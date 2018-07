Comentariu: Trădează Trump occidentul?

Donald Trump vrea să stea de vorbă cu Vladimir Putin între patru ochi. Doar ei doi și câte un translator. Fără consilieri sau șefi de protocol. A fost dorința Casei Albe, încălcând astfel regulile unui astfel de summit. Trump sporește astfel neîncrederea, temerile celor care se simt amenințați de Rusia și se îndoiesc de activarea așa-numitei "clauze de angajament" de către alianța occidentală.

Trump și Putin se aseamănă ca fire. Amândoi se consideră "bărbați puternici" într-o lume dominată de haos, amândoi apreciază statele pe care le conduc înainte de toate drept puteri mondiale. Putin se prezintă deja demult drept lider al forțelor politice strict iliberale. Trump, la rândul său, se complace în rolul de distrugător al instituțiilor liberale care au conferit lumii o anumită ordine după anii cruciali 1945 și 1990.

Admirație reciprocă

Amândoi liderii politici au dat în repetate rânduri de înțeles că se admiră reciproc - în pofida tuturor intereselor divergente. Toate acestea nu promit nimic bun în ceea ce privește summitul de la Helsinki, dat fiind așteptările mult prea diferite cu care sosesc cei doi în capitala Finlandei. Lui Trump îi place, așa cum s-a întâmplat adesea și în trecut, să capteze interesul mediatic, să fie în centrul atenției, să uimească lumea. Țelurile sale politice - în cazul în care are așa ceva - le ține secrete.

Christian F. Trippe

Putin, în schimb, are o agendă bogată: el ar vrea să aibă mână liberă în războiul din Siria. Dar și în Ucraina, țară pe care o consideră ca fiind o zonă de influență rusească și care nu are dreptul decât la o suveranitate parțială. În plus, Vladimir Putin pretinde chiar ca occidentul să considere anexiunea Crimeei de către Moscova mai degrabă drept o "reunificare" a peninsulei cu Rusia. Din cauza anexiunii Crimeei, UE și SUA au adoptat o serie de sancțiuni la adresa Moscovei, sancțiuni pe care Putin le-ar dori anulate.

Trump: candidatul preferat al lui Putin

Cine se întreabă cum crede oare Putin că ar putea să obțină sprijin din partea partenerului american în atingerea acestor țeluri, se trezește în fața unui abis politic și moral. Căci, în timp ce Trump întreprinde periplul european, un procuror special american a inculpat 12 agenți ruși pentru implicarea în alegerile prezidențiale din Statele Unite în urmă cu doi ani. Rusia este bănuită demult a se fi implicat în scrutinul din 2016: prin atacuri cibernetice, prin furt de informații, prin campanii social media în scopul influențării electoratului american.

Fără îndoială, Donald Trump era candidatul preferat al Kremlinului. Dar este acum și "președintele preferat" al acestuia? Răspunsul la această întrebare nu depinde doar de faptul dacă Putin deține "material compromițător" pentru a-l avea la mână și șantaja politc pe Trump. Au tot existat speculații cu privire la diferite relații amoroase sau despre contacte de afaceri dubioase ale lui Trump.

Aceste povești siropoase din biografia lui Trump, dinaintea preluării șefiei Casei Albe, sunt desigur dezvăluiri de senzație, dar deocamdată doar simple speculații. Și acestea nu trebuie să abată atenția de la politica reală pe care o practică "realul Donald Trump". Cine îi atacă verbal atât de dur pe aliații NATO, face implicit jocul tuturor adversarilor occidentului. Un președinte al SUA care amenință cu părăsirea Alianței Nord-Atlantice e un "cadou" pentru un președinte al Rusiei, oricare ar fi el. Oare, la Helsinki, îi va mulțumi Putin pentru aceasta lui Trump? Nu vom afla. Trump știe prea bine de ce nu vrea să fie întocmit un protocol al convorbirilor sale cu Putin.