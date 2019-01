Conservatorii - o problemă pentru May

"Ar trebui să lăsăm la o parte interesele proprii", a declarat Theresa May miercuri seară, avându-i în vedere pe liderii opoziţiei din Camera Comună, la puţin timp după ce a trecut cu bine de votul de încredere, cu ajutorul formaţiunii DUP din Irlanda de Nord. Este evident că premiera nu are simţul ironiei, fiindcă ea se află în dificultate tocmai fiindcă de la începutul negocierilor de Brexit nu a urmărit decât interesele conservatorilor. Aceştia îi îngreunează în continuare viaţa şi fac guvernarea aproape imposibilă.

Nimeni nu doreşte în prezent această funcţie

De ce i-au provocat conservatorii premierei o atât de usturătoare înfrângere marţi seară, când s-a votat înţelegerea de Brexit? O treime din grupul parlamentar conservator a votat împotriva înţelegerii Theresei May, dar o zi mai târziu a optat în favoarea ei la votul de încredere. Pare un paradox, dar este explicabil prin diversele interese ale fracţiunilor conservatoare învrăjbite.

Nimeni nu vrea în prezent să preia de la May funcţia de premier, pentru a-şi mânji mâinile în haosul provocat de Brexit şi a-şi periclita cariera politică din primele zile. Theresa May se află în situaţia în care are puţin de câştigat şi poate în continuare să piardă totul. Ea trebuie să asigure un consens transpartinic legat de Brexit, ale cărui prevederi sunt în continuare necunoscute.

Chiar dacă există o serie de pretendenţi la şefia guvernului, în frunte cu Boris Johnson, un adept al liniei dure în rândul conservatorilor, secondat de fostul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, aceştia ştiu că nu se bucură de spijinul majorităţii în propriul partid. De partea celalată, de adepţi ai compromisului nu pare să fie nevoie. Între moderaţi, ministrul de Interne Sajid Javid ar fi un posibil candidat, dar acesta este respins de adepţii liniei dure, fiindcă îl consideră prea flexibil în chestiuni ce ţin de migraţie şi Brexit.

Theresa May este şi ea slăbită, deoarece concurenţii ei nu pot cădea de acord asupra unui alt candidat.

Adepţii Brexitului rămân fermi

Secretarul de Stat pentru Brexit, Steve Baker, a demisionat în vara anului 2018, în semn de protest faţă de modul de desfăşurare a negocierilor cu UE, în acelaşi timp cu şeful său, David Davis. Ambii fac parte din tabăra care doreşte un Brexit dur, care să elibereze Marea Britanie "din lanţurile normelor europene". El se numără în prezent între liderii celor care s-au opus acordului de Brexit negociat de May.

Cum crede el că vor evolua lucrurile în continuare? Baker şi susţinătorii lui au o linie clară, a declarat politicianul pentru DW. "Urmează la rând planul pe care l-am publicat acum. Noi dorim o înţelegere cu UE de felul celei care ne-a fost propusă în luna martie a anului trecut, care include un acord cuprinzător pentru comerţul liber, fără taxe vamale şi alte limitări, cooperare în domeniul securităţii şi alte câteva colaborări. Aceasta este dorinţa noastră. Vrem să ieşim din UE cu un acord de felul celui care ne-a fost propus. Dar dacă aceasta nu va reuşi, suntem gata să mergem în conformitate cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului."

Referitor la înfrângerea suferită de May marţi seară în Parlament, fostul ei coleg de cabinet a evidenţiat: "De când am demisionat din guvern am tot afirmat că acordul ei de Brexit nu are cum să treacă prin Parlament şi că prin asta va izbucni o criză. Îmi pare rău, dar guvernul a fost avertizat."

Un compromis ameninţă să-i scindeze pe conservatori

Restul conservatorilor sunt divizaţi. Există câţiva prieteni ai UE, există aderenţi ai unui Brexit edulcorat, aderenţi ai unui nou referendum. May a reuşit să identifice cu aceştia o formulă de compromis. dar pentru a-şi asigura o majoritate în Parlament ar avea nevoie de 120 de voturi din partea opoziţiei. Dar opoziţia vrea un Brexit mult mai edulcorat, cu menţinerea calităţii de membru al Uniunii Vamale sau chiar organizarea unui al doilea referendum.

Dacă May va adopta o linie mai puţin dură este posibil să-şi scindeze prin asta definitiv partidul. Şi nici nu este clar că premiera percepută a fi mai degrabă inflexibilă urmăreşte aşa ceva. Falia privind UE existentă în Partidul Conservator este veche de cinci decenii, de când s-a purtat o aprigă dispută privind oportunitatea aderării la spaţiul comunitar.

Această dispută fundamentală a fost doar mascată în tot acest răstimp, fără a fi soluţionată, şi a marcat inclusiv guvernele lui Margaret Thatcher şi John Major.