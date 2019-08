Comentariu: Stop turismului în masă!

Unde ne-am petrecut vacanţa în această vară? La Barcelona? Amsterdam? Roma? Numai că aceeaşi idee, de a-şi petrece concediul în aceste metropole turistice, au avut-o şi alţii. Asta e problema.

Turismul în masă a devenit deja o adevărată plagă. Mai cu seamă pentru Veneţia. Oraşul Lagunelor cu 50.000 de locuitori este luat cu asalt an de an de 30 de milioane de turişti. Dacă am face un calcul, costatăm că aceştia au mai puţin loc la dispoziţie decât permit organizaţiile de protecţia animalelor pentru găinile din crescătorii.

Mulţi ştiu cum e când navele de croazieră ancorează aproape de centrul istoric. În curând se va pune capăt acestei asedieri a oraşului. Construcţia unui terminal extern pentru navele de croazieră mai durează, însă, patru ani.

Thomas Spahn

La un localnic, peste 20 de turişti

Şi metropola olandeză Amsterdam se confruntă cu probleme similare ca şi Veneţia. Oraşul cu 860.000 de locuitori este vizitat anual de aproximativ 18 milioane de turişti. Vizitatorii depăşesc ca număr populaţia întregii ţări. Autorităţile interzic mai nou construirea de hoteluri sau deschiderea de noi magazine cu suveniruri, iar localnicii nu au voie să-şi închirieze apartamentele la turişti decât cel mult 30 de zile pe an.

Dar cum poate fi soluţionată problema pe termen lung? O întrebare pe care şi-o pun şi locuitorii Barcelonei - 1,6 milioane la număr, - care sunt luaţi cu asalt de 30 de milioane de turişti. Pe renumita arteră pietonală a metropolei catalane, Rambla, localnicii şi turiştii se calcă practic în picioare.

Numai că invadatorii în pantaloni scurţi au fost invitaţi să vină aici. Toate aceste oraşe au intrat în competiţia pentru câştigarea a cât mai mulţi turşti, pentru că turismul aduce miliarde. Dar cu ce preţ?!

Furia localnicilor la adresa turiştilor creşte. Nici eu nu mă simt bine dacă văd că nu sunt binevenit. De aceea salut măsurile oraşelor, luate cu asalt de vizitatori, de îngrădire a turismului în masă, limitând numărul de locuri în hoteluri, în casele sau apartamentele de vacanţă şi majorând taxa locală turistică.

Lupta împotriva turismului în masă 400 de euro amendă, dacă te așezi Cine mai vrea să se așeze pe celebrele Trepte Spaniole din Roma ar fi bine să se asigure că are de unde plăti amenda de 400 euro. Pentru că primăria orașului a interzis de curând acest lucru. Începând din această săptămână, polițiștii se asigură că turiștii respectă regula.

Lupta împotriva turismului în masă Nu se stă pe opere de artă Motivul: în primul rând, turiștii lasă gunoaie pe trepte, cum ar fi gume de mestecat sau vin roșu vărsat, în al doilea rând, acoperă opera de artă stând pe ea. Roma este vizitată de șapte miloane de turiști pe an și se află astfel în topul celor mai îndrăgite orașe europene. În același timp, nu e singurul oraș care ia măsuri împotriva maselor de turiști.

Lupta împotriva turismului în masă Plimbare în liniște? Nici vorbă! Turiștii se înghesuie pe străzile Barcelonei, ca aici, pe celebrul bulevard Las Ramblas. Pentru a pune o piedică maselor de turiști, orașul a interzis construirea de noi hoteluri și a impus reguli stricte de închiriere a apartamentelor private. Pentru că locuitorii trebuie să suporte consecințele prezenței mlioanelor de turiști și scumpirea extremă a locuințelor.

Lupta împotriva turismului în masă Ce nu e în regulă cu această imagine? Nu e chiar atât de greu de observat ce nu e în regulă, pentru că acest vas de croazieră care aduce turiști în Veneția e uriaș. Celebrul oraș italian are numai 260.000 de locuitori. Numărul turiștilor însă este de 3,5 milioane, atât cât populația Berlinului.

Lupta împotriva turismului în masă Ahoi! Dacă numărăm și turiștii de o zi, Berlinul este depășit cu mult! Pentru că în total, Veneția este ”călcată” anual de circa 30 milioane de vizitatori. Iar turiștii de o zi nu prea aduc mare lucru orașului, din punct de vedere financiar. Din vasele de croazieră ies pentru perioade scurte câteva mii de turiști deodată.

Lupta împotriva turismului în masă Laguna luată cu asalt Veneția are de gând să interzică vasele de croazieră în orașul vechi și să le redirecționeze către alt port. Acest lucru s-ar putea să mai dureze, având în vedere că mai trebuie construit un terminal. O soluție mai rapidă a fost taxa de intrare, pe care trebuie să o plătească turiștii de o zi. În viitor s-ar putea să ajungă la 10 euro.

