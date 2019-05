Cine sunt actorii principali ai pokerului comercial SUA-China?

Donald Trump și Xi Jinping (foto) sunt cele mai cunoscute figuri ale conflictului comercial dintre cele două mari economii din lume. Însă există câțiva consilieri și oficiali implicați în negocierile Washington-Beijing, îndeosebi când ele devin dificile. Cine exercită cea mai mare influență asupra negocierilor în tabăra americană, în afară de ministrul comerțului Wilbur Ross, în vârstă 81 de ani? Iată protagoniștii principali.

Robert Lighthizer

Robert Lighthizer

Juristul născut în 1947 a lucrat de la începutul anilor 70 ca avocat la Washington, mai întâi pentru o firmă de avocatură, apoi din 1978 ca jurist pentru republicani în Senatul Statelor Unite. Sub Ronald Reagan, a fost, începâmd din 1983, adjunctul responsabilului american pentru comerț. Lightizer a lucrat timp de 30 de ani ca avocat comercial și a sfătuit companiile americane în străinătate în probleme de natură fiscală și comercială. El este un critic ferm al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al acordurilor comerciale multilaterale. Timp de mulți ani a denunțat cursul economic urmărit de statul și conducerea Chinei, care pentru el nu este o economie de piață, ci una pur mercantilă. După învestirea lui Donald Trump, Lighthizer a fost însărcinatul comercial al SUA și a fost responsabil pentru negocierea și elaborarea acordurilor comerciale ale Americii.

Larry Kudlow

Larry Kudlow

În vârstă de 71 de ani, Kudlow a lucrat la Federal Reserve Bank la New York și a fost consilier economic la Casa Albă în timpul președinției lui Ronald Reagan. Retragerea sa din postul de economist-șef al băncii de investiții Bear Stearns în 1994 a provocat un scandal, din cauza problemelor legate de alcool și cocaină, după cum a relatat presa americană la acel moment. Și-a creat apoi un nume comentator la postul de televiziune american CNBC în calitate de comentator economic. Kudlow a fost directorul Consiliului Economic Național după ce Gary Cohn a demisionat. Cu toate acestea, influența lui asupra politicii lui Donald Trump privind China este puțin probabil să fie decisivă: Kudlow a fost întotdeauna un susținător ferm al comerțului mondial liber și pare să fie într-o situație dificilă din cauza greilor Robert Lighthizer și Peter Navarro.

Peter Navarro

Peter Navarro

Peter Navarro a fost co-autorul programului economic electoral al lui Donald Trump. Născut în 1949, Navarro a studiat la Harvard iar în prezent predă la University of California la Irvine. El a fost șeful nou-creatului Consiliu Național pentru Comerț la Casa Albă încă de la începutul mandatului lui Trump. Navarro, care este cunoscut ca autorul unor cărți precum "Decesul Chinei" sau "Viitoarele războaie ale Chinei" și un critic radical al Chinei, a cerut încă de la început tarife punitive împotriva importurilor chineze, ca parte centrală a unei politici de forță asupra Regatului Mijlociu.

Michael Pillsbury

Michael Pillsbury

Michael Pillsbury a fost descris de Donald Trump drept "autoritatea principală în chestiuni privind China". Directorul Centrului pentru Strategie Chineză din cadrul think tank-ului conservator Hudson Institute din Washington s-a ocupat de chestiuni care privesc China începând cu mandatul lui Richard Nixon și al secretarului de Stat Henry Kissinger, având diferite funcții guvernamentale. A fost consilier al Pentagonului sub președinții Ronald Reagan și George Bush Sr. Înainte de întâlnirea cu liderul Partidului Comunist Chinez și președinte al Chinei, Xi Jinping la Buenos Aires, Donald Trump l-a invitat pe Pillsbury la Casa Albă pentru a pregăti împreună cu acesta și staff-ul economic al Casei Albe negocierile cu Beijingul. Pillsbury vorbește chineza fluent și a scris o serie de cărți, cea mai recentă fiind bestseller-ul The Hundred Year Marathon, în care schițează creșterea Chinei de la fondarea sa în 1949 până în 2049 și face recomandări pentru politica SUA.

Steven Mnuchin

Steven Mnuchin

Deși Secretarul Trezoreriei este întotdeauna implicat în negocieri, ca eprezentant al așa-numitei grupări "globaliste" sau al "facțiunii Wall Street", el nu mai este creditat cu multă influență în adminitrația americană. Cel târziu odată cu demisia lui Gary Cohn, care la fel ca Mnuchin lucra pentru banca de investiții Goldman Sachs, susținătorii comerțului mondial liber sunt clar în defensivă. Cohn a demisionat din funcția de director al Consiliului Economic Național în martie 2018 din cauza tarifelor punitive aplicate Chinei.

Liu He

Liu He

Vicepremierul chinez este cea mai proeminentă figură a delegației comerciale chineze, fiind considerat unul dintre cei mai apropiați consultanți în materie de politică economică ai liderului de partid și de stat, Xi Jinping. Născut în 1952, economistul de top Liu He a studiat la Universitatea Populară din Beijing și la universitățile americane Seton Hall University și Harvard. Începând din anii 80, Liu He s-a concentrat pe macroeconomie și dezvoltarea sectorului industrial. De asemenea, el s-a ocupat de noile teorii economice și de posibilitățile sectorului IT. Liu a publicat sute de lucrări științifice, inclusiv privind politica industrială chineză și creșterea economiei chineze. De asemenea, el a participat la numeroase conferințe internaționale în numele guvernului chinez și este considerat unul dintre cei mai influenți economiști din China.

Yi Gang

Yi Gang

La fel ca Liu He, Yi Gang este un membru marcant al delegației comerciale chineze. Șeful Băncii Centrale din China s-a născut în 1958 și provine din Beijing. Yi a studiat la Universitatea din Beijing și la Universitatea din Illinois, fiind licențiat în științe economice. Înainte de numirea sa în funcția de președinte al Băncii Populare Chineze (PBC) în martie 2018, a servit ca responsabil cu gestionarea rezervelor valutare chinezești.

Din 2016, el reprezintă China la conferințele internaționale ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale. În plus, Yi este o figură familiară la Forumul Economic Mondial de la Davos. A semnat zeci de articole științifice în limbile chineză și engleză. Este membru adjunct al Comitetului Central al PCC.

Ning Jizhe

Ning Jizhe

Ning Jizhe, născut în 1965, provine din Hefei, provincia Anhui. Lucrează de la vârsta de 18 ani. A studiat mai întâi la Universitatea Tehnică Hefei, apoi la Beijing la Universitatea Populară. Începând din 2007, a ocupat funcția de conducere la Biroul de Cercetare al Consiliului de Stat. În 2015, a fost numit director adjunct al Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă. Din anul 2016, Ning Jizhe a condus Biroul Național de Statistică al Chinei. Este membru adjunct al Comitetului Central al PCC.

Majoritatea detaliilor biografice despre reprezentanții comerciali chinezi se bazează pe informațiile de la China Vitae, o bază de date cuprinzând amănunte despre aproximativ 5000 de lideri chinezi, compilate de Fundația Carnegie pentru Pace Internațională.