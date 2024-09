Ciucă, lipsa de empatie și de verbe: ajunge în turul 2?

Nicolae Ciucă a postat pe Facebook fotografii și filmări făcute de sus și a promis că „va face tot ce îi stă în putere pentru siguranța românilor” din zonele afectate de inundații. Deocamdată, ca președinte al Senatului, nu a făcut nimic, dar are pârghii să se implice. A venit direct de la inundații la Palatul Parlamentului, îmbrăcat într-un hanorac tip polar, în pantaloni de culoare deschisă impecabili și cu ghetele lustruite. Un echipament menit să arate un fost general pregătit să rămână printre sinistrați cu o listă pe care să o completeze, pentru a înțelege ce a pierdut fiecare. Dar nu e chiar așa, Nicolae Ciucă a fost până acolo, s-a lăsat arătat la televizor alături de amicul său politic Marcel Ciolacu și pe urmă s-a întors la Consiliul Național al PNL. Deocamdată generalul privește suferința de sus, se camuflează în participant la salvare, dar pare doar o găteală de campanie. E o campanie grea, în care are multe de ascuns, și în care nu-i prea poate convinge pe votanții tradiționali ai partidului să-l urmeze. Multe sondaje îl arată sub 10%, dar sunt și cercetări mai prietenoase, care merg până la 20%. E posibil ca generalul să crească pe măsură ce Mircea Geoană gafează, nemaiavând lesa de la NATO.

Ciucă vorbește cu dificultate, așa că erorile sunt mai puține. Oricum, liberalii sunt primii care au cumpărat promptere, așa cum folosesc americanii, pentru ca Nicolae Ciucă să se poarte de parcă ar vorbi liber, dar să citească sârguincios ceea ce i se pregătește. La Consiliul Național de duminică, generalul a transpirat din greu în timpul celor aproape 40 de minute cât s-a concentrat să-și citească discursul, iar aplauzele n-au fost pe măsura efortului. Generalul nu a știut să ridice sala în picioare, să intre în dialog cu activul de partid, să entuziasmeze, să le dea speranțe celor care se îndoiesc de el. Doar Emil Boc i-a însuflețit cu adevărat pe cei peste 1500 de participanți și a fost ovaționat, după ce a avut un discurs liber de tipul celor folosite cu succes de Traian Băsescu în urmă cu 15 ani.

De fapt, liberalii s-au temut să facă un Congres, ca nu cumva să ia avânt facțiunile care îl contestă pe general și care nu au fost de acord cu politica de coabitare PNL-PSD. Mulți liberali își aduc aminte cum s-au trezit brusc în 2014 cu Klaus Iohannis șef de partid și candidat la prezidențiale, printr-o manevră abilă cu susțineri nevăzute.

Cu un Consiliu Național bine controlat, în care primarii au fost vedete, fiindcă de ei are nevoie generalul, Nicolae Ciucă a primit undă verde în cursa spre Cotroceni. Există însă, după cum spun neoficial unii liberali, destui oameni în organizațiile PNL care se pregătesc să-i țină trena lui Mircea Geoană. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan are însă ecuația prin care Nicolae Ciucă poate ajunge în fotoliul de șef de stat: cei 1.182 de primari, 11.800 de consilieri şi cei 283.000 de membri ai PNL vor avea grijă să fie armata câştigătoare alături de Nicolae Ciucă. Mai clar, europarlamentarul le-a spus primarilor invitați ieri la Palatul Parlamentului că au avut 3 milioane de voturi, iar la consiliile județene 2,4 milioane: „Eu nu vă cer decât în primul tur să ne asigurați 2 milioane de voturi”

Pe această mobilizare se bazează și generalul care a recunoscut recent că „nu are verbul la el” și că el crede puțin în retorică și mai mult în „structura bine organizată” „a partidelor mainstream PSD și PNL” care „au șanse să-și ducă partidele în turul al doilea”.

Nimeni nu a reușit să explice cu adevărat la Consiliul Național al PNL coabitarea liberalilor cu social-democrații, iar șeful Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, artizanul transformării orașului Oradea într-o mică Vienă, nu a vrut să vorbească pe scenă. E unul dintre cei care s-au opus alianței PSD-PNL și care a refuzat un tandem cu Nicolae Ciucă. Nu critică strident, are doar nuanțe fine discordante prin care își afișează nesupunerea. Deși generalul nici nu l-a salutat la început, la final l-a luat în brațe sub blițurile fotografilor: o formă de credibilizare de care are nevoie, fiindcă domnul Ciucă nu a fost ales niciodată în mod direct, doar pe listă, și nici nu poate enumera trei mari realizări ale guvernării sale. Nu e un politician care a crescut în partid și nu a demonstrat deloc că ar fi liberal. În schimb, știe cum să dea ordine, să-și subordoneze oameni și chiar instituții. Pentru PNL e însă „cel mai frumos” și singurul potrivit să ajungă la Cotroceni.