Congresul laburiștilor și Brexitul: "Asta nu mai înțelege nimeni!"

Ce atitudine are Partidul Laburist în problema spinoasă a Brexitului? Lucrurile au fost mereu complicate. Înainte de referendumul din 2016, liderul laburist Jeremy Corbyn spunea că nu e convins de UE decât în măsură de 7 la sută. De atunci au trecut mai mult de trei ani, dar cine trebuie să formuleze într-o singură propoziție care e poziția laburiștilor privind Brexitul va avea dificultăți și astăzi.

În cadrul congresului laburiștilor din localitatea Brighton, partidul a decis să nu stabilească nici acum ceva fix în acest sens. În cazul unei victorii la un posibil scrutin anticipat, Corbyn vrea să negocieze un "deal" nou cu UE și să organizeze apoi un referendum în care britanicii să fie întrebați dacă îl aprobă sau nu. Nu-i însă clar dacă laburiștii se vor angaja în favoarea rămânerii Regatului Unit în UE în cazul în care s-ar ajunge la un nou referendum.

Calea de mijloc a lui Corbyn

Cu acest curs politic, Corbyn încearcă să găsească o cale de mijloc, pentru a nu-i supăra nici pe alegătorii din nordul Angliei, care au optat în mare majoritate pentru Brexit, nici pe tinerii pro-europeni și cosmopoliți din orașele mari. Optimiștii ar putea spune că liderul laburist încearcă să unească țara. În același timp, Corbyn pune la grea încercare propriul partid.

Unii reprezentanți ai bazei laburiste au încercat aproape disperați să înduplece conducerea partidului. În fața intrării centrului de conferințe unde a avut loc congresul laburiștilor, mai mulți membri ai mișcării socialiste pro-europene "Another Europe Is Possible" au distribuit pliante și pancarte cu mesajul "Labour can stop Brexit" și "Remainer Corbynista". Ei vor ca laburiștii să se poziționeze clar ca partid pro-european. Tom Gilbert, unul dintre ei, subliniază că e nevoie de eforturi comune, mai ales în privința subiectelor importante ca protecția climei și combaterea evaziunii fiscale. Ed Maltby adaugă că nu există un Brexit acceptabil și că poziția lui Corbyn nu e sinceră, din moment ce liderul laburist îi face pe oameni să creadă că ar putea să negocieze un Brexit "bun" cu UE. Din perspectiva lui Maltby, orice fel de Brexit dăunează Regatului Unit, fie prin dezavantaje economice, fie prin crearea unor probleme la frontiera dintre Irlanda de Nord (care face parte din Marea Britanie) și Republica Irlanda. "Brexitul e un proiect al extremei drepte, el simbolizează tot ceea ce trebuie să combatem", crede Ed Maltby.

Urmăriţi videoclipul 03:16 Brexit: Tiriștii europeni se înarmează cu răbdare

Și conducerea laburistă e scindată în privința Brexitului. Emily Thornberry, care se ocupă de politica externă, e aplaudată cu mult entuziasm la congresul laburist în momentul în care spune cât de important e ca Marea Britanie să rămână în UE. Alți apropiați ai lui Corbyn, printre care John McDonnell și vicepreședintele laburiștilor Tom Watson, au pledat deschis pentru "Remain", dar Emily Thornberry e ceva mai precaută, subliniind că Jeremy Corbyn îi e prieten și că partidul trebuie să facă front comun. În rândurile observatorilor se zvonește deja că ea așteaptă momentul să-l moștenească pe Corbyn.

Deputatul laburist David Lammy e mai direct decât colegii săi de partid. Întrebat ce părere are despre poziția lui Corbyn privind Brexitul, politicianul răspunde râzând: "Cum să le explicăm oamenilor în campania electorală cum stau lucrurile? Asta nu mai înțelege nimeni!" Lammy subliniază că Labour e un partid internaționalist, care nu are voie să ajungă niciodată de aceeași parte cu Nigel Farage și formațiunea sa Brexit Party.

Partidul Laburist dă semne de slăbiciune

Potrivit sondajelor, doar 10 la sută dintre susținătorii laburiștilor consideră că Brexitul e o idee bună. Marea majoritate își dorește ca Regatul Unit să rămână în Marea Britanie. De asemenea, majoritatea parlamentarilor laburiști pledează pentru rămânerea în UE. Foarte puțini deputați laburiști, printre care Lisa Nandy, a cărei circumscripție electorală din nordul Angliei e pro-Brexit, sunt în favoarea ieșirii din Uniune. Nandy îl laudă pe Corbyn pentru poziția sa sinceră, menționând că mulți alegători își doresc ca politicienii să găsească un compromis.

Calea de mijloc va fi dificilă pentru conducerea laburistă. Nu doar partidul, ci întreaga țară are opinii divergente privind Brexitul. Se pare că alegătorii nu apreciază poziția neclară a lui Corbyn. În sondaje, laburiștii au doar 24 la sută, iar conservatorii 33 la sută. În plus, Labour Party pierde o parte din electoratul cu poziții anti-Brexit în favoarea liberal-democraților, care au adoptat o atitudine clară pro-UE.

N-au mai rămas decât câteva săptămâni până la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 31 octombrie. Va veni momentul când nici măcar Jeremy Corbyn nu va putea să evite o poziționare fără echivoc în această problemă.