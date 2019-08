Comentariu: Comerțul mondial la răscruce

Partenerii comerciali ai SUA se află la răscruce. Conflictul comercial a ajuns într-o nouă etapă după ce Departamentul Trezoreriei a etichetat China ca fiind un "manipulator de monedă", în replică la politica Beijingul de slăbire a monedei naționale. Yuanul s-a depreciat pentru prima oară față de dolar, din 2008 până în prezent, dincolo de pragul de 7 unități pentru un USD.

Beijingul a permis această manevră foarte probabil pentru a își reface avantajul comercial și pentru a contrabalansa efectele următoarelor majorări anunțate de președintele Donald Trump, respectiv creșterea cu 10 la sută a taxelor la 300 de miliarde USD în bunuri comerciale de proveniență chineză, începând de luna viitoare. Dacă măsura va fi implementată, atunci pentru aproape toate importurile din China către SUA se vor percepe taxe. În acest moment, SUA percepe 25 % vamă pentru produse chinezești în valoare de 250 de miliarde de dolari.

Dacă americanii vor continua să meargă pe calea distrugerii comerțului, atunci necazurile vor deveni și mai evidente în întreaga economie, iar viitorul comerțului internațional va fi sumbru. O politică a sancțiunilor care duce la creșterea taxelor și deprecierea voită a monedei reprezintă doar începutul.

Repercusiuni globale

Viitoarele tensiuni se conturează deja: China ar putea afecta trezoreria SUA, reducând forțat prețurile, destabilizând sistemul financiar american și profitând de "poziția de cel mai mare creditor străin al Statelor Unite." În ciuda înstrăinării, în luna martie, de către China a unui pachet de obligațiuni de tezaur nord-americane, în valoare de 20,5 miliarde de USD, cel mai valoros pachet din ultimii doi ani, țara rămâne principalul deținător de obligațiuni de stat emise de SUA, cu o valoare estimată la circa 1120 de miliarde de USD. Într-o lume guvernată de reciprocitate, repercusiunile globale sunt inevitabile.

Viitoarele tensiuni se conturează deja: China ar putea afecta Trezoreria SUA, reducând forțat prețurile, destabilizând sistemul financiar american și profitând de "poziția de cel mai mare creditor străin al Statelor Unite." În ciuda înstrăinării, în luna martie, de către China a unui pachet de obligațiuni de tezaur nord-americane, în valoare de 20,5 miliarde de USD, cel mai valoros pachet din ultimii doi ani, țara rămâne principalul deținător de obligațiuni de stat emise de SUA, cu o valoare estimată la circa 1.120 de miliarde de USD. Într-o lume guvernată de reciprocitate, repercusiunile globale sunt inevitabile.

Din 2018, când Trump a anunțat reducerea deficitului comercial al SUA în relația cu China, cele două state s-au lansat în atacuri și sancțiuni, rapid transformate în război comercial. Războiul însuși este periculos prin asumarea ideei că pierderea unui stat se transformă în câștigul celuilalt.

Angela Merkel cu economistul american Dennis J. Snower

Partenerii comerciali ai SUA nu au nevoie să aleagă această cale. Ei dispun de o alternativă strategică, constând în evitarea individualismului și întâmpinarea majorării taxelor cu reducerea tarifelor sau chiar eliminarea barierelor comerciale. Astfel comerțul s-ar reorienta dincolo de SUA, spre alte state, și ar trebui organizat pe baza unro tratate comerciale bilaterale, plurilaterale sau multilaterale, care să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Lanțurile comerciale globale s-ar reglementa în funcție de necesități.

Coordonată de G20, FMI și OMC, această cale presupune nu doar cooperare pentru amplificarea bunăstării respectând comerțul bazat pe reguli dar și bunăstare socială pentru cetățeni. Revitalizarea unui sistem coerent implică mai degrabă susținerea decât obstrucționarea comerțului, cu scopul asumat de fiecare țară de a-și îmbunătăți sistemul.

Colaboarea este necesară

Acest drum comercial nu presupune mai mult altruism sau implicare dincolo de interesele naționale. De fapt, comerțul nu este un scop în sine, ci mai degrabă un instrument de promovare a bunăstării populației în cadrul unor societăți înfloritoare.

Cu toate aceste, este nevoie de colaboarea cu instituții multinaționale, mai ales cu G20, care reprezintă interesele a 80 la sută din PIB-ul global, trei sferturi din comerțul mondial și două treimi din populația de pe mapamond și include ambele puteri economice, SUA și China.

Acest război comercial devine global și Statele Unite ale Americii, prinse în mecanismele de reciprocitate, ne trag pe un drum periculos. Partenerii comerciali ai SUA pot încă să schimbe cursul, în momentul de față. Dar, dacă vom continua să mergem pe drumul distrugerii nu vom mai avea cale de întoarcere.

Este momentul să reconsiderăm situația. Chiar dacă Washingtonul nu vedea necesitatea, restul lumii conștientizează pericolul.

Dennis J. Snower este fondatorul și președintele Global Solutions Initiative, profesor de economie la Hertie School of Governance, cercetător la Blavatnik School of Government, membru al Brookings Institution și visiting professor la University College London și Birkbeck College. A fost președinte al Institutului pentru Economie Mondială din Kiel și este cercetător la Center for Economic Policy Research (London), la IZA (Institute for the Future of Work, Bonn) și CESifo (München).