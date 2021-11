Coronavirus: Ce se întâmplă cu școlile în valul patru al pandemiei?

Datele sunt clare: în Germania, de mai multe săptămâni, copiii și tinerii se îmbolnăvesc în număr masiv de Covid-19. Cifrele date publicității de Institutul Robert Koch, principala autoritate sanitară în Germania, arată că incidența la șapte zile cea mai ridicată se înregistrează la grupa de vârstă 10-14 ani. Urmează grupele de vârstă 5-9 ani și 15-19 ani.

Incidențele de îmbolnăvire de COVID-19 la copii și tineri

Cu alte cuvinte: școlarii sunt în prezent cei mai afectați de infectările cu coronavirus. Institutul Robert Koch a raportat săptămâna aceasta 856 de focare de infecție în școli în ultimele patru săptămâni. Cifrele ar fi "mai ridicate decât în toate celelalte valuri anterioare ale pandemiei". Motivele ar fi contagiozitatea sporită a variantei Delta și testarea masivă în rândul școlarilor.

Un alt motiv: mulți școlari nu au încă voie să se vaccineze. Serurile anti-Covid-19 sunt aprobate în Germania începând cu vârsta de 12 ani. Lucru care s-ar putea schimba la începutul anului viitor. Deocamdată nu există o dată concretă în acest sens, se discută mai departe despre o posibilă aprobare a vaccinării și pentru copiii sub 12 ani.

Obiectivul politicienilor: evitarea închiderii școlilor

Liderii politici vor să evite în prezent închiderea generală a școlilor, ca măsură de protejare a elevilor, așa cum s-a procedat la valurile anterioare. Urmările psiho-sociale ale închiderii școlilor ar fi negative și de o amploare prea mare, potrivit numeroaselor studii efectuate pe această temă.

Homeschooling nu a funcționat bine pentru toți, spun experții

În Bundestag tocmai au fost aprobate joi noi reglementări privind politica anti-coronavirus. Noua lege exclude posibilitatea închiderii generale a școlilor în întreaga țară. Lidera gupului parlamentar ecologist Katrin Göring-Eckardt a promis la dezbaterea legii în Bundestag că, de acum încolo, orice noi prevederi în politica anti-coronavirus vor ține seama de nevoia copiilor și tinerilor de a merge la școală.

Unele școli sunt totuși închise

Cu toate acestea, viața de zi cu zi la școlile germane este masiv afectată de epidemia de coronavirus. De exemplu în landul Saxonia, cu aproximativ patru milioane de locuitori. Saxonia este în prezent așa-zisul hotspot al celui de-al patrulea val - incidența pe șapte zile indică aproape 600 de cazuri noi la 100.000 de locuitori. Dacă într-o clasă se înregistrează cazuri de infectare, se trece la trimiterea elevilor în carantină. Uneori însă, această măsură nu este de ajuns. În prezent, conform Ministerului Educației din landul Saxonia, au fost impuse restricții temporare în funcționarea a 129 de școli. Afectate sunt anumite clase sau școli întregi. Pentru acestea, cursurile nu mai au pe moment loc în sistemul normal de prezență.

Nu există date la nivel federal despre închiderile de școli. Dar există alte date: 45.500 de copii și tineri din școli sunt înregistrați în prezent ca fiind infectați cu coronavirus, după cum au anunțat miniștrii de resort din landurile germane. 87.000 din cei zece milioane de elevi din Germania sunt în carantină. Săptămâna precedentă erau 23.000 de cazuri de coronavirus și 54.000 de elevi în carantină.

"Există dreptul la o școală sigură"

Jana Schroeder este medic-șef la Institutul pentru Igienă Spitalicească și Microbiologie a Fundației Mathias-Spital. Fundația operează spitale, centre medicale și cămine de îngrijire. Schroeder se ocupă în prezent și de efectele pandemiei asupra copiilor. "Școlarii nevaccinați au dreptul la o școală sigură: protejarea de infecții și educația nu se exclud reciproc și nici nu trebuie puse față în față", a declarat Schroeder pentru DW.

Urmările pentru copii sunt neclare, spune viroloaga Jana Schroeder

Deoarece există obligativitatea școlarizării, statul este de asemenea obligat să asigure dreptul fundamental la educație și integritatea fizică a fiecărui individ. Cheia ar fi menținerea unor incidențe scăzute în școli. "Lockdown-urile și închiderea școlilor se întâmplă atunci când guvernanții ezită să ia măsurile necesare până este prea târziu", critică Schroeder. "Cea mai bună profilaxie împotriva închiderii școlilor este profilaxia împotriva infecțiilor iar protejarea de infecții înseamnă și protejarea copiilor."

"Este vorba de muncă serioasă"

Orașul Cottbus, cu 100.000 de locuitori, se află în sudul landului Brandenburg - un alt hotspot de coronavirus, cu incidență actuală de peste 400 la 100.000 de locuitori. Situația acolo este din fericire mai puțin gravă ca în Saxonia vecină. "Din fericire, nicio școală nu a fost până acum închisă de tot", ne spune Jan Gloßmann, purtător de cuvânt al municipalității Cottbus. Afectate de infectări cu coronavirus ar fi în prezent aproximativ 30 de școli, grădinițe și creșe. "Este însă vorba peste tot doar de cazuri izolate", adaugă el ușurat. "Știm că marea majoritate a părinților și elevilor se pronunță pentru învățământ normal, în comun, în cadrul social al școlii." Nimic nu poate fi însă exclus, avertizează Gloßmann.

Comunele au mari dificultăți în urmărirea contactelor celor infectați cu coronavirus, spune Jan Gloßmann, purtător de cuvânt al municipalității Cottbus

Menținerea funcționării școlilor înseamnă însă multă muncă pentru administrațiile locale. "Zilnic avem pe masă rezultatele testelor de coronavirus, trebuie să contactăm școlile, școlile ne contactează pe noi, zilnic are loc schimbul de informații."

Gloßmann se bucură de ajutorul primit de la zece soldați ai Bundeswehr, care sprijină acum urmărirea contactelor în cazurile de infectare. Un lucru care nu ar mai fi posibil fără acest ajutor extern. Fiecare știe ce are de făcut, dar eforturile ar fi imense. "Cine a avut contact cu cine, unde și când? Cine este contactabil și cum? Unde se află unii și alții și cum le putem transmite informația să rămână acasă sau să intre în carantină? Cum organizăm apoi tot procesul? Se ocupă cineva de copii? Sunt informați părinții? Și așa mai departe."

Cât de periculoasă este Covid-19 pentru copii?

În prezent, în școli ar avea loc și o "infectare generalizată", spune Schroeder, lucru inacceptabil din punct de vedere moral. Aproximativ 1% din copii ajung în spital din cauza infectării cu coronavirus. Neclare sunt și potențialele urmări pe termen lung ale îmbolnăvirii de COVID-19. Un studiu al Universității Tehnice din Dresda a arătat că și copiii sunt afectați, mai mult decât se credea inițial, de așa-numitul Long Covid. În toate domeniile din viața publică și pentru toată lumea s-ar aplica deviza "Better safe than sorry", spune Schroder, "cu excepţia copiilor în timpul pandemiei".