Cine a câștigat localele și cine va câștiga parlamentarele? (SpotMedia.ro)

Rezultatele finale, care trebuiau comunicate în termen de 48 ore de la închiderea urnelor, le-am aflat cu țârâita: ba doar pentru Capitală, ba doar pentru primarii din țară și abia sâmbătă, 10 octombrie, a apărut pe site un document stufos, datat 9 octombrie, semnat și ștampilat de BEC și întitulat „ALEGERI LOCALE – REZULTATE FINALE 27 SEPTEMBRIE 2020”

BEC și AEP au publicat, în tăcere, rezultatele alegerilor din 27 septembrie: Care este situația pe județe

Treisprezece zile, lungite parcă anume ca să le dea un răgaz confortabil protestatarilor nemulțumiți de rezultate, în cap cu Firea vs Nicușor Dan, cu Tudorache vs Clotilde Armand, sau cu Popescu-Piedone vs întreaga lume, toți cu sabia scoasă din teacă și niciunul cu vreo ramură de măslin, așa cum fac înfrânții la olimpiade, când își felicită cavalerește adversarii.

Nu-mi permit să insinuez mai mult, dar nu pot trece cu vederea triumful cu care unele Antene prietene au folosit din plin acest răgaz, etalând niște imagini, ca de pe vremea filmului mut cu Stan și Bran, confuze, dar suficiente ca să sugereze că adversarul a fost prins cu mâța în sac, deși telespectatorul vede doar sacul, iar mâța, nu!

Nu se adună mere cu pere

Dar să revenim la rezultatele finale din septembrie, publicate la 10 octombrie. Foarte pe scurt, respectivele rezultate se prezintă cam astfel, pentru principalii competitori:

Numărul mandatelor de primar: PSD – 42,88%, PNL – 38,79%, iar restul alte partide.

Numărul mandatelor de președinți ai C.J: PSD – 39,02%, PNL – 36,59%, iar restul alte partide.

Numărul mandatelor de consilier județean: : PNL – 35,37%, PSD – 27,01%

Numărul mandatelor de consilier local (comună, oraș, sector, municipiu): PNL – 35,54%, PSD – 34,64%

În București, cum se știe, câștigător detașat a rămas Nicușor Dan, revendicat de mai multe partide, iar învinsă Gabriela Firea. Învinsă fiind, n-a revendicat-o nimeni, dar a măgulit-o din curtoazie Marcel Ciolacu, pentru decizia „de a merge singură, pe picioarele ei, și de a-și asuma acest risc de a se lupta cu toată lumea”.

Pe țară, ai zice că este un fel de fifty-fifty, dacă n-ai observa că statistica numără strict aritmetic.

