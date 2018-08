Comentariu: Prețul vacanțelor cât mai ieftine

Ce mai coșmar: terminalul este plin ochi, oamenii transpirați se odihnesc pe bănci de plastic, cozi la ghișee, copii care urlă iar la final se întorc toți acasă, pentru că avionul programat să-i ducă în concediu nu a mai zburat. Este iar grevă, pe panouri apare din nou afișajul obișnuit: zbor anulat.

Economisiri în rândul personalului

Însoțitorii de zbor, personalul de la sol - cineva este mereu în grevă, mai ales la companiile aeriene low cost. De data aceasta este rândul piloților de la Ryanair, compania numărul unu când vine vorba de zboruri ieftine. Șeful concernului Michael O'Leary îi numește pe piloți disprețuitor "șoferi de autobuz" și ar vrea probabil să-i și plătească ca atare. O'Leary nu este oricum vreun tip deosebit de plăcut. Dar este el de vină pentru întregul haos? Eu nu cred. Cu firma sa, el ocupă o nișă pe piața călătoriilor cu avionul, o nișă pe care el a definit-o și care generează încă profit.

Milioane de pasageri care pleacă în concediu vor prețuri cât mai mici. 15 euro până la Veneția, 20 până la Salonic. Un zbor până la Fuerteventura ar trebui să fie la fel de ieftin ca un cocteil pe plajă. Un zbor până la Marrakech costă mai puțin decât costumul de baie.

Lars Halter, de la redacția economică a DW

Sigur că, pentru a fi profitabilă cu prețuri la bilete atât de scăzute, compania aeriană trebuie să facă economii în alte părți. Nu doar la salariile angajaților. Piloții Ryanair zboară spre multe destinații și au parte de cele mai scurte pauze permise de autoritățile de supraveghere a traficului aerian. Își plătesc pregătirea din buzunarele proprii și zboară chiar și atunci când sunt bolnavi, pentru că firma lor nu plătește zilele libere pe caz de boală. Însoțitorii de zbor sunt obligați să-și cumpere singuri uniformele de serviciu și să-și aducă la job mâncarea de acasă.

Să terminăm cu nebunia chilipirurilor

Această nebunie cu zborurile-chilipir trebuie să înceteze. Mai demult, zborurile cu avionul erau rezervate celor cu venituri mai bune. Nu trebuie să revenim la acele timpuri. Cu toții avem dreptul la un concediu - chiar dacă nu e nevoie neapărat să călătorim în acest sens până în Maldive. Dar aceste prețuri ridicol de mici la zborurile cu avionul, care nu acoperă nici măcar costurile călătoriei, nu ar trebui să existe. Aceste prețuri se reflectă negativ asupra salariilor și pun în mișcare o spirală deloc benefică. Salariile mici cresc cererea pentru produse și servicii ieftine. Ceea ce este de folos doar pentru acele companii care își plătesc și mai prost angajații. La final, cu salariile minime nu avem cu toții decât de pierdut.

În plus, bilete de zbor mai scumpe ar reduce cererea pentru călătorii de vacanță cu avionul. Este clar că oamenii care nu-și pot permite zborurile, nu călătoresc în concediu cu avionul. Un lucru bun pentru acele destinații de vacanță copleșite între timp de turiștii care le iau cu asalt datorită zborurilor foarte ieftine. Zburăm de patru ori pe an prin jumătate de Europă pentru a ne coace la plajă alături de mii de alți turiști dați cu aceeași cremă de protecție solară, care stau sub aceleași umbrele de plajă cumpărate de la Aldi, ceea ce face ca plajele să arate la fel ca cele de acasă din Germania, de la Marea Nordului sau Marea Baltică. Un lucru nenecesar și iresponsabil.