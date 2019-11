Comentariu: Nici urmă de "fair play" în Marea Britanie

Povestea Brexitului în imagini

Septembrie 2018: Fără cireșe pentru Marea Britanie

La un summit desfășurat la Salzburg în septembrie 2018, liderii UE i-au spus Theresei May că planul ei e inacceptabil. Tusk a scris pe Instagram sub o fotografie în care admiră un bufet cu prăjituri alături de șefa de guvern a Regatului Unit: "Poate o bucată de tort? Sorry, fără cireșe." Gluma face aluzie la reproșul europenilor că Marea Britanie vrea să-și aleagă doar cireșele de pe tort.