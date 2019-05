Comentariu: Visul "Orbanian" al lui Trump

Niciun alt şef de guvern din UE nu l-a flatat atâta pe Donald Trump ca premierul Ungariei, Viktor Orban. Încă în timpul campaniei electorale din SUA, Orban îl lăuda pe miliardarul american şi a fost printre primii politicieni de vârf din UE care l-au felicitat după victoria în cursa pentru preşedinţie în noiembrie 2016. De atunci, premierul Ungariei a subliniat mereu cât de multe are în comun cu Trump - fie în problema migraţiei, fie în lupta împotriva "establishment-ului" şi a corectitudinii politice.

Într-adevăr, nu există aproape niciun alt policitian european atât de apropiat de Trump ca Orban. Cu toate acestea, el a fost nevoit să aştepte o întâlnire bilaterală cu preşedintele SUA timp de doi ani şi jumătate. Luni, Orban a fost primit, în sfârşit, de Trump la Casa Albă, cei doi au stat de vorbă în jur de o oră. Data întâlnirii echivalează aproape cu o umilinţă, din moment ce Trump i-a primit sau i-a vizitat pe toţi şefii de stat şi de guvern din ţările estice ale UE - cu excepţia Bulgariei - înainte de întrevederea cu Orban. Premierul Ungariei a fost nevoit să se mulţumească cu rangul unui codaş.

Cuvinte de laudă şi câteva conflicte de interese

Keno Verseck

Pe de altă parte, Orban a avut parte de o cascadă întreagă de laude din partea preşedintelui SUA. Trump a spus că e o mare onoare să-l primească pe Orban, că oaspetele său a făcut "o treabă grozavă", că a asigurat securitatea ţării sale, motiv pentru care e "foarte respectat peste tot în Europa". "Sunteţi, la fel ca mine, cam controversat, dar acest lucru e în ordine", a mai adăugat preşedintele SUA.

Dacă totul ar fi depins doar de simpatia personală, Trump s-ar fi întâlnit, probabil, mult mai devreme cu Orban, din moment ce preşedintele SUA are o febleţe pentru conducătorii cu un stil autoritar. Dar Partidul Democrat din SUA are o atitudine ostilă faţă de Orban. În plus, republicanii şi membrii administraţiei lui Trump au păreri împărţite despre premierul Ungariei. O dovedeşte şi faptul că Departamentul de Stat al SUA l-a primit în aceeaşi zi pe politicianul Peter Marki-Zay, un reprezentant renumit al opoziţiei de la Budapesta. Există şi conflicte de interese între SUA şi Ungaria.

Mulţi republicani sunt critici faţă de schimbările anti-democractice din Ungaria lui Orban, la care s-a ajuns din 2010 încoace. Demersurile împotriva Universităţii Central Europene de la Budapesta (fondată de miliardarul american George Soros) au fost percepute la Washington drept atacuri împotriva unei instituţii americane. Apropierea Ungariei de Rusia şi China, cât şi cooperarea la nivel economic cu cele două mari puteri, contravin intereselor Statelor Unite. În ultimii ani, au existat mai multe momente de iritare între cele două ţări, de exemplu, atunci când Budapesta a blocat cooperarea dintre NATO şi Kiev din cauza politicii lingvistice a Ucrainei sau când Ungaria a transferat în Rusia doi traficanţi de arme căutaţi în SUA, la finele anului 2018.

Cumpără Ungaria noi arme americane?

Cu toate acestea, administraţia Trump pare hotărâtă să rişte un nou început în relaţiile cu Ungaria. În contrast cu administraţia Obama, actualul guvern se ghidează după un principiu numit "diplomaţie tranzacţională" în politica externă şi geopolitică. În cazul lui Orban, acest lucru înseamnă că Ungaria s-ar putea să achiziţioneze arme americane în valoare de sute de milioane sau chiar miliarde de dolari.

Cea mai importantă concluzie a întâlnirii dintre Trump şi Orban e alta: În Ungaria, Orban guvernează practic fără a fi limitat de alţii. Daunele pe care le-a adus democraţiei din ţara sa vor fi resimţite ani de zile, dacă nu chiar timp de mai multe decenii. Însă democraţia americană pare să suporte un preşedinte ca Trump. El poate să tot viseze la prerogativele extinse ale lui Orban, la posibilităţile premierului Ungariei la nivelul politicii interne. Nu le va avea niciodată.