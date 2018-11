Comentariu: Adio Cebit!

În jurul nici unui alt târg nu s-au născut atâtea legende. Cebit, un salon consacrat tehnologiei informaţionale, a luat fiinţă în 1970, ca parte a Târgului din Hanovra, până astăzi cel mai mare salon industrial din lume. Pentru că această branşă se afla în continuă expansiune, organizatorii au decis să-i consacre un târg special, separat de cel industrial. Prima sa ediţie a avut loc în 1986.

Deja în acel an, Cebit a fost umbrit de un eveniment tragic: moartea unuia dintre pionierii tehnicii calculatoarelor, a germanului Heinz Nixdorf, chiar în spaţiul expoziţional, pe 17 martie 1986, în urma unui atac de cord.

Un an mai târziu, în timpul desfăşurării târgului, întreg oraşul a fost cufundat în zăpadă. Pe străzile de acces nu se putea circula, iar acoperişul Halei 1 era să se prăbuşească din cauza greutăţii zăpezii. Cea mai mare hală expoziţională din lume, la vremea aceea, inclusă şi în Cartea Recordurilor Guiness, găzduia "Centrul de birotică şi tehnică informaţională" (în germană "Centrum der Büro- und Informationstechnik"), pe scurt Cebit. Chiar dacă titulatura centrului s-a modificat ulterior, cuprinzând şi telecomunicaţiile, prescurtarea Cebit a rămas.

Tot mai mare şi cu tot mai mulţi vizitatori

În anii care au urmat, Cebit a devenit cel mai mare târg de computere din lume. În 1994, Bill Gates anunţa în cadrul Cebit noul program Microsoft Windows 95, pe care îl prezenta un an mai târziu, tot la târgul din Hanovra, vizitat de 755.000 de persoane. În 1999 încă îşi expuneau produsele la Cebit peste 7400 de companii. Tot la Cebit a fost prezentat şi primul flatrate la internet din Germania.

Henrik Böhme, redactor economic DW

A urmat aşa-numitul "Millenium Bug" sau "Y2K-Bug", când mulţi se temeau de prăbuşirea, în anul 2000, a întregului sistem informaţional. Din fericire, colapsul nu s-a produs, dar a survenit gigantica "Bulă dotcom". Euforia în branşa IT nu mai avea limite, ceea ce s-a reflectat şi în numărul vizitatorilor la Cebit. În 2001 numărul acestora a depăşit 850.000. Oraşul Hanovra a fost luat practic cu asalt de expozanţi şi vizitatori. Erau prezentate primele telefoane mobile cu acces la Internet şi aşa-numitele Personal digital assistant, PDA. Tot atunci au apărut şi primele servicii de transmiterea datelor - GPRS şi UMTS. În paranteză fie spus, cu ajutorul GPRS se putea transfera inţial un volum de date de 56 kilobiţi pe secundă. Astăzi avem ca standard 5G şi 100 de megabiţi pe secundă.

Dezvoltare razantă

Lucrurile evoluau cu o asemenea viteză încât abia puteai ţine pasul. Companii IT, de care nimeni nu auzise nimic până la acea dată, organizau petreceri uriaşe la târgul din Hanovra. Companii despre care la scurtă vreme iar n-a mai auzit nimeni. Căci, inevitabil, Bula dotcom a explodat. Fără a afecta, deocamdată, şi Cebit. Sute de mii de oameni au continuat să viziteze, an de an, cele 26 de hale ale târgului din Hanovra. Până într-o zi. Organizatorii n-au reușit să se decidă ce ar urma să fie de fapt târgul: un salon pentru publicul interesat de domeniul IT sau unul pentru industria de specialitate. S-au făcut tot felul de experimente, de pildă prin înfiinţarea unui târg separat cu numele Cebit Home, special pentru persoane particulare şi nu pentru companii. S-a încercat şi o extindere a târgului în afara Germaniei. Cebit America a avut loc, însă, doar o singură dată la New York.

În plus, alte târguri similare, precum Consumer Electronic Show din Las Vegas sau Mobile World Congress din Barcelona au devenit concurenţi reali şi de temut ai Cebit. Dar chiar şi importantul târg de produse electronice IFA de la Berlin a contribuit la ştirbirea prestigiului Cebit. Numărul vizitatorilor a început să scadă. Anul trecut, organizatorii au făcut o tentativă de resuscitare a Cebit-ului, programându-l într-un anotimp mai călduros - în loc de martie, în iunie - şi făcându-i reclamă ca fiind "principalul eveniment din Europa privind lumea digitală". Toate, însă, fără efectul scontat. Doar 120.000 de persoane au vizitat acel eveniment "de primă mărime". Societatea Deutsche Messe AG a fost nevoită să ia o decizie dureroasă: închiderea definitivă a târgului. Oricum, deja în ultimii ani, produsele expuse la Cebit erau din nou expuse, tot la Hanovra, patru săptămâni mai târziu, în cadrul salonului industrial. Toate acestea stau sub semnul proiectului viitorului "Industria 4.0" privind digitalizarea producţiei. Până la urmă, Cebit ajunge din nou acolo de unde s-a născut.