Cine poate opri măcelul de pe șoselele din România? (SpotMedia.ro)

Într-o singură zi, marți 3 august, au murit în două accidente rutiere 5 persoane. În ultima vreme au fost ciocniri în lanț pe A2, autostrada care leagă Bucureștiul de Constanța și alte trei persoane au murit într-un accident, în județul Bacău.

Circulația pe șoselele din România a devenit o loterie în ce privește siguranța.

Weekendul trecut am făcut o călătorie cu mașina personală la Cluj. La dus am ales traseul de pe Valea Prahovei, iar la întoarcere am făcut o oprire la Sibiu și am venit pe Valea Oltului.

Nu m-a deranjat aglomerația de pe unele porțiuni, mai ales pe DN1, în celebrul Comarnic, cât m-a șocat modul periculos și agresiv în care conduc mulți șoferi.

Am auzit de-a lungul timpului multe voci care susțin că, dacă am avea mai multe autostrăzi, numărul de accidente ar scădea. Posibil să fie adevărat, dar în această călătorie de 1.000 de kilometri, 225 i-am parcurs pe autostradă.

Personal, pericolul în ce privește siguranța familiei l-am resimțit a fi mai mare pe porțiunile de autostradă decât pe drumurile naționale.

Peste jumătate din șoferi circulau cu o viteză de 150 de kilometri la oră sau peste, depășind fără niciun stres limita legală. Depășirile “la mustață”, apropierea periculoasă de mașinile din față și flashurile au fost o prezență constantă pe traseu.

Această călătorie m-a făcut să mă gândesc dacă avem nevoie cu adevărat de autostrăzi atâta timp cât nu știm să le folosim.

Dar apoi mi-am dat seama că singura diferență dintre România și statele din vestul Uniunii Europene, unde se circulă civilizat și în siguranță, e că la noi, deși avem reguli, nimeni nu le respectă.

Șoferii din Occident nu sunt cu mult mai responsabili, mai educați sau mai civilizați decât cei din România, dar diferența e făcută de amenzi, unele care se dau și nu sunt deloc mici.

