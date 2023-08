Coasta Algarve are mai multe fațete. Este ideală pentru o vacanță cu familia, dar și pentru iubitorii de petreceri, atrage surferii cu valurile sale mari, dar și amatorii de plajă şi soare. În plus este sălbatică și nealterată. Protejată de stânci înalte de 30 de metri, care stau stavilă în fața vântului, găsim Praia do Marinha,e considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Portugalia.