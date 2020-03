Comentariu: Eșecul lui Trump în criza coronavirusului

Conferințele sale de presă aproape zilnice pe tema coronavirului ar trebui să arate încredere și putere de decizie. Dar ele au devenit aproape insuportabile pentru cei care au nevoie de orientare în această criză și care sunt interesați de date reale. Trump răspândește adesea la conferințele sale jumătăți de adevăr și chiar minciuni sfruntate și îi atacă pe jurnaliștii care îi pun întrebări incomode. Mesajele sale sunt contradictorii, managementul său de criză i-ar putea costa viața pe mulți americani.

Deși a fost informat de serviciile secrete americane cu privire la pericolul noului virus încă din ianuarie, Donald Trump a ignorat inițial avertismentele. După ce virusul s-a răspândit în țară pe fondul testelor insuficiente, Trump a insistat că totul este sub control. Între timp se descrie drept "președinte de război", care luptă împotriva unui dușman nevăzut. Dar nu Trump este personalitatea care acționează în această criză cu curaj și determinare, dând curaj națiunii, ci democratul Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, epicentrul actual al crizei coronavirusului din SUA.

Mesajele contradictorii ale lui Trump

În timp ce numărul bolnavilor crește exponențial la New York și în alte părți ale Americii (sunt confirmate peste 163.000 de cazuri în SUA și numărul deceselor a depășit 3.000 – nota redacției), iar tot mai multe spitale ajunge la limita capacităților, președintele Trump vorbește despre relansarea economiei. În timp ce medicii din New York City se pregătesc de deciziile cele mai grele – pe cine să salveze și pe cine să lase să moară – din cauza absenței atât de necesarelor ventilatoare, Donald Trump vorbea recent de biserici pline de Paște.

Metropola New York e pustie

Sâmbăta trecută a anunțat că are în vedere decretarea unor interdicții de ieșire din casă la New York, în Connecticut și New Jersey. Doar câteva ore mai târziu a renunțat la idee. În schimb a transmis locuitorilor din aceste regiuni recomandarea autorităților sanitare americane de a evita călătoriile care nu sunt necesare.

Cota lui Trump în sondajele de opinie crește

Guvernatorul din New York Andrew Cuomo a relatat despre panica în care se află mulți locuitori ai metropolei americane, care ar vrea să părăsească orașul. Într-un astfel de moment mai că îți vine să strigi: "America, pe cine ai ales la Casa Albă!"

Totuși, în sondaje cota de popularitate a lui Trump crește. Națiunea zguduită și înfricoșată face front comun cu președintele ei, așa cum se întâmplă de regulă în vremuri de criză. Iar el promite că țara va ieși mai puternică din această criză, pentru că America e America. O țară minunată, capabilă de orice. Patos și încredere – sunt și momente în care Trump îndeplinește rolul ce îi revine președintelui SUA. Din păcate, aceste momente durează doar câteva minute, după care Trump revine la autopunerea în scenă de la conferințele sale de presă, plângându-se că presa și unii guvernatori enervanți nu îi arată destulă reverență.

Un cec de la președinte?

Alexandra von Nahmen conduce studioul DW de la Washington

Susținătorilor săi le este indiferent. Ei cred în președintele "lor". Iar mulți americani primesc în prezent un cec de peste 1200 de dolari de la administrația de la Washington, ca ajutor direct în criză, pe fondul efectelor negative masive resimțite de economia americană. Se spune ironic că Trump mai că ar vrea să semneze personal aceste cecuri. Un cadou electoral mai bun este greu de imaginat.

Banii fac parte din cel mai mare pachet de salvare din istoria Americii. Sumele au fost aprobate săptămâna trecută de Congres. Planul prevede ajutoare de miliarde pentru lucrători, subvenții și credite pentru IMM-uri, spitale și ramurile economice lovite cel mai dur de criză, precum industria aviatică.

Rivalul lui Trump se străduiește să capteze atenția opiniei publice

Democrații și republicanii au fost nevoiți să treacă peste multe rețineri pentru a aproba acest pachet de salvare, pentru a se asigura că America va supraviețui economic crizei actuale. Economia pare prioritară pentru președintele Trump, care s-a definit până acum prin creșterea economică și recordurile bursiere. Calculul lui Trump arată astfel: dacă economia va crește din nou, iar rata șomajului scade iar până la alegerile din noiembrie, atunci alegătorii îi vor rămâne loiali.

Fostul vicepreședinte Joe Biden, care are cele mai bune șanse de a fi candidatul democrat la președinție, are în prezent mari greutăți de a ajunge în atenția opiniei publice americane, din cauza crizei actuale. Nu îl ajută prea mult în această situație ieșită din comun faptul că a dovedit deja mai multă rațiune și empatie în această criză decât șeful Casei Albe.

Pentru că, în astfel de vremuri, lumea privește spre bărbatul de la Casa Albă. Iar dacă America va depăși criza – cu ajutorul lui Trump sau în pofida lui – atunci președintele are șanse bune să fie reales la scrutinul din noiembrie.