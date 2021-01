Coronavirus: În aşteptarea vaccinării

Cine vrea să se vaccineze în Germania pentru a se feri de o îmbolnăvirea cu Covid-19 are nevoie în primul rând de foarte multă răbdare. "Am sunat de peste 100 de ori la 116117, numărul dispeceratului medical", a scris cineva pe Facebook. "După multe ore de încercări am reuşit să stau cu cineva de vorbă. Am reuşit să o programez pe mama la vaccin vinerea viitoare", scrie persoana respectivă, adăugând mesajului o sumedenie de semne de exclamare şi satisfacţie (deget mare în sus).

Un astfel de rezultat nu este de la sine înţeles. Dovadă sunt nenumăratele mesaje, în parte de-a dreptul mânioase, publicate pe platformele de socializare. Oamenii se plâng frecvent că au încercat zile în şir să vorbească cu cineva de la dispeceratul medical, fără succes, fiindcă era mereu ocupat. Alţii spun că au reuşit în cele din urmă să vorbească cu un responsabil, dar acela nu a putut să le facă o programare fiindcă nu există timp disponibil.

Capacităţi insuficiente

Începând din 21 decembrie la nivelul Germaniei au fost înfiinţate dispecerate medicale telefonice cu 1100 angajaţi, care pot rezolva, pentru început, până la 200.000 de apeluri săptămânal. Dat fiind că nu este suficient, capacitatea va fi mărită la 500.000 de apeluri săptămânal.

Programările online par să funcţioneze mai bine. Dar acolo trebuie completate formulare cu date personale, trecute eventuale comorbidităţi şi alte chestiuni de ordin medical, fără ajutorul unui interlocutor. Un user a scris pe Facebook că recomandă programarea online, dar recunoaşte că o persoană în vârstă are nevoie de ajutorul "nepoţilor / copiiilor", pentru a putea face asta.

Imagine rar întâlnită în Germania

Se pricep octogenarii la internet?

Cu excepţia personalului medical şi a celor care se află în căminele de îngrijire, bătrânii cu vârste peste 80 de ani urmează a fi vaccinaţi primii în Germania. Este o grupă de vârstă care, potrivit Institutului Federal de Statistică, numără 5,4 milioane de oameni. Cei mai mulţi nu deţin nici computer şi nici nu ştiu să-şi facă o programare online. De aceea rudele încearcă cel mai adesea să obţină o programare pentru cei din familia lor care fac parte din grupele cu risc major de îmbolnăvire de Covid-19. Şi toţi solicită o vaccinare cât mai grabnică.

Fiecare land are reguli proprii

Cât de rapidă este programarea - asta depinde de regiunea de domiciliu. Protecţia împotriva infecţiilor este în Germania o competenţă a guvernelor regionale. Şi campania de vaccinare cade în sarcina lor. Iar diferenţele între regiuni sunt uriaşe. O listă actualizată zilnic pe pagina internet a Institutului Robert Koch arată că în landul Mecklenburg-Pomerania Anterioară au fost vaccinaţi deja de patru ori mai mulţi oameni decât în Turingia sau în Baden-Württemberg.

Informare prin poştă

În Renania de Nord-Westfalia, landul federal cu cea mai numeroasă populaţie, până la sfârşitul lunii ianuarie vor fi vaccinaţi exclusiv medicii, personalul medical şi cei aflaţi în căminele bătrâni şi de îngrijire. Cei cu vârste peste 80 de ani, care mai locuiesc acasă, vor urma la rând abia în februarie, şi numai dacă au primit anterior o înştiinţare poştală. În scrisoarea standard se spune, între altele, că persoanele care nu sunt capabile să se deplaseze singure la un centru de vaccinare trebuie "din păcate, să aibă răbdare." Serul aflat acum la dispoziţie este "foarte sensibil" şi nu poate fi "transportat de la o casă la alta." Dar alte preparate sunt în faza de testare şi aprobare, şi "acelea vor putea fi administrate şi la domiciliu."

Nici medicii de familie nu sunt complet informaţi

Nu doar în Renania de Nord-Westfalia există mulţi oameni care nu se mai pot deplasa, care adesea zac la pat şi sunt îngrijiţi de rude. Acestea întreabă adesea pe platformele de socializare cum se poate obţine o programare la vaccin, "fiindcă nu am găsit informaţii în formularul de înscriere", după cum afirmă un user.

Din aceste postări reiese că adesea nici medicii de familie nu cunosc planificările făcute de autorităţi. "Medicul de familie l-a vizitat astăzi pe bunicul şi m-a sfătuit să-i fac o programare online la vaccin", scrie un user. "Medicul a spus că vaccinările mobile, pentru oamenii care zac la pat, se coordonează de către centrul de vaccinare." Dar acest lucru este valabil în clipa de faţă doar pentru căminele de bătrâni şi centrele de îngrijire, unde mai mulţi oameni pot fi vaccinaţi în acelaţi timp cu serul sensibil, produs de Biontech/Pfizer.

Vaccinul preparat de Moderna poate fi păstrat într-un congelator normal

În aşteptarea preparatelor Moderna şi AstraZeneca

Numeroase landuri federale au în plan să permită vaccinări la domiciliu, realizate de medicii de familie, de îndată ce va fi accesibil vaccinul produs de Moderna, care va fi livrat în fiole individuale şi va putea fi păstrat într-un congelator normal. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul preparatului AstraZeneca/Oxford.

Mai ales în zonele rurale vaccinările realizate de medicii de familie ar putea fi o alternativă mai bună pentru vârstnici. Aceasta fiindcă centrele temporare de vaccinare se află de regulă în oraşele mai mari, situate de multe ori la peste 40 de kilometri distanţă. Oamenii în vârstă nu mai conduc adesea maşina şi o călătorie cu taxiul pe o distanţă atât de mare este costisitoare. De aceea în unele regiuni se organizează călătorii în grup cu taxiul sau microbuzul, dar şi această metodă este nerecomandabilă, fiindcă presupune un risc major de infectare cu coronavirus.