Coronavirus: Muzica unește

Coronavirus: Viaţa în balcon

Balcoane cu privire spre Sydney

Balcoanele "made in Germany", din imagine nu aparţin unui bloc, cum am putea crede, ci vasului de croazieră "Spectrum of the Seas". Vaporul se află în prezent în faţa coastelor australiene, iar persoanele de la balcoane nu sunt pasageri, ci câţiva membri ai echipajului.