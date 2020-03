Coronavirus in Romania: Scenariul 4, incotro? (Ziare.com)

Ne aflam deja la peste 2.000 de cazuri confirmate si Romania a intrat oficial in scenariul IV. Concret, ce schimbari aduce el?

Eu incerc sa merg pe un model care mi s-a parut de succes si a facut diferenta dintre situatia ingrozitoare din Lombardia si cea controlata din regiunea alaturata, Veneto. Toata lumea vorbeste despre Italia, dar, de fapt, nu e vorba despre toata tara, ci doar despre Lombardia, care nu a luat cele mai bune masuri de la inceput, cu consecintele pe care le vedem.

Saptamana trecuta am avut o teleconferinta cu directorul medical al regiunii Veneto, care ne spunea ca 80% dintre pacientii infectati nu au fost internati in spitale, ci in alte locatii, de obicei hoteluri, iar spitalele le-au pastrat pentru cazurile grave.

Masurile de distantare sociala au fost respectate, ceea ce nu s-a intamplat in Lombardia, si au reusit sa amenajeze in spitale circuite complet separate intre zonele care trateaza pacienti infectati cu noul coronavirus si restul pacientilor. Iar rezultatele au fost cu totul diferite de Lombardia, unde mortalitatea a fost de 10 ori mai mare.

Deci circuite diferite, internarea doar a cazurilor grave ..

...si respectarea restrictiilor de circulatie. Este esentiala continuarea activitatii economice, dar alte activitati sociale trebuie evitate, chiar sarbatoarea comuna a intregii familii de Paste.

Populatia vulnerabila este cea in varsta. Procentul de persoane peste 70 de ani este in Romania de 11% din totalul cazurilor inregistrate, in timp ce in Lombardia a ajuns la 56%. Automat si cazurile complicate, care au dus chiar la decese, au fost mai multe.

A fost o greseala ca pana acum au fost primite in spitalele romanesti si cazurile usoare, chiar asimptomatice?

Nu, a fost faza de inceput. Acum suntem la peste 2.000 de cazuri, e posibil sa ajungem la 3-4.000 de cazuri intr-o saptamana - 10 zile si e bine sa putem lua din timp masurile. Cei internati au fost in parte deja externati, important e sa nu mai internam de acum astfel de persoane cu forme usoare si sa stabilim locatiile unde pot fi tratate.

Ma gandeam la faptul ca ele nu aveau mare nevoie de tratament in spital, dar au adus virusul cu ele in spital.

E adevarat, dar si acasa avem o problema, avand in vedere ca putini locuiesc singuri, au familii, inclusiv cu persoane varstnice. De aceea, dorim sa gasim spatii separate, deci o solutie intermediara. Daca numarul de cazuri ar fi foarte mare si chiar aceste spatii nu vor face fata, vom opta pentru izolare in familie a cazurilor asimptomatice.

Se tot vorbeste despre o mutatie a virusului care si-ar fi schimbat tinta si ar afecta mai mult persoane mai tinere.

Nu, cred ca noi am suferit o mutatie in ceea ce priveste perceptia. Nu putem sa discutam de o mutatie, ci despre faptul ca nu sunt afectate doar persoanele varstnice la care sunt mai vizibile complicatiile si mortalitatea.

Faptul ca apar sporadic si cazuri la alte categorii de varsta nu inseamna ca inainte nu au existat. Dar noi prezentam ca fiind o regula ceea ce e o exceptie si ne focalizam atentia asupra cifrelor mici, nu asupra cifrelor mari.

85% dintre infectii sunt forme usoare si medii in general in cazul persoanelor pana la 70 de ani. La acestea pot aparea si complicatii, dar sunt rare si se coreleaza cu comorbiditati, cu boli cronice.

Iar regula este ca la persoanele varstnice, mai ales daca au boli cronice, sa apara cazuri grave si tratamente care depasesc capacitatea sistemului de sanatate. In Lombardia, 30% dintre decedati aveau cate trei boli cronice, 25% aveau 2 afectiuni cronice si restul o afectiune. Doar 1%, din aceasta categorie de varsta, nu aveau nicio alta afectiune.

Pe de alta parte, daca o persoana cu, sa zicem, cancer in faza terminala, se infecteaza si decedeaza, care a fost totusi cauza mortii, COVID sau cancerul terminal? A existat si in Romania un asemenea caz.

Raportarea e diferita in functie de tara. Discutam daca persoana a decedat din cauza infectiei cu coronavirus, a facut complicatie, pneumonie, sau boala de baza a avut o evolutie fatala din cauza infectarii simultane cu coronavirus.

Raportarea e diferita in Germania si Italia. In Germania se raporteaza strict decesele provocate de evolutia si complicatiile infectiei cu coronavirus. In Italia, cum spuneam, marea majoritate a pacientilor aveau 2 sau chiar mai mult de 3 boli cronice concomitente.

De aici si diferenta mare dintre Germania si Italia?

Si de aici, dar si pentru ca in Italia au fost afectate mai mult persoanele varstnice.

Ceea ce noi vedem zilnic drept noi cazuri sunt cazuri de infectare sau de imbolnavire cu simptome?

Sunt persoane infectate dintre care unele sunt asimptomatice. Tocmai la intrarea in faza a 4-a avem si o reala criza in spitale, cu medici care demisioneaza.

Aici cred ca trebuie o actiune foarte rapida, in primul rand, de informare si educare a personalului medical, in acest moment, as zice, insuficiente. Inclusiv modalitatile de transmitere si prevenire a infectiei trebuie serios discutate cu personalul medical, exista ghiduri ale OMS privind reducerea riscului.

Al doilea element e legat de felul in care intelegem sa ne facem profesiunea ca medici, dar si de responsabilitatea autoritatilor de a le oferi echipamente de protectie, macar cele de baza.

Medicii sunt in primul rand, si ei, oameni, unii au vocatie de eroi care accepta sa lucreze fara echipamente de protectie, altii nu.

Asa e, trebuie sa aiba echipamente si inteleg ca problema va fi rezolvata in urmatoarea perioada. Sper sa fie o chestiune de zile.

Ce ar trebui sa stie medicii?

Simpla apropiere de un pacient infectat nu inseamna contact apropiat si imbolnavire. Un echipament de baza minimal, cu halat, o masca obisnuita si ochelari, preferabil viziera, e suficient pentru a impiedica transmiterea bolii.

