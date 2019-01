Comentariu: Europa luptă pentru o cauză pierdută

Acordul de interzicere a rachetelor cu rază medie de acțiune nu mai poate fi salvat. Războiul rece revine, iar pentru Europa el va fi și mai rece și mai periculos față de acum 30 de ani, crede Christian F. Trippe.

Heiko Maas nu este de invidiat în aceste săptămâni. Ministrul federal de externe va încerca să salveze ce se mai poate în conflictul dintre americani și ruși. Așa numitul Acord Nuclear INF este mort. Tratatul din 1987 reglementează distrugerea și interzicerea rachetelor și a aparatelor militare cu rază medie de acțiune. Arme fabricate inițial de Uniunea Sovietică și apoi și de SUA. Dacă aceste arme ar fi fost vreodată folosite cu ale lor focoase nucleare, atunci Europa ar fi devenit un iad atomic, în timp ce Statele Unite ar fi rămas nevătămate, pentru că se află dincolo de raza de acțiune a rachetelor.

Prin urmare, interzicerea rachetelor cu rază medie de acțiune a reprezentat pentru europeni dilema existențială, "a fi sau a nu fi". NATO a răspuns cu o "dublă amenințare strategică" adresată liderilor de la Kremlin: dacă nu distrugeți rachetele de tip SS-20, atunci construim și noi unele identice. Negocierile pentru a amplă dezarmare sunt oricând posibile.

Acordul și ultimele lui suflări

Această logică funcționează. Uniunea Sovietică a acceptat să încheie un contract cu SUA, așa numitul Acord Nuclear INF. Juridic, cele două state nu sunt decât parteneri de contract. Aspectul este important pentru a înțelege de ce mediatori precum Heiko Maas luptă pentru o cauză pierdută. Acordul nuclear INF a pus capăt unor lungi ani de înarmare și dezbateri emoționale. Acum însă el își dă sufletul. Nici măcar un defibrilator diplomatic nu îl mai poate salva.

Serghei Lavrov cu Heiko Maas la Moscova

Rusia încalcă de ani buni acordul și dezvoltă transportatoare de rachete pe care, în calitate de urmaș al Uniunii Sovietice, nu ar avea dreptul să le fabrice. SUA și Donald Trump nu ezită și anunță că renunță la Acord. În urma insistențelor partenerilor europeni din NATO s-a stabilit un ultim termen, decis de Washington. Potrivit acestuia, Rusia are timp până pe 2 februarie să pună capăt programelor de înarmare. Apoi urmează anularea formală a Acordului Nuclear INF. "Rusia poate salva acordul", după cum a promis ministrul federal Maas colegilor săi ruși. Serghei Lavrov a replicat însă că el nu are deloc impresia că SUA ar fi cu adevărat interesate de un dialog. Altfel spus: șansele sunt egale cu zero.

Și Rusia vrea să scape de încorsetările acordului, întocmai ca și SUA. Ambele se văd atât strategic dar mai ales din punct de vedere militar confruntate cu tot mai ambițioasa putere chineză. China însă nu a semnat niciun acord pentru îngrădirea rachetelor cu rază medie de acțiune. Europenii cunosc foarte bine interesele Chinei, dar Europa este dependentă strategic. Față de acum zece ani, Statele Unite nu mai reprezintă buna putere hegemonică a occidentului. Sub schimbătorul Donald Trump, SUA au devenit mai degrabă dezertori. Consulările necesare găsirii unor poziții global-politice comune au fost suspendate.

Impas strategic pe continent

Ca să fie și mai rău, Europa se află într-o criză de durată. Brexitul îi paralizează atât pe britanici, cât și pe europeni. În Franța, politica se zbate în ape tulburi, iar Germania a devenit la capitolul politică de siguranță "bolnavul" Europei. Guvernul federal încearcă acum să prelucreze teme precum controlul înarmării și să plaseze pe scena internațională noua amenințare generată de războiul cibernetic precum și de sisteme autonome de armament. Inițiativele sunt lăudabile, dar nu rezolvă impasul strategic în care se regăsesc europenii la un sfert de veac de la sfârșitul Războiului Rece.

Și totuși, interesele de siguranță ale Europei nu s-au modificat deloc în ultimele decenii, atât timp cât continentul nu vrea să devină nici câmp de luptă și nici minge de joc pentru marile puteri.