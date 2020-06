Constantin Chiriac: Teatrul a fost mereu o formă de supravieţuire

Multe mari festivaluri au căzut în acest an victimă pandemiei de coronavirus. În Germania, printre “victime”, s-au numărat, de pildă, renumitul Festival Wagner de la Bayreuth sau Festivalul Beethoven, care pregătise o agendă extrem de bogată şi specială în acest “An Beethoven”, pentru a marca împlinirea a două secole şi jumătate de la naşterea marelui compozitor german. Şi prestigiosul Festival Internaţional de Teatru de la Sibiu, cu o tradiţie de aproape trei decenii, devenit un reper nu doar în viaţa culturală a cetăţii transilvane sau a României, a fost nevoit să-şi reprogrameze ediţia 2020 pentru anul viitor. Dar, spre deosebire de alte evenimente majore internaţionale, FITS nu şi-a parăsit cu totul publicul în acest an. Pe lângă numeroasele conferinţe ale ediţiilor trecute, retransmise în ultimele săptămâni pe Facebook, bucurându-se de un viu interes, s-a decis organizarea unei ediţii speciale FITS #online între 12 şi 21 iunie. DW a stat de vorbă cu preşedintele Festivalului, Constantin Chiriac.

Constantin Chiriac, preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu

DW: Domnule Constantin Chiriac, la conferinţa de presă, realizată şi ea în condiţii online, la care aţi anunţat structura ediţiei digitale a FITS 2020, aţi vorbit de “solidaritatea fabuloasă a artiştilor” din diferite colţuri ale lumii, de a-şi da aportul la această iniţiativă salutară şi, aş spune, foarte curajoasă. Este o ofertă extraordinară pe care o adresaţi publicului iubitor de cultură, care cuprinde 138 de evenimente cu spectacole şi invitaţi din 30 de țări, de pe cinci continente. Cum aţi reuşit într-un timp atât de scurt să puneţi pe picioare un astfel de program, adaptat la imperativele momentului? În ce măsură v-a călăuzit tema actualei ediţii “Puterea de a crede”?

În 67 de zile, împreună cu echipa Festivalului, a TNRS, a Departamentului de Artă Teatrală și Management Cultural, a Bursei de Spectacole, am reușit să-i contactăm pe toți cei care sunt pe Aleea Celebrităților – 43 de nume celebre. I-am contactat și pe toți cei pe care ne dorim să îi aducem pe Aleea Celebrităților din Sibiu. I-am contactat pe prietenii care se află la conducerea marilor instituții de spectacol din lume, am contactat partenerii, susținătorii, institutele culturale, pentru a vedea ce putem face pentru spectatorii noștri care sunt închiși acasă, ce putem face pentru artiștii care se confruntă cu proiecte anulate, cu spectacole anulate, cu colaborări anulate, ce putem face pentru agenți, pentru producători, pentru toți cei angrenați în această mașinărie uriașă care înseamnă industriile creative culturale, care, în această clipă, în majoritatea țărilor civilizate, înseamnă mult mai mult decât industria de automobile, de exemplu. Experiența căpătată și faptul că ne apropiem de 3 milioane de vizitatori pe site-urile teatrului și festivalului, în cele aproape două luni în care am fost determinați de starea de urgență și de alertă să întrerupem activitatea, ne-au întărit convingerea și puterea de a crede că normalitatea va reveni, că speranța și puterea de a visa, de a dărui, de a produce miracole, de a construi încredere, de a avea pasiune și iubire pentru spectatorii noștri pot să producă o schimbare uriașă.

"Professor Bernhardi", producţie a Schaubühne Berlin, regia Thomas Ostermeier

Am primit cele mai grozave semne de la Peter Stein la Ariane Mnouchkine, de la Peter Brook la Lev Dodin, de la Declan Donnellan la Pippo Delbono, de la Eimuntas Nekrošius la Sasha Waltz, de la Thomas Ostermeier la Eugenio Barba, de la Krzysztof Warlikowski la Silviu Purcărete, de la Luk Perceval la Emmanuel Demarcy-Mota și Hideki Noda, de la Robert Wilson la Angela Gheorghiu, de la Peter Sellars la Jo Kanamori, de la Akram Khan la Michèle Noiret, de la Vertigo la Théâtre de la Ville, de la María Pagés la Kibbutz, de la Compania Oposito la Teatro dei Venti ș.a.m.d – nume celebre care au dorit să fie în acest program, pe care, iată, îl prezentăm publicului pe parcursul celor 10 zile de festival.

