Cel mai prost scenariu (Ziare.com)

De altfel, asta e singura constanta din discursul autoritatilor: vom mai avea imbolnaviri, poate chiar mai multe decat media zilnica din ultimele saptamani, in lipsa regulilor de inchidere si a sanctiunilor.

In toate celelalte aspecte, lucrurile nu numai ca nu mai sunt atat de clare - cand ne trebuie si cand nu declaratie, cum se asigura distanta minima nu in magazine si frizerii, adica spatii private, ci in autobuze si metrou, adica spatiile pe care autoritatile le amenajeaza -, ci devin chiar ridicole, ceea ce oamenii isi traduc in registrul neseriozitatii si, prin urmare, al fentarii.

Ridicol prin micimea camuflata in bombasticul functiei de ministru de Interne e stranutul care devine obiect de delatiune. Ridicol e spalatul pe maini obligatoriu si devenit atat de strategic, incat sa fie anuntat de presedintele tarii.

Or, ridicolul inseamna pentru simtul comun aflator in treaba, neserios, bun de bascalie, de fatada si, mult mai grav, de ocolit.

Aici e cel mai mare risc pe care autoritatile si-l asuma. Lipsa unei strategii coerente si fara izul de tranzactionabil alimenteaza, pe de o parte, scepticismul ca SARS-CoV2 ar exista, cu derapajele de rigoare si fertilizarea fake news-urilor, iar pe de alta parte slabeste si mai mult increderea ca institutiile stiu sa construiasca - sistem de sanatate, educatie functionala - si sa reconstruiasca - economie, asistenta sociala.

Statul prezent prin coercitie vreme de doua luni va fi in stare sa fie prezent prin politici publice in normalitate, cand amenintarea sanctiunii directe nu mai exista?

Ce au facut institutiile - altele decat cele de sanatate si jandarmii - in timpul celor doua luni de stare de urgenta va conta din 16 mai si va fi si decontat in societate.

Pana acum, discursul autoritatilor a ramas in registrul negativ si care se adreseaza mai degraba fricii decat in cel al solutiilor deja identificate si al cauzelor negative corectate, pentru ca Romania sa ramana in zona "buna" si atunci cand vor fi redeschise salile de cinema si de sport.

Cel mai prost scenariu pentru Romania e acela in care o parte a populatiei va fi condusa de frica, iar cealalta de convingerea ca autoritatile habar nu au sa conduca o tara, atunci cand politistii nu dau o amenda care, oricum, poate fi invalidata de Curtea Constitutionala.

Intre statul politist si care se impune prin specularea fricii si statul mediocru si neispravit, care esueaza ca o balena atunci cand norocul se pierde, se asterne un vid de putere si responsabilitate. Abia atunci un eventual val doi al pandemiei sau o eventuala scapare de sub control a acestuia de acum, despre ale carui proportii stim prea putin in lipsa unor testari generalizate, are potential de drama umanitara.

O drama careia presedintele Klaus Iohannis ii gaseste un raspuns in singurul fel in care sunt invatati politicienii sa o faca, mutand disputa in arena publica si numind primul un alt inamic in afara SARS-CoV2: PSD.

