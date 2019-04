Comentariu: Biserica din Polonia are probleme cu libertatea

Incep cu o marturisire: sunt catolic, imi place sa merg duminica la biserica. Credinta mea e un important izvor al spiritualitatii, fiind in acelasi timp personala, intima, individuala, dar si sociala, insufletita de iubirea pentru semeni. Credinta imi ofera orientare, ma sprijina, e baza unei relatii bune cu mine insumi, cu oamenii din jur si cu natura.

In copilarie si adolescenta, cand traiam in Polonia comunista, am gasit calea spre credinta prin intermediul unei Biserici Catolice care era un simbol al libertatii. Da, Biserica de atunci i-a oferit generatiei mele un spatiu al dezbaterii si al dezvoltarii personale, pe care nu il gaseam altundeva intr-un regim totalitar.

Surd la apelurile Vaticanului

Sub conducerea Papei Ioan Paul II., Biserica Catolica a contribuit in mod semnificativ la caderea Comunismului si la restaurarea suveranitatii si a democratiei in Polonia. Mai tarziu, Biserica a fost rasplatita cu multe privilegii. Puterea ei politica a crescut. Victoria taberei national-conservatoare conduse de Jaroslaw Kaczynski nu ar fi fost posibila fara ajutorul multor episcopi si preoti. E tragic ca alianta Bisericii cu un anumit partid politic nu va avea un deznodamant pozitiv. Chiar si inalti demnitari ai Vaticanului atentioneaza Biserica poloneza sa puna capat acestei aliante deloc sfinte, dar se pare ca majoritatea episcopilor polonezi nu vor sa auda mesajul.

E vorba de o problema fundamentala: Biserica Catolica din Polonia are probleme cu libertatea, preferand sa se baricadeze pe terenul familiar al ideii nationale. Ea actioneaza si reactioneaza cu niste reflexe. Orice critica e demonizata si prezentata ca atac al "Raului". De pilda, Arhiepiscopul de Cracovia, Marek Jedraszewski, a declarat in cadrul unei conferinte de presa despre abuzurile sexuale comise de clerici ca expresia "pedofilie in Biserica" n-ar fi altceva decat o constructie ideologica, menita sa dauneze ierarhiei Bisericii. Motto-ul "Zero Toleranta" fata de violenta sexuala a clericilor, propagat de mass-media, ar avea ceva "totalitar", a mai spus arhiepiscopul, pentru ca mai ales nazistii si comunistii au fost cei lipsiti de mila. E un paradox ca tocmai Papa Francisc a fost cel care a lansat principiul "Zero Toleranta" in acest context, solicitand ca acesta sa fie pus in practica.

Aliante de dreapta impotriva "Raului"

Nu-i de mirare ca o parte a Bisericii Catolice din Polonia considera si extrema dreapta un aliat impotriva "lumii rele". O dovedesc, printre altele, imaginile tulburatoare cu nationalistii care au marsaluit in weekend cu faclii prin cel mai celebru loc de pelerinaj din Polonia (Częstochowa) si au oficiat ritualuri cu bratele ridicate. Si arderea unor carti considerate sacrilegii (cum ar fi cele din seria despre tanarul vrajitor Harry Potter de J.K. Rowling) intr-o parohie din orasul Gdansk invoca asocieri istorice dramatice.

Aceasta nu e Biserica pe care o cunosteam. Nota de plata va fi usturatoare, ca in Irlanda si Spania. Probabil se va ajunge la un nou inceput de abia dupa ce bisericile se golesc si in Polonia. Pana atunci mai e un drum lung si dureros.