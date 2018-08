Comentariu: Neobişnuit - Merkel spune lucrurilor pe nume!

În mod normal, când acordă interviuri, cancelara Angela Merkel este un interlocutor greu de anticipat. Se exprimă succint şi evită să tragă concluzii. Dar după o vară de dispute aprinse în coaliţia de la Berlin pe tema politicii privind acordarea azilului, când unii vedeau chiar şi o posibilă ruptură a alianţei conservatoare CDU/CSU, Merkel s-a hotărât să spună anumitor lucruri pe nume, mai ales că, în ultimele săptămâni, în guvern au apărut noi discuţii.

Deocamdată, şefa cabinetului de la Berlin nu crede nimic despre planurile social-democraţilor (SPD) de stabilizare a pensiiilor la un nivel de 48%. Pensiile sunt garantate până în 2025. Dincolo de acest termen rămâne să decidă o comisie de specialitate. Acestea sunt, de altfel, şi prevederile din contracul de coaliţie. "N-ar trebui să le provocăm nesiguranţă oamenilor cu asemenea idei", a mai spus cancelara Merkel.

Respectarea sentinţelor judecătoreşti

Angela Merkel pare să se fi vorbit cu ministrul său de Interne, Horst Seehofer (CSU), care într-un interviu aproape paralel cu cel acordat de către ea la postul ARD a făcut declaraţii asemănătoare. Cancelara a condamnat acţiunea Poliţiei prin care o echipă a postului de televiziune ZDF a fost împiedicată să-şi facă meseria, în timpul unei demonstraţii a populiştilor de dreapta în oraşul Dresda, şi a apreciat faptul că reprezentanţii Poliţiei locale şi-au cerut scuze.

Democraţie înseamnă mai mult decât opinia majorităţii, a spus şefa executivului german. Tot de democraţie ţin şi protecţia minorităţilor, libertatea de exprimare sau cea a presei. Şi când din ce în ce mai mulţi politicieni pun deschis la îndoială sentinţele judecătoreşti care nu le convin lor, cancelara Merkel afirmă răspicat: "Nici mie nu-mi plac toate deciziile judecătoreşti, dar le respect!"

Jens Thurau, DW

Este trist faptul că şefa cabinetului de la Berlin a fost nevoită să facă o asemenea declaraţie, dar este bine. De asemenea, Merkel a comentat şi posibilele propuneri ale secretarului general al formaţiunii sale, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, care se gândea la obligativitatea unui aşa-numit "an social" - un an de serviciu civil pentru tineri, poate chiar reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Conform declaraţiilor doamnei Merkel, un serviciu militar obligatoriu nu va mai exista în Republica Federală. Şi n-o deranjează dacă şeful diplomaţiei germane, Heiko Maas (SPD), cere o poziţie fermă faţă de preşedintele Donald Trump.

"Moştenirea mea? Europa!"

Este incredibil cât de clar s-a exprimat cancelara Merkel în interviul agitat, care a durat doar 20 de minute. Pare să fi înţeles că în vremuri cu o societate cu tendinţe de divizare, în vremuri cu dezbateri politice deseori confuze, se cere o poziţie clară şi din partea omului aflat la conducerea guvernului, nu numai din partea preşedintelui ţării.

La sfârşitul interviului Angela Merkel n-a ocolit nici răspunsul la întrebarea privind marea sa realizare în funcţia de cancelar - poziţie pe care, cel mai probabil, nu o va mai deţine începând din 2021. Unitatea Europei este importantă pentru Merkel. Deocamdată este un obiectiv destul de dificil de atins, aproape irealizabil. Dar cancelara de la Berlin este foarte hotărâtă.

Comparativ cu alte teme, despre politica în domeniul migraţiei s-a discutat puţin în acest interviu. Alte subiecte revin acum în prim-plan. După o vară plină de dezbateri aprinse, şefa guvernului de la Berlin nu pare să se opună acestui trend.