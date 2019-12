Comentariu: Adevărul e în pericol - iar asta ne privește pe toți

Președintele SUA răspândește teorii ale conspirației, premierul britanic o minte pe regină, iar o armată internațională de troli are un singur scop: să dezinformeze pe rețelele sociale. Starea adevărului nu arată prea bine, la finele anului 2019.

Ministrul de propagandă al lui Hitler, Joseph Goebbels, și-ar freca palmele mulțumit. Dacă el trebuia să cenzureze mass-media și să aresteze jurnaliști, pentru a avea controlul suprem, pentru populiștii de azi e mult mai simplu: postează pe Internet fără nicio problemă minciuni și jumătăți de adevăr. Follower-ii lor distribuie apoi informațiile periculoase, multiplicându-le de zeci de mii de ori, și chiar dacă numai o fracțiune rămâne în memoria oamenilor, demagogii au mai reușit o dată să dezbine națiuni și să-și atragă fanii mai aproape.

"Dacă crezi ce scrie aici, ar trebui să te cauți la cap"

Oricine se uită puțin în rețelelele sociale, precum Facebook, părăsind propria bulă, nu contenește să se minuneze. "[Democrata americană] Nancy Pelosi a scos 2,4 miliarde de dolari din Fondul de Securitate Socială, pentru a finanța procedura de impeachment [împotriva președintelui Trump]", spune un titlu exploziv. Este suficient un singur click, pentru a arăta lumii că mă enervează. Un alt click și am distribuit imediat știrea scandaloasă. Cum poate o femeie să ia bani de la săraci și pensionari?

Tot un singur click este suficient pentru a accesa articolul din spatele postării. Cine e doar un pic sceptic aici și aruncă o privire mai atentă, va realiza nu numai că așa ceva nu poate fi adevărat, ci și că NU e adevărat. Articolul se găsește la rubrica „Satira care te incită”. Și în partea de jos a site-ului scrie: „Totul de pe acest site este inventat... Dacă crezi ce este aici, ar trebui să te cauți la cap."

Dar nu ajută la nimic: postarea va fi oricum distribuită fără limite și se va comenta pe marginea ei, ceea ce o va face mai vizibilă în ”news feed”, datorită algoritmului Facebook. Este de necrezut. Cum ar putea cineva să creadă așa o enormitate?

Pentru că încă nu am învățat cum să ne comportăm cu marea de informații cu care ne confruntăm pe mediile sociale. Pentru că acolo nimeni nu ne spune ce este important și ce nu, ce e corect și ce e fals. Totul are aceeași valoare, totul se află în feed-ul meu, bunele și relele, utilul și periculosul. La urma urmei, toți oamenii de pe Facebook sunt ”prietenii mei.” Iar în prietenii mei am încredere.

Christina Bergmann, redactor DW

Competența media

Este timpul să renunțăm la această încredere oarbă - printr-o coaliție pentru adevăr și împotriva dezinformării, împotriva fake news și pentru mai multă competență media. Primii pași au fost deja făcuți: Twitter a interzis într-o primă fază reclama politică, Facebook și Google urmează. Dar nu vor reuși să se eschiveze de responsabilitate, dacă nu vor să riște destabilizarea profundă a societății.

Și Deutsche Welle participă la un proiect internațional al cărui scop este verificarea informațiilor apărute pe social media și dezvoltarea competențelor media. Cunoștințele despre algoritmul Facebook, despre fotografii falsificate și folosirea corectă a social media trebuie învățate în școli și universități, dar și la locul de muncă. Iar nu în ultimul rând, fiecare dintre noi poate face ceva. Să nu mai distribuim postări, dacă nu am verificat măcar pe scurt veridicitatea lor.