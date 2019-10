Cine dorește renumărarea voturilor în Polonia? Depinde cine a pierdut

La prima vedere avem de-a face cu o chestiune pur formală. Politicienii partidului Lege și Justiție (PiS), care se află la guvernare în Polonia, neagă faptul că dorința lor de renumărare a voturilor exprimate în unele circumscripții ar ascunde intenții rele.

"Există o mulțime de voturi nevalide și rezultate pe muchie de cuțit. Le vom supune pur și simplu unei verificări, nu pentru că am avea un interes ascuns, ci pentru a ne asigura că numărătoarea a fost corectă", a explicat Ryszard Terlecki, fost lider al grupului parlamentar PiS.

Așadar, nu există niciun indiciu că s-ar fi petrecut manipulări sau erori în procesul de numărare. Experții sunt de părere că inițiativa PiS, formațiune conservatoare de dreapta, ar fi una periculoasă, care va permite de acum înainte perdanților unui scrutin să conteste în mod fundamental rezultatele.

Într-adevăr, PiS a cerut renumărarea voturilor doar în circumscripțiile în care candidații săi au fost surclasați la limită. La alegerile pentru Senat, unde fiecare reprezentant este ales direct, opoziția a prezentat candidați comuni.

Kaczynski, un elev al lui Stalin?

Grzegorz Schetyna într-o imagine din 2015, când a participat la Conferința de Securitate de la München

Liderul de opoziție Grzegorz Schetyna, fost ministru de externe la Varșovia, cataloghează demersul PiS drept "scandalos" și o manevră pur politică.

Partidului de guvernământ, spune el, îi vine greu să accepte rezultatele alegerilor. "Principiile democratice sunt puse în pericol în Polonia", avertizează el. La rândul ei, opoziția atacă așa-numita "reformă judiciară".

Responsabilă de arbitrarea disputelor privind alegerile este o secție nou înființată la Curtea Supremă, a cărei compoziție are la bază o metodă nouă, dar controversată, de selecționare a judecătorilor. Curtea Europeană de Justiție analizează momentan compatibilitatea acestora cu principiile statului de drept. Cu alte cuvinte, secția care decide asupra contestației partidului Lege și Justiție este ea însăși controversată.

Cu mai multe luni înainte de scrutin, un membru al opoziției prezicea că partidul de guvernământ va dori să influențeze rezultatul final al alegerilor cu sprijinul unei secții neconstituționale. Schetyna solicită ca renumărarea voturilor să fie controlată de observatori din străinătate și spune că acțiunile șefului PiS, Jaroslaw Kaczynski, îi amintesc de fostul lider sovietic Stalin, care ar fi afirmat că ceea ce contează este cine numără voturile, nu cum s-a votat.

"Jaroslaw Kaczynski este un elev bun și chiar seamănă în abordare cu Stalin", mai spune Schetyna. El avertizează că, de acum înainte, toate alegerile care nu sunt câștigate de PiS vor sfârși prin a fi renumărate.

Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege și Justiție, PiS

Într-un interviu acordat unui post de radio din Polonia, Jadwiga Emilewicz, ministru al antreprenoratului și tehnologiei, o persoană apreciată și în afara guvernului, a negat că judecătorii ar fi fost aleși pe criterii politice și a cerut să nu fie "răspândite isterii". Ea a promis că în Polonia va avea loc cea mai transperentă renumărare a voturilor din istoria țării.

Însă pe ce bază se va petrece acest lucru, întreabă Wojciech Hermelinski, până nu demult șeful comisiei electorale. El a subliniat la postul privat de televiziune TVN24 că nu vede nicio legătură între voturile nule și rezultatul alegerilor.

"Oamenii au întotdeauna voturi nevalide, dar cele două procente care au existat în cursa pentru Senat chiar reprezintă un număr destul de mic", a spus Hermelinski. Constatarea că au existat voturi nevalide și că de aceea un candidat a pierdut cursa electorală nu este un motiv suficient pentru a contesta rezultatul, mai crede el.

Faptul că PiS a reformat recent comisia electorală a turnat gaz pe focul opoziției. În principal, politicienii vor determina compoziția comisiei în următoarea sesiune legislativă. Este foarte probabil ca membrii comisiei să fie numiți de președinte în luna martie a anului următor - cu doar două luni înaintea următoarelor alegeri prezidențiale.

Politicienii PiS oferă cu satisfacție exemplul Germaniei, subliniind că în această țară ministrul federal de interne este cel care numește membrii comisiei și nimeni nu se plânge că democrația ar fi în pericol.

Ce poate face Senatul?

Senatul este camera superioară a Parlamentului polonez. Cei 100 de membri ai săi sunt aleși prin alegeri directe. Camera superioară are un rol consultativ, dar are și puterea de a respinge proiectele de lege ale camerei inferioare (Sejm) în drumul lor către președinte. Eventuale modificări sunt realizate tot de către Sejm, căruia îi revine ultima decizie. Senatul are un cuvânt de spus în unele decizii privind numirile făcute de guvern.

Momentan, opoziția liberală cere la rândul ei renumărarea voturilor nule în unele circumscripții în care a pierdut alegerile. Ea susține că pe buletinele de vot, simbolul pătrat al Coaliției Cetățenești (KO) a semănat prea mult cu fereastra în care a trebuit aplicată ștampila. Acest lucru, se plânge opoziția, i-ar fi făcut pe unii alegători să pună în mod eronat ștampila pe simbolul coaliției, invalidându-și votul.