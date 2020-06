Coronavirus: Noile focare de infecție germane, comparate cu Ischgl

Să fie cele două regiuni din Vestfalia de Est, unde se anunță în prezent numeroase cazuri noi de coronavirus, "noul Ischgl"? Presa germană este plină în această săptămână de articole care vorbesc despre aceste temeri. Nu este deloc cazul, spun experții și politicienii, dar precauția este recomandată.

Petreceri sălbatice în spații foarte restrânse

Ischgl, stațiunea de schi din regiunea austriacă Tirol, la granița cu Elveția, era celebră deja dinainte de criza coronavirus. Localitatea situată la altitudinea de 1.400 de metri în Alpi are doar 1.600 de locuitori, dar locul se umple an de an, în mod normal, de turiști în număr mult mai mare. Aproape 400 de hoteluri oferă 12.000 de spații de cazare pentru amatorii de schi. Ischgl este renumit pentru petrecerile sale sălbatice de ”après-ski”. De asemenea, pentru mari concerte susținute acolo de vedete pop internaționale, concerte cu până la 25.000 de spectatori.

Mega-concert al interpretei Helene Fischer la Ischgl (2018)

Ischgl a fost unul din locurile de unde coronavirusul s-a răspândit la începutul lui martie în ritm alert în toată Europa. Procurorii din Innsbruck cercetează în prezent dacă autoritățile locale ar putea fi acuzate de "periclitarea sănătății prin răspândirea unei boli contagioase". Imaginile din acele zile arată la Ischgl petreceri aprinse în spații foarte restrânse. Și asta într-un moment în care se știa deja de noul virus.

Accentul pe prevenție

Și acum Germania, în Vestfalia de Est: relaxările măsurilor anti-coronavirus au fost anulate în două regiuni de acolo. După un focar masiv de infecții la concernul de prelucrare a cărnii Tönnies din zona Gütersloh și după creșterea cazurilor noi în regiunea învecinată Warendorf, în ambele locuri sunt valabile din nou restricții în viața publică la fel de dure ca în martie. Școlile și grădinițele sunt închise, s-au restricționat din nou contactele între persoane.

Totuși, situațiile din Ischgl și Gütersloh nu pot fi comparate, crede expertul Hajo Zeeb, de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Prevenției și Epidemiologie din Bremen. Zeeb a spus pentru DW: "Acum dispundem de modalități mult mai bune de limitare a răspândirii virusului decât era cazul în martie. Se știu acum mult mai multe despre virus. În cele două regiuni afectate este vorba mai ales de prevenție. Sunt deci optimist că numărul infecțiilor va reîncepe să scadă rapid."

La Ischgl s-ar fi aflat mii de turiști din toată Europa, fără a avea simptome și fără a avea măcar habar de pericolul infectării cu noul coronavirus. Potrivit unui studiu al Universității Innsbruck, peste 40% din locuitorii din Ischgl ar fi dezvoltat între timp anticorpi la noul coronavirus, ceea ce înseamnă că au fost anterior infectați cu acesta.

Virusul îi lovește pe cei mai vulnerabili

Zeeb mai spune că, în cazul fabricii de carne Tönnies, virusul s-ar fi răspândit în primul rând printre lucrătorii est-europeni ai concernului. Aceștia nu au voie acum să mai plece din locuințele în care sunt cazați uneori la grămadă. Fabrica de carne este închisă. În rândul populației locale, care este acum testată masiv, numărul infecțiilor este mai degrabă scăzut.

În schimb, 1.700 de muncitori s-au infectat cu coronavirusul. Ar fi, crede Zeeb, încă o constatare amară în criza coronavirus: ea îi afectează cel mai tare pe cei mai vulnerabili din societate. De exemplu pe muncitorii nevoiți să lucreze în condiții inumane.

Voluntari îi aprovizionează pe cei aflați în carantină în orașul Verl

Zeeb îi critică pe responsabilii din politică și economie, care ar fi știut de mult timp despre situația din fabrica de carne respectivă: "S-ar fi putut reacționa mult mai rapid. Atât politicienii, cât și conducerea firmei respective. Mai multă determinare în acțiuni ar fi fost de folos."

Cot la cot, în hale cu temperaturi scăzute

De fapt, condițiile de lucru de la Tönnies nu mai sunt demult un secret: angajații est-europeni sunt cazați ”la grămadă” în locuințe mici, adesea în condiții nedemne, lucrează în fabrica de carne în spații restrânse, unii în alții, în halele de lucru temperatura este scăzută, ceea ce favorizează răspândirea virusului.

La fel ca Zeeb, șeful cancelariei federale, ministrul Helge Braun (CDU), consideră că măsurile dure luate în cele două regiuni sunt mai degrabă cu scop preventiv. Nu s-ar putea compara lucrurile cu Ischgl. Braun a declarat la televiziunea publică ZDF: "Aceste focare mai mari au arătat acum că, în momentul în care acest virus primește o șansă, el lovește din nou."

Protecție specială pentru căminele de bătrâni

Experta în sănătate a ecologiștilor din Bundestag, Maria Klein-Schmeink, critică dur situația de la Tönnies și cere testarea la scară largă a întregii populații. "Populația are dreptul să fie testată rapid și atunci când nu există simptome. Capacitățile de testare corespunzătoare trebuie să poată fi activate rapid pe plan local", a declarat Klein-Schmeink pentru DW.

Protecție sporită ar trebui oferită acelor instituții unde sunt îngrijite persoane cu nevoi speciale. Deci și în căminele de bătrâni. Politiciana ecologistă a mai spus: "Trebuie făcut totul pentru a rupe lanțul infectărilor, pentru ca aceste clustere să nu se extindă din nou generând cazuri noi în întreaga țară."

Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Vestfalia, anunță noul lockdown

Nu se pot impune izolări ca în Wuhan

Problema ar fi că, în Germania, nu pot fi impuse desigur măsuri de izolare atât de dure precum în februarie în metropola chineză Wuhan. Iar acest lockdown afectează acum doar două mici regiuni, nu întreaga Germanie, cum a fost cazul în urmă cu câteva luni.

Anumite landuri federale ca Bavaria, Saxonia Inferioară și Mecklenburg-Pomerania Anterioară au anunțat deja că nu îi mai primesc în hotelurile lor pe cetățenii din cele două regiuni afectate decât dacă aceștia pot dovedi rezultate negative la testul de coronavirus.

Dar apelul premierului landului Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet (CDU), adresat locuitorilor din cele două regiuni afectate, de a-și păstra calmul și de a rămâne acasă nu prea funcționează. Nimeni nu poate obliga niște oameni să rămână blocați într-un loc, când la doar câțiva kilometri distanță viața decurge tot mai normal. Rămân deci sub semnul întrebării evoluțiile viitoare din Vestfalia de Est. Un "al doilea Ischgl" nu se petrece însă în Germania - cel puțin pe moment.