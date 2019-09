Comentariu: Mueller 2.0

Atât de clar nu s-a exprimat Nancy Pelosy niciodată: preşedintele Trump a încălcat Constituţia SUA. Şi de această dată preşedinta Camerei Reprezentanţilor este sigură de afirmaţia sa, deşi a avertizat în ultimele luni că este nevoie de dovezi concrete pentru demararea procedurii de destituire a şefului administraţiei americane. Ce va urma acum este Mueller 2.0 - o luptă epuizantă pentru tălmăcirea unei discuţii telefonice brizante sub aspect politic.

Riscul este uriaş pentru democraţi

Dar Mueller 2.0 ar putea fi şi o a doua şansă pentru democraţi. Acuzaţia de abuz de funcţie nu mai poate fi de această dată contrazisă atât de uşor şi minimalizată prin includerea ei în registrul "retoricii de vânătoare de vrăjitoare". Chiar Trump în persoană a recunoscut în faţa reporterilor că a căutat material care să-l incrimineze pe fiul rivalului său Joe Biden. Iar transcrierea discuţiei telefonice este cât se poate de clară: Trump a rugat un şef de guvern străin să iniţieze cercetări împotriva adversarului său politic. Acesta este abuz de funcţie.

Oliver Sallet

Dar preşedintele Trump nu se lasă intimidat şi reiterează punctul său de vedere. Discuţia telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a avut în ea nimic dubios. Şeful Casei Albe ştie că până acum toate acuzaţiile pe care i le-au adus democraţii şi investigatorul special Robert Mueller nu i-au putut pricinui niciun prejudiciu. Democraţii cred însă că de această dată este posibil ca lucrurile să se schimbe.

Un lucru este limpede: democraţii îşi asumă riscuri uriaşe. La fel ca după publicarea raportului alcătuit de investigatorul special Robert Mueller, Trump încearcă să prezinte investigaţiile în direcţia suspendării sale din funcţie drept încercare disperată a democraţilor de a-l alunga de pe tron. Via Twitter el s-a arătat deja încredinţat că o procedură de suspendare a sa din funcţie îi va asigura un nou mandat de preşedinte.

Sondaje defavorabile lui Trump

Totuşi, stenograma discuţiei telefonice avute cu preşedintele Ucrainei demonstrează că Trump a mers de această dată prea departe. Iar investigaţiile nu se vor concentra doar pe acest aspect, readucând în spaţiul public şi acuzaţii din raportul Mueller, cum ar fi obstrucţionarea justiţiei.

Chiar dacă majoritatea americanilor nu este în clipa de faţă pentru demararea procedurii de demitere a preşedintelui, următorul lucru a devenit clar: Donald Trump pierde deja în sondaje în comparaţie directă cu majoritatea candidaţilor democraţi. În faţa lui Joe Biden, situat pe locul întâi la capitolul popularitate, dezavantajul lui Trump este concludent.

Democraţii nu vor putea impune procedura de demitere a preşedintelui din cauza majorităţii republicane din Senat. În cele din urmă ei vor suferi o grea înfrângere. Dar democraţii nici nu trebuie să impună procedura de demitere, fiindcă aceasta nu-l va transforma pe Trump într-un preşedinte mai îndrăgit.

Da, ce se întâmplă la Washington este un război de uzură. Dar unul care, pe termen lung, le va fi folositor democraţilor. Fiindcă, cu un an înaintea alegerilor prezidenţiale, Donald Trump dă semne tot mai evidente de uzură. De vină nu este doar raportul Mueller şi discuţia telefonică cu Zelenski. Iminenta recesiune din SUA îl va lovi acolo unde este mai vulnerabil - şi va da un nou înţeles sloganului vechi de campanie al democraţilor: It's the economy, stupid!