Coordonatoarea PPE din Comisia LIBE: Tactica Guvernului roman in cazul Kovesi este de neacceptat (Ziare.com)

Roberta Metsola a primit si ea, ca toti membrii Comisiei LIBE, un mesaj care o indeamna sa respinga candidatura lui Kovesi, venit chiar de la un europarlamentar roman, din PSD.



Iata interviul acordat la Strasbourg:



Au trecut aproape trei luni de cand in Parlamentul European, aici, la Strasbourg, a fost dezbatuta Rezolutia privind statul de drept in Romania. Cum vi se par raspunsurile pe care autoritatile de la Bucuresti le-au dat pana acum?



Eu m-as fi asteptat sa fi primit deja un numar de raspunsuri chiar in aceste zile, in care toate reflectoarele sunt pe Romania, al carei guvern detine presedintia rotativa. M-as fi asteptat sa le fi primit, de pilda, in timpul dezbaterilor din comisia LIBE, unde au participat ministrul Justitiei si cel de Interne.



La intrebarile mele, cei doi au raspuns ca este vorba despre probleme interne ale Romaniei si trebuie lasate asa. Mai mult, am auzit cum un alt ministru sustinea ca persoanele condamnate pentru coruptie trebuie eliberate pentru ca inchisorile sunt prea pline. Acestea sunt reactiile pe care le-am auzit, nu stiu sa fi fost si altele.



Premierul roman a spus atunci si a reluat zilele acestea ca europarlamentarii sunt dezinformati in ceea ce priveste Romania. Considerati ca ati fost dezinformata, in vreun fel?



Cred ca nu ma insel spunand ca prim-ministrul a fost europarlamentar pana in urma cu cateva luni. Probabil ca ea se considera dezinformata, din moment ce a fost europarlamentar. Trebuie sa admit insa ca nu o cunosc personal, nu am remarcat-o inainte. Eu lucrez in diverse cercuri politice, cred ca sunt destul de activa in aceasta instutitie, dar nu am intalnit-o vreodata.



Dar, pana la urma, de ce conteaza pentru Parlamentul European starea democratiei din Romania?



Nu este vorba aici doar despre Parlamentul European, ci despre Uniunea Europeana. Eu vin din Malta, tara al carui popor a luptat foarte mult pentru a fi primit in Uniunea Europeana, la fel ca si in cazul Romaniei. Eu vad Uniunea Europeana ca un grup de state cu valori si principii comune, iar atunci cand un guvern le arunca la o parte, mesajul nostru trebuie sa fie ca vom continua sa luptam pentru acele valori si principii, in interesul oamenilor simpli.



De cele mai multe ori este vorba de lideri populisti care invinovatesc Bruxelles-ul pentru orice, dupa care vin si ne acuza ca suntem dezinformati. Insa nu ei sunt cei care sufera, nici macar Parlamentul European nu este vizat direct, ci este vorba aici despre oamenii care protesteaza in strada, ei sufera, ei sunt tintele represiunii, ei sunt cei al caror mesaj este: "Vreau ca tara mea sa arate mai bine".



Tot premierul roman a acuzat, recent, ca Uniunea Europeana ar avea un dublu standard si ca ar judeca cu masuri diferite tarile din Est si pe cele mai puternice, din Vest. Se referea mai precis la Franta, la miscarea vestelor galbene. Credeti ca suntem intr-o Europa cu doua viteze?



Democratia nu are mai multe viteze. Principiile sunt aceleasi peste tot. Ma astept de la prim-ministrul Romaniei ca, in loc sa se planga de fostii sai colegi, sa incerce sa dialogheze cu ei, sa rezolve problemele.



Noi dorim realmente ca presedintia romana sa ne demonstreze tuturor ca ne inselam, sa fie rezolvate aceste dosare foarte importante pentru Romania si pentru cetatenii romani, iar apoi guvernul roman se va putea baza pe sprijinul nostru pentru a ridica mecanismul MCV si Romania sa intre in sfarsit in Schengen. Eu asta m-as astepta sa faca autoritatile romane in timpul presedintiei rotative.



Credeti ca Romania are sanse sa fie admisa in Schengen in acest an?



