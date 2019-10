Cititorii de ziare din Australia au văzut negru în fața ochilor

În semn de protest față de îngrădirea libertății presei, cele mai renumite ziare din Australia și-au tipărit luni, 21 octombrie, edițiile numai cu linii negre, în loc de text și fotografii. La protest au participat de pildă ”The Australian”, ”The Daily Telegraph”, sau ”Sydney Morning Herald”.

În total, 19 ziare și uniuni ale jurnaliștilor au participat la acestă acțiune, sub motto-ul ”Your Right to Know” (Dreptul tău de a ști). Protestul se desfășoară în urma unor înăspriri legale, care îngreunează munca jurnaliștilor și simplifică în același timp perchezițiile redacțiilor de către poliție.

Media are nevoie de așa-numiții whistleblowers

Mesajul de a proteja libertatea presei se îndreaptă spre guvernul conservator de dreapta al premierului Scott Morrison. Publicațiile participante la protest cer mai multe drepturi pentru așa-numiții whistleblowers, care ajută jurnaliștii prin informații oferite sub anonimat.

Presa scrisă este susținută în acest demers și de către posturi de radio și TV. Șeful postului australian de radio ABC, David Anderson, a declarat: ”Australia riscă să devină democrația cea mai secretoasă din lume”.