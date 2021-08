Christian Schmidt: "Eu mizez pe tânăra generaţie"

DW: Domnule Schimidt, preluaţi funcţia de Înalt Reprezentant pentru Bosnia şi Herţegovina la Sarajevo într-o perioadă în care ţării îi merge probabil mai rău decât oricând, în care tinerii pleacă pe capete, în care situaţia politică este foarte dificilă şi în care această funcţie a fost slăbită de predecesorii dumneavoastră. Cum credeţi că veţi putea îndrepta situaţia?

Christian Schmidt: Cred că trebuie să clarificăm trei aspecte: Mai întâi vreau să vă previn că vin în calitate de politician şi nu de diplomat. Poate că o propoziţie sau alta nu va fi exprimată în limbaj diplomatic. Voi spune limpede ce aşteptări am. Din capul locului vreau să spun clar că ideea urmărită în ultimii ani, aceea că transferurile de teritorii ar fi o formă de rezolvare sau aplanare a unor potenţiale conflicte în Balcanii de Vest nu este sustenabilă. Mereu se face doar un schimb între o minoritate şi alta. De aceea integritatea teritorială a statelor din Balcanii de Vest este indispensabilă. A doua chestiune este următoarea: cum poate fi ameliorată funcţionarea statului într-o ţară care este la fel de mare ca şi landul german Saxonia Inferioară, are mai puţini locuitori decât Berlinul, dar care are 137 de ministere? Cum se poate asigura o mai bună guvernare? Unde este nevoie de încurajări? Unde se pot opera simplificări? A treia chestiune: dacă este adevărat că 70 la sută din tinerii Bosniei-Herţegovina se duc mai degrabă altundeva pentru a-şi făuri viitorul, şi cam asta reiese din cifrele aflate în posesia mea, atunci nu este bine. Trebuie să ne îndreptăm privirea spre tânăra generaţie - şi UE, şi Înaltul Reprezentant, toţi împreună. A miza doar pe domnii grizonaţi nu va fi suficient. Eu mizez pe tânăra generaţie!

De fapt aveţi cumva mâinile legate încă de la preluarea funcţiei. Startul este îngreunat prin faptul că Rusia pune la îndoială legitimitatea numirii dumneavoastră. Şi Milorad Dodik din partea Republicii Sârbska nu se arată dispus să colaboreze cu dumneavoastră, măcar pentru început. Cum doriţi să implicaţi şi aceste forţe? Sau cum doriţi să vă opuneţi acestei împotriviri, astfel încât mandatul dumneavoastră să nu fie sortit eşecului din start?

Christian Schmidt, în dialog la Berlin cu directoarea programelor DW Europa, Adelheid Feilcke

Sunt politican de 30 de ani. Sunt obişnuit cu contradicţii, cu opoziţia sau cu opiniile diferite. Ştiu cum să lucrez cu asta, cum să tratez aceste lucruri. Şi vreau să spun că am oarecare experienţă cu oameni de acest fel, care încearcă să se poziţioneze din start, care poate vor să se răcorească şi să-şi facă curaj. Am trăit deja multe! Şi asta va face cu siguranţă să nu abandonez voinţa de a aduce o contribuţie în favoarea Bosniei şi Herţegovinei. Pentru mine este un imperativ de a sta de vorbă cu toţi.

Sunteţi al doilea german în funcţia de Înalt Reprezentant. Înseamnă aceasta un angajament mai mare al Germaniei în Bosnia şi Herţegovina? Aduceţi cu dumneavoastră şi un plus de sprijin german, de angajament german, dincolo de persoana dumneavoastră?

Cu siguranţă! Îmi voi aduce contribuţia nu doar cu o echipă şi cu experţi inclusiv din Germania. Cred că şi guvernul federal se va angaja mai puternic. Întreaga chestiune poate fi privită în legătură cu Procesul Berlin. Cancelara federală care, am voie să spun, m-a convins să preiau această funcţie, are viziunea clară că trebuie să asigurăm un progres în regiune, fie prin cooperarea europeană economică regională sau alte instrumente. Semnalul trebuie să fie următorul: suntem aici! Vă sprijinim! Vă considerăm la fel de responsabili pe voi în calitate de co-europeni, după cum şi voi ne consideraţi pe noi.

Când veţi face retrospectiva mandatului dumneavoastră ce doriţi să puteţi spune că aţi realizat?

Vreau să înceteze exodul de materie cenuşie. Vreau ca tinerii cu studii superioare să vadă posibilitatea de a se dezvolta acolo, nu doar din perspectivă financiară, ci din cea a condiţiilor de viaţă, a condiţiilor-cadru. Vreau ca aspectele care sunt considerate câteodată un dezavantaj în Bosnia-Herţegovina, diferenţele etnice, să devină un avantaj. Vreau de asemenea ca ţara să progreseze din perspectivă economică, ştiinţifică şi culturală. Dacă vom putea contribui cu ceva astfel încât să se poată spune că participarea la viaţa statului înseamnă altceva decât umplerea proriilor buzunare, că înseamnă, dimpotrivă, gestionarea nevoilor statului şi cetăţenilor, aş fi foarte mulţumit.

Vă mulţumesc pentru interviu!

Înaltul Reprezentant al Naţiunilor Unite pentru Bosnia şi Herţegovina este responsabil pentru respectarea Acordului de pace de la Dayton. Christian Schmidt, membru al Uniunii Creştin Sociale din Bavaria, fost ministru federal al Agriculturii (2014-2018), deputat în Bundestag din 1990, este al doilea politician german care preia această funcţie. Între anii 2006-2007, Înalt Reprezentant a fost Christian Schwarz-Schilling, membru CDU, fost ministru federal al Poştei.