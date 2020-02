Corona, coroana, carantina si noi

Mai nou, in timp ce poporu-i decimat de virusi, China comunista a hotarat sa-si amane Congresul zis si National, si Popular, desi n-are nici in clin, nici in maneca nici cu necajitii oameni din popor, care mor cu sutele, zilnic, in spitale construite fulgerator, pe baza de munca de sclavi, nici cu o natiune tinuta in carantina si mai supravegheata decat butelia pe vremea cand domnea national-comunismul romanesc si hotia ca sport popular si national.

De atunci s-au schimbat multe. S-a produs ascensiunea spre Olimpul puterilor economice si militare mondiale a Chinei, cu tot cu modelul ei de aparent maxim succes, combinand sclavia cea mai odioasa cu piata libera de orice flancari sociale, precum si totalitarismul supravegherii comuniste si al spalarii pe creier orwelliene, cu un capitalism de cumetrie in raport cu care cel de Manchester e maica Tereza.

Dar cand sa-si puna pe cap coroana omnipotentei economice, China s-a vazut blagoslovita de o soarta crunta, vadit mic-burgeza si anticomunista, cu Corona. Si apasata de un bilant cuprinzand multe zeci de mii de bolnavi de pneumonia generata de Corvid 19, admisi oficiali. Cati bolnavi are de ingrijit cu adevarat, dar nu e in stare, si cati morti are de bocit, dar nu vor putea fi niciodata numarati si inmormantati civilizat, nu vom sti probabil cu precizie niciodata.

Cert, in schimb, e ca amanarea Congresului National si Popular (prima de la revolutia culturala incoace) nu-i va determina pe potentatii de la Beijing sa nu se mai bata cu pumnii in pieptul slabit de pneumonie al compatriotilor lor cu un picior in groapa, spre a exalta, in numele "armoniei", prezumtiva "vitalitate" a sistemului totalitar chinez si presupusa lui "superioritate" asupra "muribundei" democratii liberale.

Cat timp va continua circul? Cine stie... Poate pana in ziua in care convalescentii nu vor contamina cu dor de libertate gerontocratia comunista chineza. Sau o vor alunga cu suturi in spate in lagarele de reeducare rezervate, azi, vai, disidentilor, uigurilor si tibetanilor neobedienti care n-au apucat sa-si dea foc. Sau sa fuga in India.

Ne privesc toate acestea? Indeaproape. Nu doar pentru ca libertatea e indivizibila. Ci si pentru ca turismul, comertul si mondializarea economiilor au importat Corona in Europa, inchizand in carantina si buna parte din nordul Italiei cel plin de romani. Si fiindca primim permanent pachete din China, pentru ca economiile sunt globalizate si domneste sau va domni acusi penuria in diverse branse. Si pentru ca pandemia e posibil sau poate chiar probabil sa nu mai poata fi oprita.

In acest context, ce sa ne dorim? Sa ghicim numerele castigatoare la loto, ca sa nu mai trebuiasca sa mergem la munca? O coroana regala? O corona neletala? Ca aceasta cupa amara sa treaca pe langa tara, fara sa fie nevoie ca romanii s-o bea pana la capat, dat fiind precarul sistem de sanatate romanesc, unul aducand mai degraba a comuna primitiva decat a stat performant, cu spitale moderne si eficiente?

Sa ne dorim sanatate, ca acum stie chiar oricine de ce-i mai buna decat toate. Si oarece lamuriri, ca sa nu credem in tampenii si sa platim noi sau apropiatii nostri cu viata pentru ca am cotizat la sfaturi babesti, conspirationisme, iluzii, prejudecati si alte asemenea prostii.

Ne putem bizui pe autoritati sa adopte masurile necesare? Putem avea incredere in oficialii de la granite, de la ministere, in medici, medicamente, dispensare si carantine? Depinde unde traim. In unele tari pandemia se va contracara credibil, cu inchideri de scoli, cu aspre controale ale igienei, cu verificari extrem de riguroase ale calitatii apei potabile si cu asigurari ale aprovizionarii cu alimente de baza.

Pentru eficienta oficialilor unei tari ca Romania, cu spitalele, clinicile si Departamentul ei de situatii de urgenta, precum si cu toate contraperformantele flagrante, mortale nu doar de la si de dupa Colectiv, ale acestui sistem partial inoperant, partial corupt, partial caduc, eu, personal, n-as avea temeritatea lui Mucius Scaevola de a baga mana in foc.

Cu atat mai important ar fi sa luam noi insine o serie de masuri preventive. Profilaxia ne-ar putea ajuta mult sa ne aparam pe noi, familiile si comunitatile noastre.

-Nu, nici tuica, nici usturoiul nu ne imunizeaza la acest virus atacand plamanii, care se raspandeste prin stropi, se inspira si se preia prin atingere si are o perioada de incubare de 14 zile.

-Nu orice masca e ok. Fumatul nu te protejeaza,

-Antibioticele nu te ajuta, pentru ca actioneaza, cand nu suntem rezistenti la ele, impotriva bacteriilor, nu si a virusilor.

-Ajuta mult sa eviti aglomerarile, mai ales daca esti in varsta, sau ai sistemul imunitar slabit de alte boli sau infectii.

-Ajuta mult sa te speli frecvent pe maini cu sapun si cu dezinfectante, evitand sa-ti atingi fata, gura, ochii, nasul, cu mainile nespalate. Ajuta sa-ti speli mainile temeinic mai ales inainte de a manca. Si mai ales dupa ce ai circulat cu transportul in comun, ai pus mana pe clante, te-ai intors de la toaleta, de pe drum, de la intalniri la care ai strans maini.

-Pastreaza distanta fata de posibile focare de infectii. Iar de Dragobete nu te saruta pe gura chiar cu orice fete bete. Sau treze. Daca par racite. Sau cu orice feti frumosi sau urati, infierbantati de febra, dupa ce-au revenit din orasele italiene aflate in carantina.

-Nu stiu cat de primejdioase sunt pachetele primite din China. Institutul Robert Koch crede ca sunt improbabile contaminarile prin marfuri importate. Stiu sigur ca n-as manca si nu as bea orice, oricand. Si mai stiu ca frica pazeste bostanaria. Iar panica e la fel de rea ca primejdia numita Corona, pe care o va trece si de aceasta data paza buna.