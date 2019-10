Comentariu: Pericol mortal pentru evrei în Germania

Peste 70 de credincioși evrei s-au adunat într-o sinagogă din orașul Halle, în Germania de Est, pentru a se ruga și a cânta împreună cu ocazia sărbătorii Yom Kippur. Doar ușa rezistentă a lăcașului de cult l-a împiedicat pe un bărbat german înarmat cu grenade și o pușcă să pătrundă în sinagogă și să lase în urmă o baie de sânge.

Toate acestea s-au petrecut pe 9 octombrie 2019. La 80 de ani după începutul celui de-al Doilea Război Mondial, în timpul căruia au fost uciși mai mult de șase milioane de evrei de către germani, evreii au din nou motive de a se teme pentru propria viață, dacă își mărturisesc credința religioasă în Germania, dacă merg la sinagogă.

Crima a fost transmisă live pe o platformă video

Ce spune atacul despre Germania? Și ce semnificație are faptul că atentatorul de 27 de ani și-a filmat crima și a transmis-o live în internet pe un site pentru jocuri video? El s-a pus în scenă ca atentatorul din Christchurch în Noua Zeelandă și a declarat, înainte de a deschide focul, în limba engleză, adresându-se unui public internațional: "The root of all problems are the Jews."

Ines Pohl, redactor-șef al postului DW

Suferința nu poate și nu are voie să fie relativizată. Din acest motiv, compasiunea noastră se îndreaptă în primul rând spre familiile celor două victime ucise cu brutalitate de atacatorul aflat în retragere - un bărbat și o femeie.

Dar nu avem voie să ignorăm că în ziua de miercuri, 9 octombrie, s-a ajuns aproape la un masacru împotriva unor evrei în Germania.

Nu numai islamiștii sunt antisemiți

Crima de la Halle dovedește că antisemitismul mortal din această țară nu există doar în cercurile teroriștilor islamiști. Cine susține așa ceva, minte și ignoră realitatea. Această crimă arată că protecția unor instituții și lăcașe de cult iudaice în Germania e în continuare o problemă de viață și de moarte - chiar și la aproape 75 de ani de la sfârșitul terorii naziste. Faptul că sinagoga nu a fost păzită de poliție în ziua de Yom Kippur ridică o serie de întrebări.

În plus, crima de la Halle demonstrează că trebuie luat în serios și urmărit în mod consecvent chiar și cel mai mic indiciu în legătură cu fapte care ar putea fi motivate de antisemitism. Printre acestea se numără și arderea drapelului Israelului sau insultele la adresa unui credincios evreu care poartă kipa în spațiul public.

Nu avem voie să banalizăm antisemitismul. Nu există "un pic" de ură împotriva evreilor - nicăieri. Și cu atât mai puțin în Germania.