Comentariu: Libertatea presei înseamnă altcevahttp://cms.dw.com/cma/

Actualizare: În peste 30 de orașe americane, printre care New York, Atlanta și Washington DC, s-a ajuns la proteste de stradă, în unele cazuri și la ciocniri violente între demonstranți și forțele de ordine. Între timp, unul dintre polițiștii implicați în moartea lui George Floyd la Minneapolis a fost arestat și pus sub acuzare pentru uciderea cetățeanului afro-american.

Este trecut de ora cinci dimineaţă. Omar Jimenez şi echipa sa de filmare relatează live pentru CNN despre protestele împotriva violenţei poliţiştilor din Minneapolis. În spatele reporterului se văd poliţişti ai statului federal îmbrăcaţi în echipament de protecţie, cu căşti şi bastoane de cauciuc, şi fum negru. În cursul nopţii se înregistraseră tumulte, după ce oamenii din Minneapolis şi-au manifestat furia şi tristeţea după moartea lui George Floyd, un alt afro-american ucis de un poliţist alb.

Starea de spirit era deci tensionată când Jimenez, a cărui mamă este tot afro-americancă, transmitea împreună cu echipa sa în zorii zilei de vineri, dintr-o intersecţie din Minneapolis. Dar ziaristul nu se aştepta, cu siguranţă, să fie arestat în direct, în faţa camerei de filmat. Şi colegii săi din studio păreau de-a dreptul şocaţi.

"Ţara celor liberi"?

Telespectatorii au putut vedea un reporter care întreabă respectuos poliţiştii unde să se plaseze echipa sa de filmare pentru a nu le sta în drum şi oameni ai legii, care în loc să ofere un răspuns, îi pun acestuia cătuşe. La întrebările repetate ale reporterului privind motivul arestării nu au existat reacţii. Jimenez are ecuson de ziarist care îi atestă clar calitatea de reprezentant al presei şi repetă împreună cu colegii săi că nu face altceva decât să-şi exercite meseria. Arestarea în direct, în faţa camerei de luat vederi, aminteşte de scene specifice regimurilor autoritare.

Carla Bleiker

Dar ziariştii CNN au fost arestaţi în SUA, o ţară care se mândreşte în imnul său că este "the land of the free" - ţara celor liberi. Preşedintele acestei naţiuni atât de preocupate de libertate, Donald Trump, nu ascunde faptul că îi priveşte pe majoritatea ziariştilor, în special pe cei de la CNN, ca pe nişte inamici ai statului. Prin tiradele sale împotriva presei, el încinge spiritele în ţară şi face ca exercitarea liberă a meseriei de ziarist să fie tot mai dificilă. Este inacceptabil.

Partea greşită a unui cordon de poliţişti

Într-o ţară care, în exterior, pune atâta preţ pe drepturile individuale şi pe libera exprimare a opiniei, reporterii trebuie să poată relata în deplină libertate. La proteste şi acţiuni ale poliţiei situaţia este tensionată şi se poate schimba dintr-un minut în altul. Dar asta nu este o scuză pentru arestarea unor jurnalişti, care s-au trezit, brusc, pe partea greşită a unui cordon de poliţişti.

Există divergenţe de opinie între presă şi poliţie de când există ziarişti. La urma urmei, sarcina reporterilor este de a aduce la cunoştinţa opiniei publice imagini şi relatări, chiar şi atunci când acestea nu îi prezintă într-o lumină prea favorabilă pe oamenii legii. Dar dacă SUA vor să fie recunoscute ca un exemplu luminos de libertate a presei sub conducerea unui guvern democratic, nu este permis ca ziariştii care stau în calea guvernanţilor să fie încătuşaţi şi luaţi pe sus.