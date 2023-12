Cine e statul, domnule premier? (SpotMedia.ro)

CURS a realizat o cercetare între 15-28 noiembrie, față în față, privind alegerile europarlamentare.

INSCOP a realizat cercetarea intre 20 – 27 noiembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pentru parlamentare.

Rezultatele sunt aproape identice și ele arată că AUR se consolidează practic la egalitate cu PNL, a doua forță politică. Iar faptul că nu mai crește este compensat de trendul ascendent al SOS România al Dianei Șoșoacă.

De menționat că sondajul INSCOP face și o estimare a prezenței la vot, în care 48% dintre subiecți se declară ferm hotărați să își exercite acest drept anul viitor la alegerile parlamentare. Deci o prezență anticipată cu mult mai mare decât la alegerile din 2020 – 31.84%.

Ce ne arată aceste procente nu reprezintă neapărat o noutate, ci deja o tendință cronicizată. O consolidare a zonei suveraniste și, mai ales, o sporire constantă a celor care optează pentru radicalizarea de tip Șoșoacă.

Răspunsul partidelor mainstream este exact cel greșit, care în loc să stingă focul, îl alimentează. În loc să combată în mod real populismul, îl validează.

După ce Diana Șoșoacă urla de la tribuna Parlamentului că foștii demnitari ar trebui omorâți și băgați în saci negri, zgândărind o furie latentă, sursa primară a propulsării AUR, ce face Marcel Ciolacu?

Se suie și el pe temă: „Nu cred că dosarul cu vaccinurile este cel mai important. Noi am fost pe primul loc în lume în timpul pandemiei la mortalitate excesivă. Cu alte cuvinte, am închis spitalele și bunicii și părinții noștri și familiile noastre au murit cu zile, pentru că nu am găsit sistemul și n-am luat deciziile corecte ca românii să aibă acces la actul medical.

Acolo este cea mai mare problemă a celor care au guvernat pe timpul pandemiei, nu vaccinurile, nu banii, viețile omenești. Acolo văd eu necesar ca statul român să facă o analiză pe cifre, pe comparații, pe fiecare spital, pe întreg sistemul de sănătate. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu mai trebuie să se întâmple vreodată”, a declarat premierul, la Realitatea TV.

Adică validează discursul Dianei Șoșoacă și încearcă să-l preia.

Cine dorește așa ceva și are la dispoziție originalul, de ce ar alege copia? Și răspunsul e cu atât mai dificil cu cât copia este acum la putere și guvernamentală, și parlamentară.

Spune dl Ciolacu că nu dosarul cu vaccinurilor este cel mai important. Sunt de acord. Și eu văd necesar ca „statul român să facă o analiză pe cifre, pe comparații, pe fiecare spital, pe întreg sistemul de sănătate. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu mai trebuie să se întâmple vreodată”.

