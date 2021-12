Ceremonia de adio: Angela Merkel mulțumește și avertizează

Este o seară rece și uscată de decembrie la Berlin. Angela Merkel vorbește despre recunoștință și respect.

Este o ceremonie cu desfășurare strictă, în germană "Großer Zapfenstreich". Este vorba de onorurile militare supreme prin care armata germană (Bundeswehr) se desparte de cancelara - "Dr. Angela Dorothea Merkel", cum se poate citi în programul evenimentului. Pentru că în Germania nu există o despărțire oficială de șeful guvernului, această ceremonie simbolizează aproape despărțirea întregii țări de cancelară. Ea a susținut în cei 16 ani de mandat peste 1500 de discursuri oficiale. Acesta ar fi, se pare, discursul cu numărul 1509. Ultimul în calitate de cancelară federală.

Sunt prezenți președintele federal, cei 50 de miniștri din cele patru guverne conduse de ea între 2005 și 2021, cancelarul desemnat Olaf Scholz, majoritatea liderilor de partide din Germania, precum și câțiva invitați personali.

Mulțumire

Este un discurs de doar șapte minute, dar unul profund, serios, plin de recunoștință, dar și cu accente de avertisment. Merkel se referă mai întâi la cei angajați în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. "Vreau să le mulțumesc tuturor celor care se opun cu toată forța lor acestei pandemii", a spus ea, menționându-i pe medici, pe asistenții și îngrijitorii medicali, dar și pe cei "care dau o mână de ajutor de la organizațiile de ajutorare și de la Bundeswehr".

Ultimul discurs oficial al Angelei Merkel în calitate de cancelară

Iar apoi face apel la apărarea democrației în fața urii, violenței și răspândirii de informații false. Îi critică pe toți cei care "nu recunosc datele științifice și incită la ură. ... Democrația noastră presupune și că toleranța noastră de adepți ai democrației trebuie să se termine acolo unde ura și violența sunt folosite ca mijloace legitime de impunere a intereselor proprii."

"Bucurie în suflet"

Merkel enumeră teme majore - pandemia, schimbările climatice, digitalizarea, conflictele - și cere ca acestea să fie abordate cu echilibru, implicare și respect continuu. Încheie, ea cea mereu serioasă și conștiincioasă, după ce le mulțumește tovarășilor de drum și familiei, făcând apel la "bucurie în suflet", amintind astfel de viața ei în fosta RDG. "Este această bucurie în suflet pe care ne-o doresc nouă tuturor și întregii țări în viitor."

Onoruri militare supreme de la Bundeswehr

Angela Merkel este doar al treilea cancelar federal care beneficiază de o astfel de ceremonie de adio. Helmut Kohl, cancelar în perioada 1982-1998, a primit în premieră în 1998 acest "Zapfenstreich". El a ales ca festivitatea să se desfășoare la domul imperial din Speyer, un loc de care fusese foarte legat în timpul vieții. Gerhard Schröder, cancelar din 1998 până în 2005, a primit onorul militar suprem de la Bundeswehr în fața Primăriei din Hanovra, orașul său de baștină. Merkel este prima șefă de guvern care primește acest omagiu la Berlin, la blocul Bendler de la Ministerul Apărării. Un loc încărcat de istorie în capitala germană. La doar câțiva pași depărtare, fuseseră executați în 1944 cei care complotaseră împotriva lui Adolf Hitler. În spate se află monumentul de comemorare a celor 3300 de soldați ai Bundeswehr căzuți pentru patrie. Un memorial dezvelit în 2009, în timpul mandatului ei de cancelară.

Discurs și focuri de artificii

La acest Großer Zapfenstreich, un ceremonial care nu are loc atât de rar la Bundeswehr, este prevăzută posibilitatea unui discurs pentru cancelar. Kohl s-a folosit de acest moment în 1998 și a vorbit timp de 13 minute. Schröder a renunțat în 2005 la discurs. Acum Merkel. În timpul cuvântării ei nu a fost nicio întrerupere, nici măcar aplauze. Doar la finalul discursului, liniștea a fost spartă de focuri de artificii din apropiatul Schöneberg.

De la Batalionul de Gardă al Bundeswehr, cancelara a primit un certificat oficial

De la mutarea guvernului și parlamentului de la Bonn la Berlin în 1999, la unele ceremonii de acest tip a ieșit în evidență și muzica aleasă de cei omagiați. Ei au posibilitatea de a-și alege singuri melodiile care urmează a fi interpretate. Schröder a ales în 2005, printre altele, cântecul lui Frank Sinatra "My way", interpretat de un trompetist. Președintele federal Horst Köhler a ales în 2010 jazz, ministrul Apărării Karl-Theodor zu Guttenberg în 2011 Deep Purple cu "Smoke on the Water", Ursula von der Leyen "Wind of Change" de Scorpions. Muzică internațională la o ceremonie germană.

Ritmuri de punk, animate, pioase

Merkel rămâne la muzică germană. Înainte de cântecul religios "Großer Gott, wir loben dich", cântat în Germania și de catolici, și de protestanți, se aud alte două melodii cântate de mari interprete germane de după război, melodii cu rezonanță simbolică pentru mulți germani. Este vorba de piesa Ninei Hagen "Du hast den Farbfilm vergessen" din 1974, cântec celebru în fosta RDG. Și de cântecul lui Hildegard Knefs "Für mich soll's rote Rosen regnen" din 1968, cunoscut de toată lumea în Germania de Vest. Primul în ritmuri de punk, al doilea animat, al treilea pios. Odată cu primul cântec pare să se destindă și figura lui Merkel.

Ceremonia Zapfenstreich este un ritual strict formalizat, care durează 20 de minute. Își are originea în secolul 16 iar forma de azi există deja din secolul 19, din perioada prusacă. Punctul final este intonarea imnului național de către orchestra Bundeswehr.

Cancelara Merkel și-a luat la revedere

În fine, aplauze. Și răpăit de tobe. Soldații se retrag. Germania s-a despărțit de Angela Merkel.

Merkel rămâne pe loc, alături de ea este soțul ei Joachim Sauer. Coloana de mașini se pune în mișcare. Dintr-un mare buchet de trandafiri roșii, Merkel ia cu ea două fire. Îi dă un trandafir ministrei Apărării, pe al doilea îl ia cu ea în mașină. Face cu mâna și pleacă mai departe în noaptea rece din Berlin.