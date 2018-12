Comentariu: Basmul lui Trump privind reconstrucţia SUA

Haideţi să-l credem pe cuvânt pe preşedintele Trump. Zilele acestea el a readus în actualitate vechiul şlagăr de campanie, vorbind despre sfârşitul rolului de jandarm global asumat de SUA. Acest şlagăr are următorul conţinut: SUA sunt de multă vreme exploatate şi folosite economic şi militar de prieteni bogaţi şi şireţi, pentru a asigura la nivel internaţional securitatea şi ordinea, deşi acest rol de "jandarm global" contravine intereselor americane. Beneficiarii efortului de securitate al SUA sunt aliaţii Americii, fiindcă li se asigură securitatea aproape pe gratis. Păgubiţii sunt cetăţenii americani.

Această inechitabilă distribuire a poverii se încheie prin strategia "America First", a anunţat Trump. Cu banii economisiţi din renunţarea la rolul jandarmului global, Trump susţine că îşi poate onora a doua promisiune electorală, cea vizând reconstrucţia ţării, sub deviza "Make America Great Again".

Un zid în locul infrastructurii

Dar haideţi să ignorăm această chestionabilă victimizare a SUA, care este totuşi cea mai puternică ţară din lume. Să trecem cu vederea şi afirmaţia că rolul de jandarm global ar fi contrar intereselor americane. Îl credem pe cuvânt pe preşedintele Trump şi întrebăm ce a făcut sau ce nu a făcut concret pentru reconstrucţia ţării, la jumătatea mandatului său, întărit de majoritatea republicană din Congres.

Preşedinţia lui Trump ar fi avut probabil altă traiectorie dacă ar fi acordat prioritate legilor promise în campanie, vizând un pachet cuprinzător şi finanţat de stat pentru infrastructură. Un pachet serios şi cuprinzător de asanare a reţelei de transport, a instituţiilor de învăţământ şi cultură şi a administraţiilor locale înglodate în datorii. Renovarea infrastructurii ar fi fost înţeleaptă din două motive. În primul rând Trump i-ar fi atras astfel de partea sa şi pe democraţi, iar în al doilea rând ar fi onorat rapid şi vizibil o promisiune electorală socotită necesară de toţi americanii.

Michael Knigge

Dar Trump nu a făcut asta. În loc să decidă un pachet transpartinic pentru infrastructură, preşedintele se ocupă de la începutul mandatului, cu mult zel, de o altă promisiune electorală, care scindează naţiunea. Este vorba de construcţia unui zid la frontiera cu Mexicul.

Cheltuielile militare au fost majorate

Dar în ciuda anunţului său privind renunţarea la rolul jandarmului mondial, Trump nu a redus cheltuielile militare. Dimpotrivă. Bugetul apărării pentru anul 2019, propus şi semnat de Trump, este mai mare cu 10 la sută comparativ cu cel trecut. Dar în acest domeniu SUA ar putea face totuşi economii care s-ar înscrie în logica lui Trump, fiindcă, potrivit fundaţiei Peter Peterson, Pentagonul cheltuie pentru armată cât cheltuie următoarele şapte state din fruntea clasamentului. 15 la sută din bugetul SUA sunt alocate apărării.

În schimb Trump a majorat drastic datoria publică în cei doi ani de guvernare cu majoritate republicană comfortabilă, şi acesta este singurul său succes legislativ. Şi aceasta printr-o diminuare a taxelor de care profită în principal oamenii bogaţi. În plus, şi deficitul comercial se va agrava în ciuda politicii vamale a lui Trump. Aceste două chestiuni vor îngreuna politic şi financiar anunţata reconstrucţie a ţării.

Impulsiv şi nechibzuit

Cu la fel de mult zel, Trump s-a ocupat de distrugerea asigurării medicale "Obamacare", introdusă de predecesorul său în funcţie. Este un fapt remarcabil, fiindcă Trump se prezintă a fi preşedintele "americanilor căzuţi în uitare", şi această asigurare le oferea acces la asistenţă medicală celor excluşi până atunci.

Aceste exemple arată cât de în serios pot fi luate declaraţiile lui Trump privind reconstrucţia Americii. Nici după aproape doi ani de mandat acest preşedinte nu pare să aibă o strategie clară de implementare concretă şi realistă a sloganului "America First". În schimb, Trump se lasă pradă impulsurilor, fapt ilustrat şi prin surprinzătorul anunţ privind retragerea trupelor americane din Siria. Pentru aliaţii SUA şi chiar pentru americani acest comportament este fatal.