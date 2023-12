Cele mai bizare știri false ale anului 2023

Anul care se încheie nu a fost scutit de știri false. Ele au vizat mai cu seamă evenimentele cu impact emoțional puternic, cum ar fi războaiele. Unele dintre aceste falsuri sunt de-a dreptul bizare. Echipa DW specializată în verificarea faptelor s-a gândit să vă prezinte zece știri false de-a dreptul curioase.

(1) Nu, această înregistrare video nu îl arată pe Volodimir Zelenski dansând din buric

De la atacul Rusiei în Ucraina din februarie 2022 au circulat nenumărate știri false despre ambele țări. Însuși președintele ucrainean Volodimir Zelenski face deseori obiectul unor campanii de defăimare. Într-o înregistrare video ar apărea, chipurile, Zelenski dansând din buric, îmbrăcat într-un costum auriu mulat și strălucitor. Verificările DW arată că secvențele sunt de fapt un ”deep fake”, în care fața președintelui a fost suprapusă pe corpul unui dansator.

(2) Nu, Suedia nu organizează un turneu de sporturi sexuale

În iulie, o veste bizară făcea înconjurul lumii. Suedia, se spunea, ar fi declarat sexul drept sport și se pregătește să organizeze - ați ghicit - un turneu de sex. Multe instituții de presă internaționale au relatat despre acest lucru, inclusiv Times of India, o sursă respectată. Într-o relatare era menţionat faptul că Suedia dorește să organizeze un turneu în care participanții să facă sex între ei timp de până la șase ore pe zi, pentru a determina campionii.

Spre mirarea, ori poate chiar spre dezamăgirea unora, Suedia nu va organiza un campionat de sex

Această afirmație este falsă, după cum arată cercetările DW. Göteborgs-Posten, unul dintre cele mai importante ziare suedeze, a scris că proprietarul suedez al mai multor cluburi de striptease, Dragan Bratic, a solicitat ca sexul să fie catalogat drept sport. Cu toate acestea, Asociația Suedeză de Sport a respins această cerere în luna mai, după cum a confirmat el pentru DW.

(3) Nu, fotografia virală cu prezervative folosite care sunt curățate și vândute ca fiind noi nu este din Kenya

Într-o fotografie apar zeci de imagini cu prezervative presupus folosite. Mai multe postări pe Facebook la începutul acestui an susțineau că șase studenți din Kenya au fost arestați pentru că au curățat prezervative folosite și le-au vândut ca fiind noi.

Oamenii din Kenya se confruntă şi ei, ca noi toţi, cu o avalanşă de informaţii, dar şi de "fake"-uri Imagine: Getty Images/AFP/Y. Chiba

Afirmația este falsă, după cum relevă o căutare inversă a imaginilor. Potrivit unui reportaj din 2020, aproape 324.000 de prezervative folosite au fost de fapt curățate și revândute. Însă nu în Kenya, ci în Vietnam. Și nu de către șase studenți, ci de către o mică fabrică din Vietnam.

(4) Nu, radiografia nu arată un gândac viu în cutia toracică

"Într-un spital de stat din Kenya, unui pacient i s-a spus în urma unei radiografii că are un gândac viu în piept", au scris diverși utilizatori pe Facebook în mai 2023, postând o presupusă imagine cu raze X cu un gândac uriaș cuibărit în pieptul pacientului. Imaginea a fost modificată în Photoshop, după cum arată o căutare inversă a imaginii. Astfel, în imaginea originală publicată pe un site de radiologie, nu se poate vedea niciun gândac.

(5) Nu, semințele de chia nu pot vindeca diabetul

Tot mai mulți oameni încep să aibă acces facil la sisteme de inteligență artificială și astfel apar multe montaje în care "doctori" generați de IA dau sfaturi de sănătate. Un clip în care un doctor IA susține că semințele de chia pot ajuta la controlul diabetului a devenit viral.

Un doctor fals, generat pe calculator, dă sfaturi despre combaterea diabetului

Nu numai doctorul este fals, ci și afirmația însăși, după cum arată cercetările DW. Potrivit studiilor, deși semințele de chia pot într-adevăr avea un efect pozitiv asupra sănătății, precum și efecte antidiabetice, ele nu pot nici să vindece diabetul și nici să îl țină sub control.

