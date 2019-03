Comentariu: "Idioții utili" ai lui Orbán

Viktor Orbán îi consideră pe criticii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE) drept niște "idioți utili", niște personalități slabe. Și are dreptate. Opusul bărbatului macho din Ungaria este politicianul german de categoria ușoară Manfred Weber, de la Uniunea Creștin-Socială din Bavaria. Șeful grupului parlamentar al PPE a trasat deja prea des în public "linii roșii" peste care aparent nu se poate trece, dar peste care Orbán a dansat mereu fără probleme. Și fără consecințe. Așa că a urmat pasul următor.

It takes two to Tango. Orbán a fost cel care a condus dansul, PPE s-a lăsat condus și vrăjit. Weber vrea să devină următorul președinte al Comisiei Europene și se bazează în acest sens și pe voturile Ungariei. Orbán știe acest lucru și îi cântă în strună lui Weber. Acasă însă, la Budapesta, el dă frâu liber presei aservite să îi lovească cu tot prostul gust aferent pe Jean-Claude Juncker & Co.. Dar nu este nimic nou: esența populismului de pustă este permanenta stare de campanie electorală, în care trebuie identificați tot timpul noi dușmani. Țapul ispășitor perfect este multimiliardarul evreu George Soros, care ar trage chipurile sforile la Bruxelles în favoarea extinderii migrației spre Europa, după cum latră mereu de patru ani încoace propaganda din Ungaria.

Orbán ca deget mijlociu arătat doamnei Merkel

Bavaria știe toate aceste lucruri, dar îl folosește la rândul ei pe Orbán pe post de deget mijlociu arătat Angelei Merkel. În plus, în Ungaria există interese economice germane. Constructorii auto germani iubesc producția din Ungaria: Mercedes, Audi, BMW - toți au investit deja miliarde în imperiul lui Orbán și continuă să o facă - impozitele reduse, lucrătorii specializați de calitate, sindicatele slabe reprezintă adevărate atracții. Întâmplător, sediul central al Audi se află taman în circumscripția electorală a lui Seehofer. Orbán își umple astfel vistieria și se prezintă drept căpitan al mediului de afaceri. O situație de tip Win-Win, profitabilă pentru toți.

Stephan Ozsvath

Criticile la adresa lui Orbán s-au pierdut până acum în ceața din PPE. "Vom reglementa situația în interior, așa avem mai mare influență asupra lui" - aceasta a fost ani la rând mantra PPE. Conservatorii au preferat să-i arate cu degetul pe rivalii lor politici: voi social-democrații aveți la rândul vostru figuri dubioase în rândurile voastre, precum politicienii români Ponta sau Dragnea. Șeful PPE Joseph Daul și Manfred Weber făceau mai departe activ campanie electorală pentru Orbán în timp ce acesta ataca societatea civilă ungară și Central European University, o instituție de studii superioare privată. La Budapesta erau deja peste tot afișele cu mesajul "Stop Bruxelles" - finanțate chiar din banii noștri! Oligarhii lui Orbán abuzează fără scrupule de fondurile europene, ginerele său și-a umplut buzunarele - fără consecințe,în ciuda unor dosare incriminante groase ale agenției europene anti-fraudă OLAF. Investigațiile din Ungaria au fost suspendate.

Colega lui Orbán din PPE Ingeborg Gräßle vrea să îngreuneze acest abuz, ea veghează în Parlamentul European asupra banilor contribuabililor europeni. Gräßle este o fană a procuraturii europene: această instanță poate acționa la nivel transnațional în cadrul UE. Guvernul Ungariei se opune. Orientat ideologic spre dreapta radicală, cu tendințe tot mai autocrate, Orbán ar fi instalat la Budapesta un sistem "iliberal" corupt, acuză Frank Engel, șeful conservatorilor din Luxemburg. El se întreabă ce mai caută încă Orbán în PPE. Atât doamna Gräßle, cât și domnul Engel au dreptate, dar ambii sunt ignorați. Iar conducerea PPE a continuat să vorbească de "valorile europene". Această conducere s-a făcut complice a lui Orbán. Acești oameni din fruntea PPE sunt "idioții utili" ai premierului ungar.

O nouă conducere pentru PPE

Scrisorile a numeroase partide membre în grupul PPE trimise președintelui acestui grup parlamentar Daul au un mesaj dublu: aceste formațiuni s-au săturat de Orbán. Dar ele sunt și un vot de neîncredere pentru Daul și Weber, care i-au protejat prea mult timp pe acești populiști de pustă. Chiar ei i-au permis lui Orbán să devină atât de mare pentru a reprezenta un pericol real pentru Europa. Timpul lui Orbán în PPE a expirat. Odată cu el însă, ar trebui să plece și Daul și Weber. Doar așa poate PPE să-și recâștige credibilitatea. Ar fi un serviciu făcut Europei.

Stephan Ozsváth, promoția 1965, a fost corespondent al ARD pentru Europa de Sud-est. În 2017 el și-a publicat cartea "Puszta-Populismus. Viktor Orbán - ein europäischer Störfall?" (Populism de pustă. Viktor Orbán - un incident european?). El trăiește și lucrează la Viena și Berlin.