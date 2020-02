Coronavirus: În sfârşit acasă, după două săptămâni de carantină

"Sunt foarte bucuroasă că mi s-a dat drumul acasă", spune Ann-Sophie Muxfeldt, originară din Bad Oldesloe. Studenta în vârstă de 22 de ani s-a numărat între cei 120 de oameni care au fost plasaţi săptămânile trecute în carantină într-o cazarmă a Bundeswehr din Germersheim, landul federal Renania-Palatinat. "Când ieşeam afară aveam voie doar să ne plimbăm în jurul cazărmii, astfel că am ajuns rapid să cunoaştem fiecare firicel de iarbă. După un timp am avut o senzaţie tare ciudată", a spus ea. Duminică, autorităţile sanitare germane au decis să-i elibereze din izolare pe cei 120 de bărbaţi, femei şi copii.

Ann-Sophie Muxfeldt: "Cu timpul am ajuns să cunosc fiecare firicel de iarbă"

Din cauza noii maladii pulmonare, ei au fost readuşi în Germania din oraşul chinez Wuhan, puternic afectat de coronavirus, la începutul lunii februarie cu un avion al aviaţiei militare germane. Imediat după aterizare, repatriaţii au fost plasaţi în carantină la baza militară din Germersheim, fiind sistematic supuşi unor controale medicale vreme de două săptămâni.

Dar şi ultimul test a infirmat existenţa coronavirusului. Niciunul din ei nu a fost infectat. Studenta Muxfeldt a fost preluată la poarta cazărmii de părinţii ei, alţii au fost conduşi la gară, departe de privirile presei.

Carantina a produs sentimente amestecate

Euforia unora din cei eliberaţi cu bine din carantină este totuşi umbrită de o serie de nemulţumiri. "A trebuit să lăsăm totul în urmă la Wuhan. Locuinţa, rude, prieteni. Şi nu este clar când ne vom putea reîntoarce", a declarat o femeie care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Ea spune că a suportat destul de greu perioada de carantină. "Cu timpul a devenit tot mai obositor. Mă bucur acum de libertate", a afirmat ea.

Şi Ann-Sophie Muxfeldt a exclamat: "Probabil că mă voi mişca un pic în deplină libertate. Indiferent că mă voi duce la plimbare pe jos, cu bicicleta sau, pur şi simplu, la cumpărături. Mă bucur deja de asta!"

În cazarma din Germersheim nu au existat cazuri de infectare cu coronavirus

Veşti pozitive sosesc şi din Bavaria, landul federal în care s-au înregistrat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. Toţi bolnavii au legătură cu furnizorul de subansamble auto Webasto din Stockdorf. Cu toţii s-au molipsit cu coronavirus de la o colaboratoare chineză a firmei, care s-a deplasat în Germania în interes de serviciu. La sfârşitul săptămânii trecute, alţi câţiva dintre aceşti pacienţi au fost externaţi din spital. Anunţul a fost făcut duminică la München de Ministerul bavarez al Sănătăţii. Criteriile de externare stabilite de Institutul Robert Koch (RKI) au fost îndeplinite, a declarat o purtătoare de cuvânt a instituţiei, fără a oferi alte detalii.

Primul din totalul de 14 pacienţi înregistraţi în Bavaria a fost externat deja joia trecută dintr-un spital din München. Persoana este iarăşi complet sănătoasă şi a încetat să fie contagioasă, a comunicat conducerea spitalului.

Dintr-o carantină în alta

Şi numeroşi pasageri ai navei de croazieră "Diamond Princess", plasată de două săptămâni în carantină în rada portului Yokohama, au motive de bucurie. Sute de cetăţeni americani la care nu s-a constatat o infectare cu noul virus se află între timp în drum spre casă. Administraţia SUA i-a preluat pe proprii cetăţeni din port cu autocare aparţinând armatei japoneze. Şoferii au purtat cu acea ocazie costume de protecţie. Pasagerii au fost conduşi la aeroportul Haneda din Tokio, de unde au decolat în direcţia SUA la bordul a două aeronave închiriate de guvernul de la Washington.

Totuşi, cei afectaţi nu vor avea voie, pentru început, să se deplaseze liberi după sosirea în SUA. Ei vor fi plasaţi pentru 14 zile în carantină, în baze ale armatei americane din California şi Texas.

Cetăţeni americani recuperaţi de la bordul navei "Diamond Princess" în drum spre casă

Potrivit mass media japoneze, şi Canada, Hong Kong şi Israel se pregătesc să-şi repatrieze cetăţenii aflaţi la bordul navei de croazieră din Japonia. În prezent, la bordul ambarcaţiunii se mai află aproximativ 3000 de oameni. În total, 355 de pasageri ai "Diamond Princess" s-au infectat cu virusul COVID-19.

Numărul îmbolnăvirilor creşte în continuare în China

În China, numărul deceselor provocate de coronavirus a crescut la mai bine de 1700. În provincia Hubei, puternic afectată de epidemie, alţi 100 de oameni au murit ca urmare a infectării, potrivit autorităţilor sanitare locale. Astfel, numărul oficial al deceselor provocate de noul virus în China continentală a crescut la 1765.

Numărul total al îmbolnăvirilor din China continentală a crescut şi el la cel puţin 70.400. Cele mai multe infectări şi decese au loc în continuare la Hubei. Guvernul chinez a izolat aproape complet provincia de restul ţării.

Autorităţile din Hubei au constatat totuşi o diminuare a numărului de îmbolnăviri. Chiar dacă noile cifre sunt în creştere faţă de ziua precedentă, ele sunt cu mult mai reduse decât cele înregistrate vinerea şi sâmbăta trecută. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) avertizează în context asupra unui optimism prematur. Este "imposibil" de prevăzut ce evoluţie va avea epidemia, a subliniat preşedintele WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Optimismul ar fi prematur".

O echipă de experţi internaţionali sub conducerea WHO se află între timp la Beijing pentru discuţii cu oficiali chinezi. WHO ceruse Chinei să-i pună la dispoziţie mai multe informaţii cu privire la mijloacele de depistare a cazurilor de infectare cu coronavirus. "Ne bucurăm de această cooperare extrem de importantă, care contribuie la cunoaşterea la nivel global a modului în care a izbucnit COVID-19", a declarat şeful WHO.

ia/os (dpa, afp, rtr)