(6) Nu, Joe Biden nu purta scutece într-o fotografie din iunie 2023

Despre președintele american Joe Biden, care are 81 de ani, mulți oameni spun că este prea bătrân pentru funcția lui. În iunie 2023 a circulat o presupusă fotografie în care liderul american apare îngenuncheat pe podea, cu un scutec ieșindu-i din pantaloni. Din nou avem de-a face cu o imagine manipulată, după cum arată verificările DW. Într-adevăr, în iunie 2023, în timp ce se afla la o ceremonie la Academia Forțelor Aeriene ale SUA, Biden a căzut. Însă numeroase înregistrări video și fotografii realizate la momentul respectiv arată că el nu purta scutec. Imaginile au fost, prin urmare, editate și, astfel, manipulate.

(7) Nu, această utilizatoare de TikTok nu va câștiga un proces pentru că a fost născută fără consimțământul ei

TikTok în Rusia Imagine: dpa/picture-alliance

În 2022, o utilizatoare de TikTok, Kass Theaz, a realizat o înregistrare video în care susținea că își va da în judecată părinții pentru că nu i-au cerut permisiunea de a se naște. ”Am câștigat acest proces”, declara utilizatoarea într-o postare din iunie 2022. În noiembrie 2023, postarea a făcut din nou înconjurul lumii și a ajuns între timp la 3,5 milioane de vizualizări. Părinții ei trebuie să-i plătească acum daune de 5.000 de dolari americani în fiecare lună pentru că fata s-a născut fără a-și da acordul, susține ea în înregistrare.

Comentariile de la postare arată că mulți utilizatori o cred. Numai că toată povestea este un exercițiu de satiră, după cum lesne se poate observa la o privire mai atentă. Utilizatoarea însăși precizează acest lucru la profil.

(8) Nu, nu există nicio dovadă că un avion american dispărut în 1955 a reapărut după 37 de ani

Dintr-o postare pe Facebook reiese că un avion care a decolat din New York în 1955, dar care a dispărut, ar fi aterizat 37 de ani mai târziu în Miami, Florida. Nu există nicio dovadă pentru această afirmație, după cum arată cercetările efectuate de organizația de verificare a faptelor a agenției de presă France-Presse. Nu există informații din partea autorităților americane despre vreun avion care a decolat din New York în 1955 și care să fi dispărut. În plus, povestea a fost publicată inițial de un tabloid american, cu înclinații către conținut fictiv.

(9) Nu, submersibilul ”Titan” nu a fost găsit gol

Ştire falsă despre "Titan" Imagine: DW

Un eveniment tragic petrecut la 18 iunie 2023 a făcut înconjurul lumii. Cinci persoane au plecat cu un mini-submarin al companiei OceanGate pentru a vizita epava Titanicului, care s-a scufundat în 1912. Însă, la scurt timp, legătura cu pasagerii a fost pierdută, iar echipele de salvare au încercat să găsească submersibilul. Întreaga lume a relatat povestea, iar mulți utilizatori au comentat pe rețelele de socializare o presupusă captură de ecran de la CNN. "Submersibilul OceanGate dispărut a fost găsit gol", scria pe aceasta. Este vorba în mod clar despre un fals, după cum au arătat cercetările noastre.

Dacă ne uităm mai atenți la captura de ecran a presupusului reportaj CNN, observăm că ea nu are designul actual al celebrului post de știri. Captura de ecran falsă arată vechiul layout al CNN în roșu, în vreme ce designul actual este negru. În plus, imaginea falsă nu arată submarinul "Titan", ci un submersibil numit "Cyclops 1". Alte informații din textul presupusei capturi de ecran sunt și ele incorecte.

(10) Nu, Disney World nu a eliminat castelul Cenușăresei

De ani de zile, știrile false despre Disney sunt foarte populare. În noiembrie, un site a susținut că parcul de distracții Disney World din Orlando, Florida, a îndepărtat într-o singură noapte celebrul castel roz al Cenușăresei. Această afirmație a fost răspândită și pe TikTok și vizualizată de peste un milion de ori.

Cu toate acestea, articolul și clipul reprezintă o satiră, după cum arată o privire aruncată pe site. De asemenea, din imagini recent postate de parcul de distracții se poate observa că respectivul castel, care este simbolul parcului, se află încă în picioare.