Comentariu: Perioadă de grație pentru Theresa May

Theresa May nu poate să învețe și nici nu o va mai face. Încă o dată s-a prezentat la un summit UE la Bruxelles cu mâinile goale și fără răspunsuri pentru colegii ei europeni. Ce dorește să facă dacă Parlamentul britanic respinge din nou săptămâna viitoare acordul de Brexit? Niciun răspuns. Are vreun plan alternativ în acest caz? Niciun răspuns. Și tot așa. Rezultatul a fost o nouă umilință binemeritată de premiera britanică.

UE preia controlul

Preluarea controlului înapoi de la UE a fost mereu un slogan lipsit de substanță al adepților Brexitului. Dar acum s-a dovedit că a fost și degeaba: după patru luni de demersuri haotice la Londra, UE s-a săturat și a preluat ea controlul asupra desfășurării procesului de ieșire a Marii Britanii din blocul comunitar.

Răbdarea cu indecizia doamnei May a ajuns la final iar frustrarea față de caruselul politicii britanice este mare. Europenii ar vrea ca această chestiune să fie lămurită mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Așa că i-au mai acordat premierei de la Londra un răgaz de două săptămâni, dacă nu va reuși să treacă acordul de Brexit prin Camera Comunelor.

Dar două săptămâni sunt foarte puțin timp, dacă ne gândim că May a irosit luni întregi cu încăpățânarea sa. Iar pentru ea nu s-a schimbat oricum nimic după acest summit: aceleași afirmații, niciun gând nou, nicio speranță de schimbare.

Dacă May va reuși totuși, în pofida așteptărilor, să convingă parlamentul britanic să accepte contractul de Brexit, atunci va primi timp până la alegerile europene din mai pentru sortarea și pregătirea legilor potrivite în vederea părăsirii Uniunii. 11 aprilie este însă următorul obstacol de care se va împiedica Regatul Unit, dacă la Londra nu vor prelua frâiele oameni raționali și capabili să evite prăbușirea. UE a înțeles că se va ajunge la un astfel de scenariu și se consideră bine pregătită.

Mai rămân câteva opțiuni

Guvernul britanic, deputații, oricine se simte responsabil mai au încă șansa să oprească această cădere liberă. Revocarea articolului 50 de părăsire a UE poate fi încă făcută. Londra poate anunța participarea la alegerile europene din mai și solicita un termen mai lung pentru Brexit. Theresa May a respins din nou ambele variante iar pentru noi soluții și compromisuri ar trebui ca ea să fie îndepărtată din funcție.

Corespondenta DW la Bruxelles Barbara Wesel

Șe știe însă că Partidul Conservator nu pare să aibă pe moment nicio personalitate convingătoare care să preia conducerea executivului. Funcția de premier este dorită mai ales de adepți radicali ai Brexitului, care ar face mai mult rău decât bine. Iar la opoziția laburistă lucrurile nu arată defel mai bine. Dar nu se poate oare găsi un premier de tranziție, o persoană din centrul spectrului politic, care să pună capăt dramei fără sfârșit care este acest Brexit?

May a acceptat un Brexit dur

Decizia de la summitul UE nu face decât să amâne puțin Brexitul. Este doar o scurtă perioadă de grație. Londra trebuie să se ocupe de restul. Dar ieșirea din propria capcană nu se poate face decât dacă Marea Britanie se va trezi cumva la realitate. O soluție ar putea fi petiția semnată de tot mai mulți cetățeni, prin care se cere revocarea articolului 50. Dar Theresa May a precizat clar că nu este interesată de aceste semnături.

La Londra va avea loc la sfârșitul săptămânii o nouă mare demonstrație anti-Brexit. Dar May este tot la fel de neimpresionată. Ea pare să se fi resemnat între timp cu varianta tot mai probabilă a unui Brexit dur. Ar fi cea mai urâtă moștenire politică lăsată vreodată de o șefă a guvernului britanic, care nici măcar nu merită acest nume, pentru că este doar un soldat fără voință proprie al conservatorilor.

Cine poartă răspunderea pentru o țară întreagă, nu are voie să facă greșeală după greșeală, ca și cum în politică minus după minus ar da cumva la final plus. Theresa May concurează acum cu David Cameron pentru titlul de cel mai slab premier din istoria Marii Britanii. Dacă ea va permite căderea țării într-un Brexit dur din cauza slăbiciunii, incapacității și încăpățânării sale, atunci ea va câștiga acest titlu. Premiul este o medalie de plumb și o pată neagră în cărțile de istorie.