Lupta împotriva turismului în masă Action! Unul dintre cele mai de succes seriale din lume este "Game of Thrones". În cea mai mare parte, filmările au fost realizate la Dubrovnik, în Croația. Ceea ce pentru localnici înseamnă acum mase de turiști, care merg pe urmele locurilor în care s-au filmat acțiunile din serial.

Lupta împotriva turismului în masă "Game of Tourists" Mulți fani vor să viziteze locurile pe care le-au văzut până acum numai la televizor. Rezultatul - în jur de șase croaziere și 10.000 turiști pe zi. Mult prea mult pentru orașul vechi, cu numai 2.000 de locuitori. UNESCO a și amenințat deja orașul cu retragerea titlului de patrimoniu cultural. Să sperăm că nu se va ajunge acolo.

Lupta împotriva turismului în masă Limită de turiști O decizie s-a luat deja: numai două vase de croazieră mai au voie să acosteze pe zi și numai 5.000 turiști au voie să coboare. Dubrovnik nici măcar nu s-a îmbogățit de pe urma maselor de turiști. Pentru că turiștii de pe croazieră rămân numai câteva ore în oraș și cheltuie în medie sub 10 euro. În plus, vizitatorii înstăriți s-au săturat de înghesuială și au plecat în alte părți.

Lupta împotriva turismului în masă Mulți locuitori văd ”roșu” în fața ochilor Cele mai aglomerate orașe cu turiști se află în sudul Europei. Dar și în vest există această problemă. Amsterdamul este un exemplu. Mai ales renumitul ”Cartier Roșu”. Barurile și restaurantele sunt arhipline. Rezultatul? Pe străzi vezi sute de turiști beți și gălăgioși.

Lupta împotriva turismului în masă Pachet de măsuri împotriva maselor de turiști Incluzând turiștii de o zi, Amsterdamul este vizitat de 19 milioane de oameni pe an. Orașul olandez are numai 820.000 locuitori. Mulți dintre ei s-au săturat până peste cap de această situație. Așa că primăria a hotărât să nu mai permită construcția hotelurilor și deschiderea magazinelor de suveniruri în orașul vechi. Iar terminalul pentru vase de croazieră va fi mutat la marginea orașului.

Lupta împotriva turismului în masă Ce scrie acolo? Proprietarii de locuințe mai au voie să închirieze camere turiștilor maxim 30 de zile pe an. Se discută chiar interdicția totală de închiriere pe anumite străzi. Mulți cunosc celebra inscripție ”I amsterdam”, care a fost demontată de autoritășile locale, pentru că era practic călcată în picioare de turiști.

Lupta împotriva turismului în masă Austria: un sat invadat de turiști Oare cum se trăiește într-un sat cu 770 de locuitori, într-un peisaj de vis, pe malul unui lac? În principiu minunat. Devine mai greu când esti invadat anual de 1 milion de turiști, care vin cu 20.000 de autocare și tratează satul tău ca pe un Disneyland.

Lupta împotriva turismului în masă Ca melcii? Satul austriac se numește Hallstatt. Masele de turiști de aici se aseamănă pe undeva cu melcii, care ajung într-un loc, distrug tot și apoi pleacă. În unele zile se înghesuie aici câte 10.000 de turiști.

Lupta împotriva turismului în masă Cel puțin 150 de minute Comunitatea locală nu mai poate să suporte situația. Din 2020, numai autocarele cu tichet de acces mai au voie să oprească în sat. Scopul este de a reduce numărul autocarelor de la 20.000 la 8.000. Iar turiștii vor fi obligați să rămână cel puțin 150 de minute. În acest fel, vor lăsa și mai mulți bani în Hallstatt.

Lupta împotriva turismului în masă Copy & Paste Se pare că Hallstatt este foarte renumit în China. Satul austriac e atât de iubit acolo, încât în provincia Guandong se va construi o replică a sa, care va costa 800 milioane de euro. Poate e și asta o soluție împotriva turismului în masă: copy & paste în alte locuri. Autoare/Autor: Marco Müller



Limitarea numărului de vizitatori prin bilete de intrare şi alte măsuri

În curând nu se va mai putea evita reglementarea situaţiei prin bilete de intrare în locurile istorice frecventate de masele de turişti. Cei care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi. Cine se aşează pe celebrele Trepte Spaniole din Roma poate fi deja amendat cu 400 de euro.

Astfel, un popas într-unul din marile centre turistice devine mai scump şi chiar va trebui, poate, amânat dacă nu mai există locuri de cazare, acestea fiind limitate. Mi se pare perfect în ordine. Căci ce îmi poate oferi un oraş ale cărui obiective turistice nici nu le pot admira în voie din cauza maselor de turişti. Ca să nu mai spun că nici nu le pot preţui la adevărata lor valoare în astfel de condiţii.

Autor: Thomas Spahn