Comentariu: Să credem apelul la unitate făcut de Trump în discursul despre starea națiunii?

Ca și la celelalte două discursuri ale sale în fața Congresului reunit, președintele Trump a ales marți să respecte scenariul obișnuit. A rostit prin urmare un discurs în linia tradițională a cuvântărilor despre starea națiunii. A fost un discurs foarte diferit de cele normale ale lui Trump, care sunt de regulă o înșiruire de gânduri și idei care îi vin pe moment liderului de la Casa Albă.

În discursul său în fața Congresului divizat, Trump nu a insultat sau ridiculizat pe nimeni, nu a amenințat că va anihila vreo țară străină, nu a declarat stare de urgență națională pentru a-și construi zidul de la granița cu Mexicul, nu a rostit nici măcar o dată sloganurile de campanie "Make America Great Again" și "America First".

Dimpotrivă, cuvântarea lui Trump a fost un lung apel la unitate, la depășirea partizanatelor politice, spre binele națiunii. Desigur, au fost mici divagații panicarde despre imigrația ilegală, niște cuvinte dure la adresa Iranului, critici la adresa partenerilor din NATO și laude despre cum i-a pus la plată pe aceștia.

Stoparea 'blocajului'

Trump a cerut Congresului să pună capăt "blocajului politic", "să astupe vechile diviziuni", "să vindece rănile" și să "adopte un spirit al compromisului și cooperării." Doar împreună, a spus Trump, va putea America să treacă peste diviziunile adânci care o afectează acum. Doar împreună s-ar putea rezolva problemele de durată care-i afectează pe milioane de americani, precum accesul la servicii medicale convenabile ca preț și la locuri de muncă bine plătite.

Michael Knigge, corespondentul DW la Washington

Și, ce mai putem spune, Trump are dreptate. Are dreptate că doar prin compromis și cooperare se pot depăși diviziunile politice din țară. Are dreptate că doar prin acțiuni bipartizane și compromis se pot rezolva probleme ca infrastructura decrepită a SUA, îngrijirea medicală scumpă și inaccesibilă, sistemul de imigrare.

Un mare factor de divizare

Problema este însă că Trump, așa cum o arată experiența de până acum, este ultima persoană interesată și capabilă să obțină un adevărat compromis. Lumea întreagă a învățat în cei peste doi ani de președinție Trump că acesta urăște adevăratul compromis și politicile bipartizane. De fapt, a contribuit mai mult decât oricare alt președinte anterior la divizarea țării.

Chiar înaintea discursului, New York Times a relatat că Trump a organizat un prânz privat pentru prezentatori de televiziune, în timpul căruia a lansat atacuri dure și pe alocuri personale împotriva unor lideri democrați precum Chuck Schumer, Joe Biden și Elizabeth Warren. Ceea ce nu este tocmai o rețetă pentru armonie bipartizană.

Un alt exemplu mai relevant pentru incapacitatea lui Trump de a ajunge la un compromis este din urmă cu doar câteva săptămâni. În tentativa de a-i forța pe democrați să accepte finanțarea "zidului său mare și frumos", Trump a declanșat cea mai lungă paralizie bugetară din istoria Statelor Unite ale Americii. Și asta indiferent de consecințele asupra a milioane de americani.

Trump a avut mereu o abordare de genul "cum vreau eu sau deloc" – atât în cariera sa de dezvoltator imobiliar, cât și în cea de președinte. Trump a afirmat mereu că pentru el contează doar să câștige, indiferent de costurile victoriei.

Trump cel blând nu va rezista prea mult

Cuvintele lui Trump în discursul privind starea națiunii au evocat bipartizanism, unitate și compromis. Iar cei care i-au scris discursul au introdus în el mesaje deștepte și impresionante, precum referirea la faptul că în Congres sunt acum mai multe femei ca oricând. Mulți observatori ar putea conchide că Trump a vorbit în sfârșit ca un șef de stat și că acest discurs ar putea marca un punct de cotitură în mandatul său.

Speranța nu moare niciodată. Dar să nu ne lăsăm duși de val după un singur discurs oficial. Conform tuturor lucrurilor pe care le-am învățat până acum despre Trump, cuvintele rostite de el în discursul despre starea națiunii nu îl reprezintă pe adevăratul Trump. Acesta se dezvăluie cu adevărat zilnic pe Twitter și prin acțiunile sale, nu de două ori pe an într-o adresare relaxată, cu un discurs citit de pe prompter. Prin urmare, apelul său la politici bipartizane și unitate ar putea dura doar până la următorul său tweet.