Puteţi enumera câteva din highlighturile ediţiei FITS #online 2020?

Pe lângă numele celebre amintite, aş menţiona spectacolele: Trei surori (r. Peter Stein), Frați și surori (r. Lev Dodin), Măsură pentru măsură (r. Declan Donnellan), Dopo la Battaglia (r. Pippo Delbono), Paradisul (r. Eimuntas Nekrošius), Miss Julie (r. Thomas Ostermeier), Ur-Hamlet (r. Eugenio Barba), Francezii (r. Krzysztof Warlikowski). De asemenea, ne bucurăm că putem prezenta: Richard III (r. Silviu Purcărete), Singur în Berlin (r. Luk Perceval), Poetul orb (r. Jan Lauwers), Radioul urii (r. Milo Rau), Victor sau copiii la putere (r. Emmanuel Demarcy-Mota), Caractere (r. Hideki Noda), Mesia (r. Robert Wilson), Lacrimile Sfântului Petru (r. Peter Sellars), Adriana Lecouvreur (r. David McVicar – spectacol în care interpretează Angela Gheorghiu) Körper (coregrafia Sasha Waltz), Hors-Champ (coregrafia Michèle Noiret), White Noise (Vertigo & the Revolution Orchestra)...

Ofelia Popii în spectacolul "Autobahn" de Neil LaBute, regia Andrei și Andreea Grosu

Nu în cele din urmă aş vrea să amintesc şi de premiera naţională din actuala ediţie online: Autobahn de Neil LaBute, regia Andrei și Andreea Grosu, aceasta fiind prima mini-serie de teatru-film produsă de naționalul sibian. Cele șapte episoade ale spectacolului vor fi difuzate în perioada 15 – 21 iunie 2020, de la ora 12:00.

Ce ne puteţi spune referitor la sezonul german al ediţiei speciale 2020? Mă refer nu doar la spectacole ci şi la prezenţa unor personalităţi din spaţiul de limbă germană, cum este directorul artistic al Schaubühne Berlin, regizorul Thomas Ostermeier, de altfel un vechi prieten al festivalului?

Sezonul German va cuprinde patru mari spectacole care poartă semnătura unor personalități consacrate: Thomas Ostermeier, Sasha Waltz, Luk Perceval și Peter Stein. De asemenea, toate aceste mari personalități vor fi prezente și în cadrul unor conferințe moderate de George Banu și Octavian Saiu.

Actuala pandemie de coronavirus şi criza pe care a generat-o ne afectează pe toţi, indiferent în ce colţ de lume am trăi, ne afectează personal, afectează societatea în ansamblu, economia, în mod catastrofal turismul, viaţa noastră culturală… Sibiul şi-a cucerit, de-a lungul ultimilor ani, rolul de oraş “model” prin investiţia sa substanţială în cultură. Ce înseamnă această perioadă de lockdown, fără teatru, fără concerte, fără numeroasele evenimente în aer liber pentru mult îndrăgitul oraş transilvan?

