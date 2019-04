Cine o tine pe Viorica Dancila in functie (Ziare.com)

Non-conflictualitatea a fost trasatura care a cantarit greu atunci cand Liviu Dragnea si-a delegat cel de-al treilea prim-ministru in fruntea Guvernului. Dar non-conflictual nu inseamna obedient, afla Liviu Dragnea zilele acestea, cand ceea ce ar putea sa para victorii de etapa se dovedesc a fi, de fapt, tradari si revolte care ii slabesc nu numai puterea in partid, cat si asigurarea libertatii.

Liviu Dragnea nu a creat in partid un status quo care sa permita celor din camarila un sentiment de siguranta. Niciunul dintre social-democratii alesi sa-i apere spatele nu s-a putut bucura de prezenta in nucleul de putere, cu totii stau in transee, intr-un razboi de guerrilla, al carui scop este mentinerea starii de tensiune si fragmentare politica.

In manual, acestea sunt trecute la tehnici iliberale de mentinere la putere, dar in cazul romanesc, lucrurile sunt cumva mai simple si mai grotesti in acelasi timp.

Daca Liviu Dragnea nu ar fi fost un condamnat penal - cu suspendare o data si inca o data cu executare, dar decizie nedefinitiva -, guvernarea PSD nu ar mai fi avut aceste tuse groase si nici nu ar fi pus in scena tot acest dezmat antieuropean.

Ar fi fost o guvernare mediocra, o batalie interna pentru resurse si statut politic, fara doar si poate, dar a la Adrian Nastase mai degraba decat a la Ion Iliescu.

Cu cat un lider social-democrat propune pacea si linistea nationala, cu atat instrumentul lui de putere va fi clivajul, decuplarea institutionala si violenta, acolo unde e cazul, ne-a invatat scurta istorie postdecembrista. A fost cazul la mineriadele lui Iliescu si la violentele supervizate de regimul Dragnea, la mitingul din 10 august.

Aici e Viorica Dancila

Dar Liviu Dragnea ramane un condamnat penal, care detine puterea, dar care are nevoie de altii pentru a se salva pe el insusi. Or, a accepta sa fii Golemul liderului PSD, a accepta relatia de subordonare inseamna, din capul locului, a-i da acestuia suficiente garantii ca ii vei livra salvarea.

In situatia asta se afla, astazi, Viorica Dancila. A intrat in scena convinsa fiind ca va avea o parte din putere, macar cand isi va spune in oglinda ca ea, profesoara de lucru manual din Videle, a ajuns prim-ministru si ca pretul platit e infim.

In fond, ordonanta de urgenta este legala, este un atribut al Guvernului si, daca are toate insemnele legalitatii, atunci ea e pusa la adapost.

Totusi, Viorica Dancila nu are nici suficiente cunostinte si nici suficienta ambitie politica pentru a sti ca si aceasta tehnica, de a te prevala de falsa legalitate, este una iliberala.

Ambitia Vioricai Dancila tine mai degraba de registrul personal si de vanitatea celui care parvine si ajunge, pe traseu, sa se convinga ca merita.

Or - si aici a gresit Liviu Dragnea - expunerea doamnei Dancila in piata publica in ceea ce are ea mai mediocru, rusinarea in fata tututor, caderea in ridicol in vreme ce hohote de ras se puteau auzi au facut-o sa se opreasca.

Pana si Viorica Dancila a inteles - prea tarziu - ca, devenind premierul lui Dragnea, a pierdut mai mult decat a castigat si nu si-a asigurat nicio solutie de iesire in afara partidului.

Va reusi Viorica Dancila ce nu au reusit Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si grupul creat in jurul Gabrielei Firea, in incercarea de a da o lovitura de palat? Cei care strang randurile in jurul lui Dragnea si pun presiune pe premier sa il remanieze pe Tudorel Toader nu mai sunt, nici pe departe, cei care il sustineau pe Dragnea acum doi ani.

"Nasul" Claudiu Manda, Florin Iordache, Olguta Vasilescu, "nasa", mai intra astazi in elita oficiala a PSD.

Daca la finalul zilei de miercuri, Viorica Dancila ramane prim-ministru, nu va fi fost optiunea lui Liviu Dragnea, care va obtine si de la Partid ce a obtinut de la CCR si de la instanta: o mica amanare care ii va prelungi frica, pentru ca stie si el, ca oricate diversiuni ar incerca, nimeni nu va veni sa il "scape" de inchisoare.