Ar trebui sa-si convinga partenerii, precum guvernul olandez, care se opune. Ar trebui ca guvernul roman sa dovedeasca faptul ca respecta institutiile, ca nu reprima prin forta protestele pasnice la adresa sa.



Ar trebui sa nu procedeze cum face acum, opunandu-se deschis si prin toate mijloacele ca un candidat roman sa devina primul procuror european, transmitandu-ne astfel mesajul ca personalitatile din Romania care sunt binecunoscute, oameni seriosi, muncitori, inteligenti, pro-europeni, nu sunt sustinute de catre guvernul actual.



Romania a anuntat, intr-adevar, ca nu o va sustine pe Laura Codruta Kovesi, fostul sef al DNA, pentru postul de sef al Parchetului European. Este o practica des intalnita ca un guvern sa se opuna unui candidat din propria tara?



Eu astept audierile care vor avea loc saptamana viitoare. Voi vedea daca se confirma evaluarea pe care a facut-o pentru noi un grup de experti independenti. Aceste evaluari sunt foarte importante pentru ca aduc o nota de obiectivitate unui proces de selectie. Insa pana acum nu am vazut niciun motiv pentru care aceste evaluari sa fie invalidate.



In cazul in care se va confirma ca acel candidat are merite deosebite in domeniul sau, noi il vom sustine fara rezerve, si astept atunci sa-l vad pe ministrul roman al Justitiei, persoana care ocupa locul rezervat presedintiei rotative, cum il va felicita pe candidat, pe compatriotul sau, pentru alegerea in aceasta importanta pozitie.



Daca un candidat care nu este sustinut de guvernul sau va fi totusi ales, nu inseamna asta un vot de blam din partea Uniunii Europene la adresa Guvernului de la Bucuresti?



Exact acest argument este unul dintre cele folosite de catre cei care vor sa-i submineze candidatura. Am primit tot felul de mailuri din partea reprezentatilor guvernului socialist de la Bucuresti, cu diverse motive pentru care nu o sustin pe candidata din Romania. O voi lasa pe ea sa raspunda la aceste intrebari, dar pana la urma ceea ce astept este obiectivitate. Mai ales atunci cand un guvern are un comportament anti-democratic, din orice tara ar fi, trebuie sa fie ascultate cu atentie toate partile.



In legatura cu mailurile despre care vorbeati, e cel trimis chiar zilele acestea de un eurodeputat PSD, este o practica obisnuita sa primiti astfel de mailuri de la colegii dumneavoastra?



Nu, am fost surprinsa. Dar, repet, sa asteptam audierile. Ce pot sa va spun, insa, este ca atunci cand un reprezentant al unui guvern se refera la o persoana, la cineva care s-a manifestat critic la adresa Puterii - asa cum ar trebui sa fie permis in orice societate democratica-, folosind etichete de genul "tradator" sau "dusman al statului", aceasta este o tactica de tip fascist, de neacceptat. Orice mesaj, orice mail care incearca sa transmita acest mesaj este, pentru mine, de neacceptat.



Ati fost vreodata in Romania? Va intreb pentru ca v-am auzit vorbind foarte frumos despre poporul roman.



Am fost in vizita, cand eram foarte tanara. Dar am si foarte multi prieteni romani. Exista o comunitate numeroasa de cetateni romani care traiesc in Malta.



Seara trecuta l-am auzit pe prim-ministrul italian vorbind in fata Parlamentului, aici, in Strasbourg, criticand UE. Este Uniunea Europeana pregatita sa se lupte cu populismul?



Asta trebuie sa vina in primul rand din partea liderilor politici. Politicienii au responsabilitatea de a nu propaga frica, de a nu manipula prin discursuri, pana la urma, de a nu minti. Eu, cel putin, cred in aceste responsabilitati si voi continua sa fac asta, chiar daca voi ramane ultimul politician care crede in ele.



In Malta exista probleme legate de populism, de fake news sau de coruptie? Acestea sunt teme in aceasta campanie.



Da, si in tara mea exista numeroase astfel de critici la adresa Guvernului. Din nou, cred ca fiecare politician are responsabilitatea de a avea un mesaj responsabil, daca dorim intr-adevar sa dam ceva inapoi celor carora le cerem votul si sa contribuim la mersul inainte al tarii.

AICI cititi interviul integral pe Ziare.com