Înseamnă nevoie de frumos, înseamnă posibilitatea de a găsi aceste alternative, pentru ca, în timp, sufletul să nu fie secătuit. Am ieșit de multe ori pe străzile goale ale Sibiului și simțeam vibrația spectacolelor din anii trecuți. Sperăm din toată inima că acest lucru nu va dura foarte mult. Au trecut, iată, deja două luni, două luni și ceva. Probabil că va atinge patru luni această frustrare, care va aduce un gust amar, dar, în același timp, și multă nevoie de reîntâlnire. E o perioadă care va marca atât artiștii, cât și spectatorii, dar trebuie să construim împreună acel mâine normal. De aceea, am gândit extinderea festivalului până la finalul acestui an, posibilitatea de a prezenta în fiecare sâmbătă din iulie câte o zi din festival. Ne dorim ca atunci, când normalitatea ne va da șansa, să ne întoarcem în sălile de spectacol, să putem să extindem numărul spectacolelor-lectură la 2-3 pe lună. De asemenea, ne propunem să facem în așa fel încât conferințele speciale să aibă loc de 2-3 ori în fiecare lună, să putem face lansări de spectacole și lansări de carte. În plus, ne dorim ca spectacolele pe care le avem – și sunt 121 la număr – să le putem digitaliza, pentru orice revenire a pandemiei în viitor, în așa fel încât să fim pregătiți. Vom căuta formule ca spectacolele, pe care le avem în pregătire, să fie prezentate în viitor. Avem deja un program făcut pentru iulie și august, cu 5 noi premiere care vor fi în dublă formulă – online, dar și live. Gândim, de asemenea, o cooperare strânsă cu Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu toți studenții pe care îi avem acolo, pentru a putea folosi tinerii actori în viitoarele spectacole, pentru a-i încuraja să dezvolte spectacole proprii pentru Fabrica de Cultură, pentru tramvaiul Sibiu-Rășinari, pentru toate celelalte spații atât de generoase ale orașului. Ne dorim să acoperim în viitor toate aceste spații cu spectacole care să reînvie starea de normalitate.

"Körper", spectacol al celebrei coregrafe germane Sasha Waltz

Încă nu se ştie precis cum vor evolua lucrurile. Pretutindeni se încearcă, însă, o relaxare a măsurilor de carantină, într-un ritm desigur diferit de la ţară la ţară. Se caută soluţii pentru a ne putea relua viaţa normală, atât cât poate fi ea de normală în condiţiile actuale, respectând nişte standarde clare menite a frâna răspândirea virusului. Ce rol poate avea teatrul în efortul de a ne relua viaţa culturală?

Teatrul există de 3000 de ani. Este una din cele mai fierbinți și pline de emoție forme de artă. Teatrul nu va dispărea niciodată. Au fost pandemii mult mai crunte – mult mai puțin mediatizate, într-adevăr, care au secerat chiar și o treime din populația lumii. Niciodată, teatrul nu a dispărut. Dimpotrivă, de fiecare dată, teatrul a devenit o formă de supraviețuire. Dacă ne uităm în trecutul apropiat, la fosta mare criză economică din 2009-2010, tema din acel an a festivalului a fost Crize. Cultura face diferența. Și așa a și fost – a fost una din cele mai puternice forme de supraviețuire prin cultură. Cred că răspunsul oferit de TNRS, FITS, Bursa de Spectacole, toate programele și proiectele festivalului dezvoltate online, dar și în formulă live-online anul acesta, împreună cu școala de teatru sibiană, a demonstrat cu asupra de măsură că puterea de a crede în emoție, în cultură, în artă, în tot ceea ce înseamnă forța de a visa, de a spera, de a dărui, fără a aștepta ceva în schimb, va da șansa artiștilor și spectatorilor să se întâlnească într-un mâine binecuvântat al normalității.

Ce vă ajută în aceste zile? Ce vă dă forţă şi puterea de a continua?

În primul rând, răspunsul excepțional al spectatorilor noștri. Faptul că au fost atât de mulți, faptul că artiști de pretutindeni ne-au mulțumit pentru că n-am abandonat, faptul că există o solidaritate fără precedent a artiștilor, dar și a producătorilor, a finanțatorilor, a spectatorilor, mai ales, ne dă speranța, încrederea, certitudinea, siguranța și, dacă vreți, bucuria și liniștea de zi cu zi că ceea ce putem să facem astăzi, visând, vom putea mâine să transformăm în realitate. Vom găsi soluțiile cele mai adecvate ca spectatorii noștri să se poată bucura de noi, să putem să aducem marii artiști ai lumii în continuare la Sibiu, să putem să arătăm miracolul acestui oraș vechi de 900 de ani, cu atât de multe spații de joc, unde spectatorii sunt uimiți de ospitalitatea și frumusețea locurilor, dar și de calitatea selecției.

De altminteri, toate aceste experiențe ne-au ajutat într-un timp atât de scurt să putem consolida, pe structura atât de puternică a festivalului live, această ediție online, pentru ca, în viitor, împreună, cu tot ceea ce înseamnă consultarea publicului încontinuu, să putem construi pentru noi, pentru ei, pentru toată lumea, o viață mai bună.