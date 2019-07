Comentariu: Industria auto şi un viitor incert

Da, despre germani se spun o grămadă de lucruri. De exemplu, că mașina ar fi copilul lor preferat. Să fie adevărat? (Pornind de la premisa că într-adevăr a fost vreodată așa). Tot ceea ce pot să spun este că, în pofida tuturor escrocheriilor comise de industria auto, germanii nu renunță la mașinile lor. Nu renunță nici la cumpărat, nici la condus. Așa cum, mai nou, toată lumea condamnă traficul aerian, dar în vacanță pleacă tot cu avionul. Deci şi autovehicule se cumpără în continuare. Nu se înregistrează o creștere, dar cunoscătorii vorbesc despre o piață stabilă. Mai mult, germanii achiziționează tot mai frecvent mașini diesel.

Pentru cei surprinși de afirmația precedentă mai am o veste: şi mașinile electrice au devenit populare în Germania. În primul semestru al acestui an, campioane la numărul de înmatriculări au fost autovehiculele acționate 100% electric - cu un plus de 80 de procente comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul mașinilor hibrid, creșterea a fost de 70%. În numărul de unități vândute, însă, afacerea pare destul de modestă. Autovehiculele electrice dețin un segment de piață de doar 1,7%.

Comparativ, o treime din mașinile înmatriculate în Germania au motoare diesel. Totuși, cu 48.000 de autovehicule electrice și hibrid înscrise în circulație în prima parte a anului, Germania a surclasat Norvegia (44.000). Or, scandinavii trec drept etalon în privința mobilității favorabile mediului.

Vești proaste de la Daimler și BMW

Totuși, ar fi nu numai o infatuare, ci și o greșeală să spui că industriei auto din Germania îi merge din nou bine. Fiindcă adevărul este altul. Ultimele zile au fost marcate de vești proaste. Daimler, de exemplu. În decursul a doar două săptămâni, noul șef al concernului a fost nevoit să ajusteze negativ, de două ori, prognoza privind profitul companiei. Se pare că moștenirea lăsată de Dieter Zetsche, predecesorul său, n-a fost prea grozavă. "La noi nu se trișează", spunea Zetsche în 2015. Dar inclusiv Daimler a avut propriul scandal diesel și va trebui să pună deoparte câteva sute de milioane de euro pentru amendă.

Henrik Böhme, jurnalist DW

La concurentul bavarez BMW, președintele Harald Krüger și-a dat demisia înainte de a fi demis. Se pare că, pentru familia în proprietatea căreia se află compania BMW, drăguțul domn Krüger era prea drăguț (n.r. Strategia de conducere a lui Harald Krüger, bazată pe persuasiune, nu pe dominanță, a fost o excepție în marile concerne auto din Germania. „BMW are nevoie de un lider puternic", declara recent un membru al consiliului de administrație).

În orice caz, performanța în direcția mobilității electrice nu era cea scontată, să nu mai vorbim de cursul acțiunilor. La BMW încă mai sunt câte unii care plâng după Herbert Diess, care ar fi vrut să devină șeful companiei, dar n-a devenit, așa că a preluat conducerea VW. La Wolsburg, printr-o strategie riscantă cu accent pe autoturismul electric, Diess încearcă să redefinească populara marcă, de doi ani încoace.

Cum se va decide Donald Trump?

Dar nici Volkswagen nu stă pe roze, fiindcă amenda de 30 de miliarde de euro în urma scandalului diesel este o povară pentru companie. Și cam tot atâția bani va costa și modificarea mașinilor cu componente manipulate. Banii trebuie câștigați cumva, iar lucrul acesta este posibil numai vânzând mașini.

Și tocmai acum, prin tot felul de întâmplări nefericite (cum ar fi conflictele comerciale), conjunctura mondială slăbește, iar producătorii de mașini sunt imediat afectaţi. Pe piețe importante ca SUA sau China fabricanții de autovehicule au suferit pierderi masive. Conform analiștilor, producătorii de mașini vor încheia anul mai degrabă în pierdere decât în câștig.

De parcă n-ar fi de ajuns, nu se știe nici cum se va decide regele mesajelor pe Twitter de la Casa Albă, Donald Trump, în privința taxelor punitive pentru producătorii de mașini din Europa. Deocamdată este liniște, dar n-ar fi exclus să fie liniștea dinaintea furtunii.

Deci s-au adunat destule. Și tocmai pentru producătorii de autovehicule – considerați industria emblematică a Germaniei – lunile sau chiar anii care vor veni vor fi mai degrabă un drum de țară decât o pistă de curse. Sprijinul politic pare să nu fi dispărut complet, chiar dacă vremurile s-au schimbat. Totuşi, spre deosebire de înainte, când cancelarii germani susțineau necondiţionat industria auto, din cancelaria de la Berlin vine, în sfârșit, un mesaj limpede: „Faceți și voi ceva! Noi v-am salvat pielea destul până acum."