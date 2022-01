Chișinăul plătește costul nealinierii politice față de Moscova

La sfârșitul lunii noiembrie 2021, pentru a evita sistarea livrărilor de gaze, Parlamentul de la Chișinău a fost nevoit să aprobe acordarea a 1,4 miliarde de lei moldovenești din bugetul de stat pentru plata datoriilor curente ale SA MoldovaGaz (companie fiică a Gazprom) către Gazprom. În plus, autoritățile au mărit tariful la gaz pentru populație de la 4,2 lei la 11,08 lei mia de metri cubi, urmare a scumpirii substanțiale a gazelor de către furnizorul rus.

Pe 4 ianuarie 2022, șefa statului Maia Sandu a convocat de urgență Consiliul Suprem de Securitate iar la ședința respectivă s-a discutat din nou despre o criză a gazelor generată de Gazprom. Detalii de la acea întrunire nu se cunosc, dar CSS a cerut Guvernului „să întreprindă toate măsurile pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a gazelor către consumatori”.

Până marți, 11 ianuarie, Guvernul a evitat să comunice public ce anume a generat o nouă criză energetică și de ce a fost nevoie ca CSS să fie convocat în regim de urgență. Abia marți, ministrul Infrastructurii, Andrei Spânu, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a spus că criza gazelor nu s-a încheiat și că Moldova este în continuare într-o situație dificilă, din cauza creșterii prețului gazelor pe piața europeană. Și asta pentru că prețul european la gaz este parte a formulei de calcul a prețului pentru Moldova din contractul cu Gazprom. Procentajul poate fi doar dedus, deoarece formula a fost secretizată prin contract.

Iată formula supersecretă

Într-un mesaj publicat joi, 13 ianuarie, Andrei Spânu menționează că „formula e un mixt de 30% la 70%”, fără a preciza la ce se referă. Anterior însă, în cadrul unei emisiuni televizate, șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a explicat că formula în baza căreia Gazprom calculează prețul gazului pentru Moldova este: prețul gazului pe piața europeană și prețul petrolului SPOT la bursele internaționale. Și tot el a precizat în cadrul acelei emisiuni, fără a divulga formula integral, că „ponderea petrolului este mai mare”.

La conferința de marți, Spânu a anunțat moldovenii că, de la 1 ianuarie, Gazprom, în baza formulei de calcul din contract, a mărit prețul de livrare al gazelor pentru Moldova cu 200 de dolari – de la 450 la 646 de dolari mia de metri cubi. Tariful stresant de livrare a gazului către populație de 11,08 lei, stabilit la sfârșitul anului trecut, a fost calculat în baza prețului de livrare de către Gazprom de 450 de dolari. Prin urmare, s-a format un deficit de lichidități pe care MoldovaGaz nu-l poate acoperi iar până pe 20 ianuarie banii, inclusiv în avans, trebuie să ajungă în conturile furnizorului rus. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Gazprom va închide robinetul pentru Moldova.

Gazprom cere banii în avans pentru ianuarie

Avansul pentru ianuarie pe care trebuie să-l achite MoldovaGaz către Gazprom este de 63 de milioane de dolari. MoldovaGaz spune că are doar 30-35 de milioane. Restul banilor ar putea fi împrumutați de la bănci, numai că o astfel de procedură ar putea dura. În plus, contractarea unui împrumut atât de mare de către MoldovaGaz este aproape imposibilă din cauza datoriior istorice pe care le are această întreprindere față de Gazprom. Guvernul nu mai pare dispus să crediteze MoldovaGaz - compania-fiică a Gazprom - așa cum a făcut-o la sfârșitul lunii noiembrie (cu 1,4 miliarde de lei) și a trimis administrația întreprinderii să negocieze cu băncile.

Deocamdată se știe doar că SA „Moldovagaz” a cerut Gazprom prelungirea perioadei în care poate plăti avansul pentru ianuarie.

Miercuri seară, MoldovaGaz a difuzat un comunicat în care avertizează asupra riscului de „întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale” a Republicii Moldova și a îndemnat consumatorii să-și achite cât mai repede facturile. De asemenea, MoldovaGaz a informat Comisia pentru Situații Excepționale despre riscul sistării livrărilor de gaze iar autoritățile, la rândul lor, au chemat consumatorii să „raționalizeze consumul de gaz și energie electrică”.

Andrei Spânu: „Vom ieși din această criză cu capul sus”

În mesajul publicat joi pe Facebook, ministrul moldovean al Infrastructurii, Andrei Spânu, a sugerat că, pe fundalul crizei energetice, se încearcă manipularea opiniei publice prin răspândirea minciunilor. El a explicat tehnic cum se formează prețul gazului și a dat asigurări că Moldova va depăși „cu capul sus această criză energetică”. Tot săptămâna aceasta, în cadrul unui interviu televizat, el a lăsat să se înțeleagă că o nouă majorare a tarifului la gaze pentru consumatori nu este exclusă. Potrivit lui, la un preț de achiziție de 646 de dolari, tariful ar putea fi de 14,6 lei. Șefa executivului Natalia Gavrilița a promis însă că Guvernul va ușura, prin compensații, „povara oamenilor la achitarea facturilor”.

La rândul lor, deputații guvernării (PAS) susțin că Moldova plătește acum „costul nealinierii politice față de Moscova”. Potrivit deputatului Radu Marian, gazele scumpe sunt o urmare a refuzului Guvernului de la Chișinău de a face unele concensii „necomerciale” propuse de Moscova, „care ar compromite substanțial reformele din țara noastră”. El a chemat cetățenii la solidaritate, pentru a face față acestei perioade dificile.

„Moldova nu avea cum să obțină un preț mai bun de la ruși decât fâcând anumite cedări politice în special în problematica transnistreană. Cine crede altfel trăiește într-o lume paralelă, în care Kremlinul nu-i la un pas de invadarea Ucrainei… Kremlinul mai degrabă ne-ar fi închis gazul și ar fi dat bani autorităților de la Tiraspol să cumpere direct gaz la preț de piață, decât să ne ofere condiții mai bune. Așă că ași în mânecă noi nu avem”, a reacționat și deputatul PAS, Dan Perciun.

Distopie energetică ruso-separatistă

O solicitare de dublare a tarifelor a transmis Agenției Naționale de Reglementare în Energetică și compania distribuitoare de curent pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Asta deși înțelegerile contractuale vechi cu producătorul de curent – Centrala de la Cuciurgan – expiră abia la sfârșitul lunii aprilie 2022. În acest caz, Andrei Spânu a spus că nu există niciun temei pentru scumpirea energei electrice până la începutul lunii martie.

Centrala de la Cuciurgan acoperă 80 la sută din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova. Ea este situată în regiunea transnistreană, fiind gestionată de o companie energetică rusească. Centrala funcționează pe bază de gaz rusesc, pentru care regimul separatist de la Tiraspol nu achită nici un ban de peste trei decenii. Consumatorii din stânga Nistrului achită pentru gaz aproximativ 90 de bani pentru o mie de metri cubi, dar nici acești bani nu sunt transferați Gazpromului, fiind cheltuiți pentru întreținerea regimului separatist. Datoria malului stâng al Nistrului față de Gazprom a ajuns, conform datelor oficiale, la 8 miliarde de dolari.