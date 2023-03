Ce variante are Ciolacu pentru rotativă

Cel mai recent sondaj de opinie, dat publicității săptămâna trecută, arată că pentru PSD ar vota 32% dintre cei care sunt deciși să meargă la vot, în vreme ce 22% preferă PNL. AUR este cotat cu 18%, iar USR cu 11%. Celelalte formațiuni politice se află sub pragul parlamentar de cinci procente (INSCOP Research, februarie 2023). Mai puțin de jumătate din totalul populației adulte e decisă să voteze, 20% refuză votul, iar restul sunt nehotărâți. Această aritmetică sugerează eșecul marii coaliții de guvernământ, care nu a bifat încă niciun succes major.

Totuși, suma celor două partide tradiționale PSD+PNL ar fi mai mare de 50%, dacă ar avea loc alegeri la sfârșitul săptămânii. Există însă și alte estimări, mai puțin optimiste, în care PSD este cotat cu 25%, iar liberalii se află pe un trend descendent și deja ar fi sub AUR (AtlasIntel, ianuarie 2023). În această cercetare, 60% dintre români consideră că situația economică a țării este proastă, aproape 70% se plâng de corupție, iar 30% sunt nemulțumiți de starea școlilor și a educației în general. Ținând cont de aceste date și de faptul că Fondul Monetar Internațional a estimat că jumătate din economia Europei și o treime din economia mondială vor intra în recesiune, strategii PSD sugerează că momentul preluării guvernării e cât se poate de nepotrivit. Există, firește, și oportunități, numai că România nu are niciun plan care să acopere această perioadă intensă, în care un război se apropie de frontiera țării, dar în același timp industriile de peste tot se află în schimbare, iar Bucureștiul ar putea juca o carte bună cu poziționarea sa euro-atlantistă și serviciile pe care le-a făcut în ultimul an Ucrainei și comunității occidentale de securitate. Nu există însă deocamdată niciun fel de schițe care să propulseze România, iar venirea lui Marcel Ciolacu în fruntea guvernului nu e nicio garanție în acest sens.

În fond, Marcel Ciolacu e, probabil, primul șef de guvern din România care nu doar că nu și-a făcut studiile la timp, dar a urmat o universitate de o calitate îndoielnică și, până acum, nu și-a justificat anii lipsă din CV. În PSD există o presiune mare de jos în sus pentru preluarea puterii cât mai curând posibil, fiindcă fruntașii locali vor mai mulți bani înainte de scrutinul de anul viitor. În schimb, această strategie poate fi pierzătoare pentru social-democrați, fiindcă banii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt blocați și ei vor ajunge în țară doar în funcție de reformele asumate de România: între altele, eliminarea pensiilor speciale și adoptarea legilor educației. În plus, PSD a promis majorări de pensii și salarii pentru diferite categorii, iar primarii așteaptă finanțări pentru proiecte de vitrină care trebuie să fie gata înainte de vara viitoare.

Guvernările PSD sunt, pe de altă parte, mai coerente decât celelalte. Sistemul funcționarilor și întreaga birocrație renunță la boicoturile obișnuite împotriva coalițiilor de dreapta și lucrează mai cu sârg pentru social-democrați. Aceștia sunt mereu avantajați la putere, de aceea, dacă Marcel Ciolacu vine la guvernare cu o echipă de consilieri profesioniști pe care îi ascultă și pe care-i lasă să lucreze, poate că mandatul său nu va fi atât de complicat. În fond, Ciolacu are în fața lui toate opțiunile: (1) să preia guvernul, (2) să lase pe altcineva să-și rupă gâtul sub pretextul că ar fi mai calificat; (3) să rămână la conducerea partidului și să se pregătească pentru cursa prezidențială; (4) să rămână în fruntea partidului și să-și încerce norocul la Primăria Capitalei, deși această miză e prea mică pentru liderul unui partid care poate câștiga viitoarele alegeri parlamentare. Se discută de mai multă vreme această ultimă variantă, mai mult teoretic, deși practic se pregătește o alianță PSD-PNL prin care Nicușor Dan să fie obligat să debarce. Există, pe termen mai lung, inclusiv o alianță mai mare PSD-PNL: dar o astfel de variantă ar potența AUR, care s-ar putea stabiliza la valori de negândit.

PSD și AUR se află, deci, în creștere, au strategii de lucru și mizează pe naționalismul în creștere al românilor. În PNL au început, în sfârșit, să se agite apele, iar premierul Nicolae Ciucă e pus tot mai mult sub semnul întrebării. Dacă vor să avanseze, liberalii au nevoie de un lider locomotivă, bun vorbitor, cunoscut, acceptat de activul de partid și care să poată intra cu succes în cursa prezidențială.