaccinate şi care nu au avut boala vor fi excluse. Konstantin Archontoglou salută măsura: "Clienții mei sunt oricum în majoritate vaccinați".

La Aachen se construiește târgul de Crăciun. Va mai avea însă loc?

El nu apreciază însă varianta 2G+. "Dacă oaspeții mei vaccinați trebuie să aducă în plus și un test negativ, atunci va fi și mai greu", spune el. Prea multă bătaie de cap. "Vaccinarea este considerată un fel de bilet de intrare iar dacă aceasta nu mai este de ajuns, atunci majoritatea o să prefere să gătească acasă sau să comande la domiciliu."

Proprietarii de restaurante sunt certați și insultați

La 640 de kilometri nord-est de Aachen, la Berlin, regula 2G+ ar putea intra în vigoare deja de săptămâna viitoare. Guvernul regional a introdus mai întâi 2G la începutul săptămânii. Vincenzo Berenyi, proprietarul localului Kurpfalz-Weinstuben din Berlin-Wilmersdorf, crede că înăsprirea regulii ar fi bună. Și el se teme însă că măsura ar putea reduce și mai mult numărul clienților. "Mă străduiesc pe moment să primesc dreptul de a efectua teste aici", explică el. După o pregătire în prealabil, el le-ar putea oferi clienților vaccinați sau recuperaţi posibilitatea testării chiar în localul său. "Încerc să privesc înainte și să fac ceva constructiv", ne-a spus el la telefon.

La Kurpfalz-Weinstuben se aplică deja măsuri anti-coronavirus foarte ferme, se verifică foarte atent ca toți clienții să respecte măsurile obligatorii de protecție. Nu este prea frumos, admite Berenyi, pentru că unii clienți l-au criticat aspru pentru această abordare. Am auzit lucruri de genul: "Aici e ca la controalele de la graniță". Sau replici enervate precum: "Chiar e nevoie de așa ceva?!" - și aceasta ar fi o reacție din cele mai blânde. "Unul din angajații mei s-a ocupat o seară întreagă de aceste controale, după care mi-a zis: nu mai fac asta niciodată."

Vincenzo Berenyi (stânga) și partenerul și bucătarul-șef Sebastian Schmidt în mai 2021

Foarte neplăcut este când trebuie să respingă oaspeți pentru că nu pot să arate certificatul digital de vaccinare, obligatoriu la Berlin. "Se întâmplă tot mai des: oamenii care nu au putut să intre în local scriu ulterior recenzii negative despre noi pe Internet."

Ne aşteaptă un nou lockdown?

Ca la Aachen, și la Berlin a început anularea serbărilor de Crăciun. Berenyi se confruntă însă și cu scăderea cifrei de afaceri în activitatea normală a restaurantului. "Ieri, un grup mare a comandat gâscă la cuptor și a anulat comanda când patru gâște erau deja la cuptor", ne spune nemulțumit proprietarul de restaurant din Berlin. "Vinerea trecută nu au venit 40 de oaspeți și nici măcar nu au sunat să anuleze rezervările."

La primul lockdown, restaurantul din Berlin a gătit mâncare și a livrat-o la domiciliul clienților, cu instrucțiuni de încălzire

Experiențe similare au și alți colegi din branșă, ne spune el. "M-am întâlnit în urmă cu câteva zile cu colegi din domeniu, nici ei nu știu ce se va întâmpla mai departe." Berenyi se așteaptă ca în decembrie să vină un nou lockdown. Dacă numărul de cazuri continuă să crească, nu rămâne altceva de făcut, spune el. Desigur, în acest caz statul trebuie să sară din nou în ajutor oamenilor cu noi pachete de salvare. "Nu se poate deloc fără ajutoare financiare", conchide el.

Lockdown ca pauză de respirație

Proprietarul de restaurant din Aachen, Konstantin Archontoglou, și-ar dori chiar un lockdown în contextul actual. "Dacă va continua prăbușirea cifrelor de afaceri, firmele mari mai rezistă poate două-trei luni", estimează el. "Ar fi bine dacă am închide, atunci statul ar prelua costurile de funcționare și lucrurile s-ar putea liniști din nou."

Un pahar de vin fiert în picioare - mai multă gastronomie pe terasele din Aachen nu există în noiembrie

Dacă nu va exista un nou lockdown și nici ajutoare financiare suplimentare, atunci va fi obligat să contracteze noi credite, explică Archontoglou. "Dacă dăm faliment, familia mea pierde tot: viața noastră, statutul nostru, casa noastră." Cafélysée nu funcționează de multă vreme iar pe casă există încă ipotecă. Din alte două localuri deținute de el, unul a fost închis din lipsă de personal. "Bucătarii noștri s-au întors în Italia la ultimul lockdown iar acum lucrează în Elveția și Austria, pentru că acolo sunt plătiți mai bine."

Înapoi în Grecia

Archontoglou se întreabă tot mai des dacă mai are rost să continue, în contextul interminabilei pandemii și al urmărilor ei. Avea cinci ani când a venit cu familia sa din Grecia în Germania. A crescut la Aachen, acolo e acasă pentru el. Kosta, cum este cunoscut în mediul gastronomic local, aparține de Aachen "la fel cum vinul alb se potriveşte la pește", a scris despre el un ziar local. Între timp, el se gândește dacă nu ar fi mai bine să se întoarcă în Grecia. "Am 52 de ani și cu ce am câștigat până acum aș putea trăi cu siguranță 30 de ani buni în Grecia." Doar o idee, dar una care îl preocupă tot mai mult în ultima vreme - chiar dacă, de fapt, își dorește cel mai mult să rămână proprietar de restaurant la Aachen.