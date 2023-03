Constantin Chiriac despre dispariţia prietenului George Banu, un an de război şi "Miracolul" de la Sibiu

Şi în ce măsură actuala situaţie internaţională se oglindeşte în structura şi programul FITS din acest an? Despre toate acestea, dar şi despre memoria unui mare prieten al Festivalului de la Sibiu, mult regretatul teatrolog George Banu, vorbeşte Constantin Chiriac, preşedintele FITS şi directorul general al Teatrului Naţional "Radu Stanca", în interviul acordat în exclusivitate DW. Am purtat acest dialog în chiar ziua în care se împlinea un an de la războiul început de Rusia în Ucraina.