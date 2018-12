Comentariu: Jim Mattis pleacă, Donald Trump rămâne numai cu marionete

Lista foştilor colaboratori oficiali ai lui Trump continuă să crească şi cuprinde destule nume pe care nimeni nu trebuie să le reţină. Dar numele care va fi adăugat listei la sfârşitul lunii februarie este cel mai semnificativ: James Mattis.

Şeful Pentagonului şi-a anunţat decizia într-o scrisoare de două pagini, prezentată joi, după mai mult decât surprinzătorul anunţ al lui Donald Trump privind retragere imediată a trupelor din Siria. Scrisoarea şocheză din două motive. Primul, nu conţine niciun cuvânt de laudă la adresa lui Trump. Şi, al doilea, este cât se poate de evident că Mattis a demisionat din cauza eclatantelor divergenţe dintre el şi Trump la nivelul politicii de apărare. Nimic nu este suprinzător.

Mattis a fost singurul membru al Cabinetului care a refuzat în mod constant să-l laude public pe Trump, mai ales la întrunirile administraţiei, în care autocraţia se impunea în faţa democraţiei.

Divergenţe evidente

Trebuie să recunoaştem că Mattis, întocmai ca şi restul membrilor echipei lui Trump, este complice la multe dintre odioasele politici implementate de administraţia de la Casa Albă, precum inumana separare a copiilor de părinţi din familiile de migranţi sau interdicţia de acces pe teritoriul SUA pentru cetăţenii din anumite ţări. Dar, spre deosebire de colegii lui, Mattis a avertizat sau a criticat anumite poziţii susţinute de Trump. La puţin timp după alegeri, dar înainte de a fi depus jurământul, Mattis l-a contrazis public pe Trump care susţinea reintroducerea torturii ca instrument de anchetă. Mattis a fost şi cel care, în ciuda îndoielilor faţă de acordul cu Iranul, a susţinut rămânea SUA în cadrul pactului. Mattis a fost extrem de sceptic faţă de relaţia de ură şi ulterior de prietenie dintre preşedintele SUA şi dictatorul de la Phenian.

Michael Knigge, corespondent DW în SUA

Mattis a fost mereu împotriva atât de des exprimatei dorinţe a lui Trump de a retrage trupele americane din Afganistan şi Siria. Postarea pe Twitter a ordinului de retragere a tuturor trupelor din Siria a devenit practic picătura care a umplut paharul.

Spre final, crucială s-a dovedit a fi confruntarea dintre Mattis şi Trump pe marginea Alianţei Transatlantice. În timpul campaniei prezidenţiale, Trump s-a referit la NATO ca fiind "desuetă", o remarcă pe care nu a revizuit-o niciodată, pentru că el consideră astfel alianţa militară. O divergenţă extrem de vizibilă faţă de convingerile lui Mattis - un general de carieră, de patru stele, a cărui biografie include şi un post de conducere în NATO - care este convins de rolul crucial al Alianţei în apărarea temătorilor aliaţi europeni.

Totul este pecuniar

Trump nu crede în alianţe de durată, nu crede în valori împărtăşite şi nici în importanţa istoriei. Pentru el, totul are valoarea tranzacţională, totul este pecuniar. Sentimentul fiind complet opus convingerilor lui Mattis, care mizează pe importanţa parteneriatelor de durată şi a valorilor comune, care au reprezentat, de altfel, şi tradiţionalele puncte de vedere ale administraţiilor anterioare.

Ceea ce face şi mai importantă demisia lui Mattis este faptul că el a fost ultimul consilier influent din Cabinetul Trump, ale cărui puncte de vedere erau apropiate de cele ale partenerilor europeni cheie. De aceea, mulţi lideri şi diplomaţi europeni îl considerau pe Mattis, a cărui influenţă scăzuse simţitor în ultima perioadă, ca fiind ultimul scut în calea unui preşedinte iresponsabil şi imprevizibil. Fără aliatul lor Mattis, Europa şi NATO rămân să se susţină reciproc.

"Lumea este un loc foarte periculos"

Când Mattis va părăsi postul, la finele lunii februarie, Trump va rămâne înconjurat doar de marionete, de yes-men, care nu fac altceva decât să acţioneze pentru audienţă, declarând ceea ce cred că vrea să audă şeful lor. Perspectivele sunt primejdioase pentru restul lumii, mai ales că actuala administraţie nici măcar nu a ajuns la jumătatea mandatului.

În recenta lui nemiloasă declaraţie de susţinere a conducerii saudite, după uciderea jurnalistului rezident în SUA Kashoggi, Trump declara: "America First! The world is a very dangerous place!" ("America înainte de toate! Lumea este un loc foarte periculos!").

Poate sună fatalist şi alarmist, dar plecarea lui Mattis l-ar putea îndreptăţi pe Trump să pună în practică aceste declaraţii în moduri pe care nici nu ni le putem imagina.